Гороскоп на картах Таро на 4 января 2026: точка равновесия для Весов и новый вектор для Козорогов.

Четвертый день года становится переломным: праздничное рассеяние окончательно исчезает, а внутренний компас начинает работать точнее. Гороскоп на картах Таро на 4 января 2026 г. говорит о балансе между принятием и действием. Это день, когда не нужно резко стартовать, но уже можно осознанно выбрать ритм. Для Весов он станет точкой внутреннего равновесия, а для Козерогов — моментом определения нового вектора.

Овен — Туз Пентаклей

Новый практический шанс. День может подсказать реальную возможность или идею, которую следует взять в работу. Хороший момент для небольшого, но надежного старта.

Телец — Шестерка Пентаклей

Баланс обмена. День покажет, где вы даете слишком много или, наоборот, не позволяете себе принимать помощь. Хорошее время для выравнивания отношений.

Близнецы — Тройка Кубков

Легкость и общение. День благоприятен для встреч, разговоров и теплых моментов с близкими. Радость в простом.

Рак — Король Кубков

Эмоциональная зрелость. Вы можете держать внутренний баланс даже в чувствительных темах. День для спокойных, честных разговоров.

Лев — Девятка Жезлов

Вы устали, но очень близки к стабильности. День просит не сдаваться и не бросать то, что почти завершено. Берегите силы.

Дева — Паж Пентаклей

Новое полезное намерение. День благоприятен для планирования, обучения или постановки конкретной цели на январь.

Весы — Умеренность

Ключевой день для внутреннего равновесия. Вы чувствуете, что постепенно все становится на свои места. Не торопите события – баланс уже формируется.

Скорпион — Восьмерка Кубков

Тихий отпуск. День поможет внутренне проститься с тем, что больше не наполняет. Это шаг вперед, а не бегство.

Стрелец — Король Жезлов

Видение и уверенность. Вы четко понимаете, чего вы хотите от этого года. День хорош для формирования стратегии.

Козерог — Тройка Жезлов

Новый вектор. Вы смотрите вперед и видите более широкую перспективу, чем раньше. День поможет определить направление движения на ближайшие месяцы.

Водолей — Четверка Кубков

Возможна апатия или безразличие. День подскажет: возможность рядом, но вы можете ее не замечать. Будьте внимательны к знакам.

Рыбы — Звезда

Надежда и внутренний свет. День мягко возвращает веру в себя и будущее. Хороший момент для тихих пожеланий и намерений.

4 января 2026 года — день стабилизации и выбора ритма. Гороскоп на картах Таро показывает: для Весов это точка баланса, для Козерогов – формирование нового вектора, а для всех знаков – возможность спокойно определить, как именно двигаться дальше, не теряя себя.

