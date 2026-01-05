- Дата публикации
Гороскоп на картах Таро на 5–11 января 2026 года: важные ориентиры для Стрельцов и период стабилизации для Козорогов
Первая полноценная неделя нового года помогает перейти от намерений к действиям. Карты Таро показывают, где следует двигаться осторожно, а где уже можно закладывать долгосрочные решения
Период 5–11 января – это момент вхождения в рабочий и жизненный ритм после праздников. По Таро, неделя несет энергию структуры, выбора и внутренней фокусировки. Для Стрельцов он станет точкой определения направления, а для Козерогов – временем стабилизации и закрепления позиций. В общем, это неделя, когда важно не спешить, но действовать осознанно.
Овен — Король Жезлов
Неделя лидерства и видения. Вы четко понимаете, куда хотите двигаться, и можете вдохновлять других. Хорошее время для стратегических решений.
Телец — Девятка Пентаклей
Самодостаточность и уверенность. Вы чувствуете стабильность и можете позволить себе спокойный, спокойный темп. Хороший период для финансовых решений.
Близнецы — Паж Мечей
Неделя информации и наблюдений. Новости, разговоры или идеи помогут лучше сориентироваться. Важно внимательно слушать и не торопиться с выводами.
Рак — Королева Кубков
Эмоционально чувствительный период. Вы тонко чувствуете других и нуждаетесь в тепле. Неделя благоприятна для восстановления и искренних разговоров.
Лев — Шестерка Жезлов
Признание и доказательство правильного курса. Вы получаете движущийся верно знак. Неделя может принести похвалу или внутреннюю уверенность.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Сосредоточен труд и постепенный прогресс. Неделя способствует наведению порядка по делам и возвращению к рабочему ритму.
Весы — Справедливость
Время честных решений. Вы расставляете точки над «i» по важным вопросам. Неделя о балансе, ответственности и четких договоренностях.
Скорпион — Сила
Внутренняя выдержка и покой. Вы не действуете резко, но держите ситуацию под контролем. Неделя о мягкой, но уверенной позиции.
Стрелец — Влюбленные
Ключевой выбор недели. Вопрос касается направления, партнерства или решения, с которым вы двигаетесь дальше. Важно выбирать сердцем, а не из соображений удобства.
Козерог — Император
Стабилизация и структура. Вы входите в рабочий режим и четко определяете правила игры. Очень сильная неделя для закладки фундамента года.
Водолей — Туз Мечей
Ясность и видение. Вы четко понимаете, что нужно изменить или начать. Неделя интеллектуальных прорывов и честных решений.
Рыбы — Умеренность
Баланс и внутреннее спокойствие. Неделя помогает выровнять эмоциональное состояние и не впадать в крайности. Хорошее время для восстановления.
Гороскоп на картах Таро на 5–11 января 2026 показывает: это неделя структурирования и выбора . Для Стрельцов он станет моментом определения направления, для Козорогов – периодом стабилизации, а для всех знаков – возможностью перейти от новогодних намерений к реальным, продуманным шагам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.