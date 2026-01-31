Гороскоп на картах Таро на 31 января 2026: шанс для Раков и неожиданное решение для Скорпионов

Карты Таро / © ТСН.ua

Последний день января часто подводит итоги всего, что произошло за месяц, и показывает, что следует оставить в прошлом. Гороскоп на картах Таро на 31 января 2026 г. говорит о необходимости завершить незакрытые вопросы, отпустить напряжение и не тянуть старые образы в февраль. Для Раков этот день может стать шансом возобновить теплые отношения или получить поддержку, а для Скорпионов моментом неожиданного решения, которое изменит дальнейшие планы.

Овен — Туз Жезлов

Появляется новая идея или желание начать что-нибудь с чистого листа. День хорошо подходит для старта планов, но важно не бросать начатое на полпути.

Телец — Король Пентаклей

Финансовая устойчивость и уверенность выходят на первый план. Вы можете принять практическое решение, которое положительно отразится на будущих доходах.

Близнецы — Влюбленные

День ставит перед выбором: в отношениях, планах или личных решениях. Важно выбрать то, что действительно отвечает вашим желаниям, а не ожиданиям других.

Рак — Двойка Кубков

Теплый разговор или неожиданная поддержка поможет снять напряжение. Это хороший день для примирения и возобновления доверия.

Лев — Солнце

День радости и воздушности. Вы можете получить хорошую новость или просто ощутить, что напряжение последних дней отпускает. Важно позволить себе отдохнуть.

Дева — Девятка Пентаклей

Вы можете насладиться результатами своего труда. День благоприятен для заботы о себе, комфорте и небольших приятных покупках.

Весы — Тройка Кубков

День общения и дружеских встреч. Из-за легкого разговора может появиться идея или решение, которое станет полезным в ближайшее время.

Скорпион — Суд

Неожиданное решение или новость может заставить просмотреть планы. Это момент пробуждения, когда становится понятно, что пора переходить на новый этап.

Стрелец — Тройка Жезлов

Вы начинаете смотреть вперед и планировать следующие шаги. День подходит для обдумывания предстоящих поездок, обучения или развития.

Козерог — Император

Вопросы контроля и ответственности снова становятся актуальными. Вы можете навести порядок по делам и определить четкие правила на будущее.

Водолей — Звезда

День приносит надежду и чувство обновления. Вы можете почувствовать, что двигаетесь в правильном направлении, даже если результат еще не виден.

Рыбы — Луна

Эмоции могут быть нестабильными, поэтому лучше не делать резких выводов. Дайте себе время разобраться в чувствах.

31 января 2026 года - день завершений и новых намерений. Гороскоп на картах Таро подсказывает: Раки могут восстановить важную связь, Скорпионы получат толчок к переменам, а другим знакам следует спокойно подвести итоги месяца и не тянуть старые проблемы в февраль.

