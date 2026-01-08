Гороскоп на картах Таро на 8 января 2026 года: момент прозрения для Скорпионов и спокойная уверенность для Тельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день работает как точка внутренней честности. Праздничная инерция уже исчезает, и многие решения становятся более очевидными. Гороскоп на картах Таро на 8 января 2026 года говорит об осознании, трезвом взгляде и готовности действовать без иллюзий. Для Скорпионов день станет моментом прозрения, а для Тельцов периодом спокойной, основательной уверенности.

Овен - Пятерка Жезлов

Возможное напряжение или мелкие споры. День советует не бороться за каждый пустяк – выбирайте, где действительно стоит тратить энергию.

Телец - Король Пентаклов

Стабильность и контроль. Вы чувствуете почву под ногами и способны принимать взвешенные решения. Хороший день для финансов и планирования.

Близнецы - Восьмерка Мечев

Внутренние ограничения. День покажет, где вы сами себя сдерживаете. Стоит изменить взгляд и появится выход.

Рак - Четверка Кубков.

Апатия или безразличие могут мешать увидеть шанс. День советует повнимательнее присмотреться к тому, что предлагают обстоятельства.

Лев - Туз Жезлов.

Новый импульс. День приносит идею или желание, которое следует зафиксировать. Хороший момент для внутреннего старта.

Дева Девятка Пентаклов

Самодостаточность и комфорт. Вы чувствуете себя уверенно и независимо. День благоприятен для личных решений.

Весы - Справедливость

Честные выводы. День поможет расставить все по местам и принять решение без эмоционального давления.

Скорпион - Туз Мечев

Момент истины. Вы ясно видите ситуацию такой, какой она есть. День сильных осознаний и правильных решений.

Стрелец — Семка Пентаклов

Ожидание и терпение. Вы уже сделали достаточно — сейчас важно не торопиться и разрешить процессам созреть.

Козорог — Восьмерка Пентаклев

Сосредоточенность и трудолюбие. День хорошо подходит для возвращения к делам и наведению порядка.

Водолей - Королева Кубков.

Эмоциональная чувствительность. День способствует искренним разговорам и заботе – как о других, так и о себе.

Рыбы - Звезда

Надежда и внутренний свет. Даже если не все понятно, вы чувствуете, что двигаетесь в правильном направлении.

8 января 2026 года – день трезвого взгляда и внутренней ясности. Гороскоп на картах Таро показывает: для Скорпионов это момент прозрения, для Тельцов – ощущение стабильности, а для всех знаков – возможность двигаться дальше без иллюзий, но с уверенностью.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.