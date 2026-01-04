- Дата публикации
Категория
- Астрология
Гороскоп на картах Таро на 4 января 2026: точка равновесия для Весов и новый вектор для Козорогов.
4 января помогает окончательно выровнять внутреннее состояние после первых дней. Карты Таро показывают, где следует успокоиться, а где уже можно четко определить направление движения.
Четвертый день года становится переломным: праздничное рассеяние окончательно исчезает, а внутренний компас начинает работать точнее. Гороскоп на картах Таро на 4 января 2026 г. говорит о балансе между принятием и действием. Это день, когда не нужно резко стартовать, но уже можно осознанно выбрать ритм. Для Весов он станет точкой внутреннего равновесия, а для Козерогов — моментом определения нового вектора.
Овен — Туз Пентаклей
Новый практический шанс. День может подсказать реальную возможность или идею, которую следует взять в работу. Хороший момент для небольшого, но надежного старта.
Телец — Шестерка Пентаклей
Баланс обмена. День покажет, где вы даете слишком много или, наоборот, не позволяете себе принимать помощь. Хорошее время для выравнивания отношений.
Близнецы — Тройка Кубков
Легкость и общение. День благоприятен для встреч, разговоров и теплых моментов с близкими. Радость в простом.
Рак — Король Кубков
Эмоциональная зрелость. Вы можете держать внутренний баланс даже в чувствительных темах. День для спокойных, честных разговоров.
Лев — Девятка Жезлов
Вы устали, но очень близки к стабильности. День просит не сдаваться и не бросать то, что почти завершено. Берегите силы.
Дева — Паж Пентаклей
Новое полезное намерение. День благоприятен для планирования, обучения или постановки конкретной цели на январь.
Весы — Умеренность
Ключевой день для внутреннего равновесия. Вы чувствуете, что постепенно все становится на свои места. Не торопите события – баланс уже формируется.
Скорпион — Восьмерка Кубков
Тихий отпуск. День поможет внутренне проститься с тем, что больше не наполняет. Это шаг вперед, а не бегство.
Стрелец — Король Жезлов
Видение и уверенность. Вы четко понимаете, чего вы хотите от этого года. День хорош для формирования стратегии.
Козерог — Тройка Жезлов
Новый вектор. Вы смотрите вперед и видите более широкую перспективу, чем раньше. День поможет определить направление движения на ближайшие месяцы.
Водолей — Четверка Кубков
Возможна апатия или безразличие. День подскажет: возможность рядом, но вы можете ее не замечать. Будьте внимательны к знакам.
Рыбы — Звезда
Надежда и внутренний свет. День мягко возвращает веру в себя и будущее. Хороший момент для тихих пожеланий и намерений.
4 января 2026 года — день стабилизации и выбора ритма. Гороскоп на картах Таро показывает: для Весов это точка баланса, для Козерогов – формирование нового вектора, а для всех знаков – возможность спокойно определить, как именно двигаться дальше, не теряя себя.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.