Гороскоп на картах Таро на 9–15 декабря: кому неделя принесет неожиданные новости

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп по картам Таро на 9–15 декабря указывает на новостной период, важные решения и шансы, которые появятся там, где их не ожидали.

Главная карта недели — Маг

Это карта инициативы и возможностей. Она говорит о ситуациях, где результат зависит от решительности. Неделя может дать шанс тем, кто не боится действовать первым.

Знаки, которым неделя дает преимущество

Реклама

Близнецы — Маг

Ваши слова и действия могут изменить ситуацию. Благоприятный период для переговоров и новых идей.

Лев — Солнце

Неделя положительных новостей или поддержки. Возможно событие, которое поднимет настроение.

Козорог — Колесница

Возникает возможность продвинуть важное дело вперед.

⚠ Кому следует быть внимательными

Реклама

Телец — Семка Пентаклев

Финансовые решения лучше принимать без спешки.

Скорпион — Пятерка Мечев

Споры могут испортить перспективную ситуацию.

Прогноз для всех знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Неделя активности и новых планов.

Реклама

Телец — Семка Пентаклев

Период просмотра издержек и ресурсов.

Близнецы — Маг

Инициатива может принести результат.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция поможет избежать ошибок.

Лев — Солнце

Позитивные действия и поддержка.

Реклама

Дева — Восьмерка Пентаклов

Работа и концентрация принесут результат.

Весы — Влюбленные

Возможен важный выбор.

Скорпион — Пятерка Мечев

Лучше избегать конфликтов.

Стрелец — Туз Жезлов

Новая идея или старт.

Реклама

Козорог — Колесница

Движение вперед из-за решимости.

Водолей — Звезда

Новая перспектива или поддержка.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный период для партнерства.

Неделя 9-15 декабря может принести важные новости и возможности. Карты Таро показывают: выигрывает тот, кто готов действовать и не боится перемен.

Реклама

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.