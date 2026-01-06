ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
11
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп на картах Таро на 6 января 2026: важный разговор для Близнецов и внутренний баланс для Рыб

6 января – день спокойного прояснения и мягких решений. Карты Таро советуют не торопиться, а внимательно слушать себя и других.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После первых дней активной настройки в год этот день возвращает во внутреннюю тишину. Гороскоп на картах Таро на 6 января 2026 года говорит о честных разговорах, балансе между логикой и эмоциями и коррекции планов без давления. Для Близнецов день принесет важный диалог, а для Рыб – ощущение выравнивания и покоя.

Овен - Четверка Жезлов.

Стабильность и чувство опоры. День благоприятен для дома, семьи и завершения мелких дел в спокойном ритме.

Телец — Восьмерка Пентаклов

Сосредоточенность и польза. Даже небольшие усилия сегодня дадут ощутимый результат. Хороший день для рутинных дел.

Близнецы - Король Мечев

Четкий разговор или решение. День требует ясности, логики и прямоты. Вы можете поставить важную точку или прояснить ситуацию.

Рак — Шестерка Пентаклов

Баланс обмена. День покажет, где важно принять пособие или поделиться ресурсом. Хорошее время для взаимной поддержки.

Лев - Девятка Кубков.

Внутреннее удовольствие и благодарность. День приносит ощущение «мне достаточно». Позвольте себе немного радости без упреков.

Дева - Пятерка Пентаклов

Может появиться тревога или чувство нехватки. Карта рекомендует не замыкаться: поддержка рядом, если позволить ей войти.

Весы - Умеренность

Баланс и гармония. День помогает выровнять состояние и не бросаться в крайности. Хорошее время для примирения.

Скорпион — Семка Мечей.

Осторожность и стратегия. Не все следует озвучивать. День советует действовать продуманно и не торопиться с выводами.

Стрелец - Тройка Жезлов.

Взгляд на будущее. Вы видите перспективу и понимаете, куда двигаться дальше. Хороший день для планирования.

Козориг - Иерофант

Традиции и правила. День благоприятен для обучения, советов и обращения к проверенным подходам.

Водолей - Паж Кубков

Мягкие эмоции и неожиданно приятные жесты. День может принести теплую новость или откровенный разговор.

Рыбы - Умеренность

Внутренний баланс и покой. День помогает восстановить равновесие и не реагировать резко на внешние события.

6 января 2026 года – день тихих, но важных решений. Гороскоп на картах Таро показывает: для Близнецов это время честного разговора, для Рыб – восстановление баланса, а для всех знаков – возможность скорректировать курс без напряжения и спешки.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
11
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie