Карты Таро / © ТСН.ua

Конец года и первые дни нового – это не об активных стартах, а о внутреннем выборе . По Таро период с 29 декабря по 4 января работает как мост между прошлым и будущим: все лишнее естественно отходит, а настоящие ценности становятся очевидными. Для Близнецов эта неделя станет моментом ключевого осознания, а для Козорогов — точкой закладки крепкого основания нового года.

Овен — Туз Жезлов

Неделя внутреннего импульса. Появляется идея или желание, которое следует взять с собой в 2026 году. Не спешите реализовывать – достаточно зафиксировать направление.

Телец — Десятка Кубков

Гармония и поддержка близких. Период наполнен теплом, родством и чувством, что вы на правильном месте. Хороший знак на эмоциональный старт года.

Близнецы — Влюбленные

Ключевой выбор недели. Вам придется определиться – с позицией, решением или направлением, с которым вы входите в 2026 год. Важно слушать не логику, а внутреннюю честность.

Рак — Королева Кубков

Чувствительный и мягкий период. Вы тонко ощущаете настроение людей и простора. Неделя способствует восстановлению, заботе и эмоциональной близости.

Лев — Солнце

Светлый переход в новый год. Вы завершаете 2025-й с чувством ясности и внутренней радости. Хороший период для праздников и восстановление веры в себя.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Постепенная настройка на рабочий ритм. Даже в праздничные дни вы внутренне готовите почву для будущих результатов. Внимание к мелочам оправдано.

Весы — Справедливость

Период честных итогов. Вы видите, что было сделано правильно, а что требует коррекции. Неделя помогает закрыть год без внутренних долгов.

Скорпион — Смерть

Глубокое завершение цикла. То, что больше нет смысла, окончательно отходит. Это освобождает место для нового этапа уже с первых дней года.

Стрелец — Тройка Жезлов

Взгляд на будущее. Вы уже видите горизонт 2026 и понимаете, куда хотите двигаться. Хорошее время для формирования планов без спешки.

Козерог — Император

Заделка фундамента. Вы входите в новый год с четким чувством ответственности, границ и структуры. Эта неделя формирует основу всего 2026 года.

Водолей — Звезда

Надежда и внутреннее обновление. Даже после сложного периода возникает свет и вера в будущее. Переход в новый год проходит мягко.

Рыбы — Туз Кубков

Эмоциональное обновление. Неделя несет мягкий старт, примирение и открытость. Вы входите в 2026-й с более чистым сердцем.

Гороскоп на картах Таро показывает: период 29 декабря – 4 января не требует резких шагов. Для Близнецов это время решающего выбора , а для Козорогов – момент закладки крепкого фундамента . Для всех знаков эта неделя становится точкой внутренней настройки, с которой начинается новый год.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.