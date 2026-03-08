ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
310
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп на картах Таро на 9–15 декабря: кому неделя принесет неожиданные новости

Неделя 9–15 декабря может принести события, которые изменят привычный ритм и заставят быстро реагировать на обстоятельства.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Гороскоп по картам Таро на 9–15 декабря указывает на новостной период, важные решения и шансы, которые появятся там, где их не ожидали.

Главная карта недели — Маг

Это карта инициативы и возможностей. Она говорит о ситуациях, где результат зависит от решительности. Неделя может дать шанс тем, кто не боится действовать первым.

Знаки, которым неделя дает преимущество

Близнецы — Маг

Ваши слова и действия могут изменить ситуацию. Благоприятный период для переговоров и новых идей.

Лев — Солнце

Неделя положительных новостей или поддержки. Возможно событие, которое поднимет настроение.

Козорог — Колесница

Возникает возможность продвинуть важное дело вперед.

⚠ Кому следует быть внимательными

Телец — Семка Пентаклев

Финансовые решения лучше принимать без спешки.

Скорпион — Пятерка Мечев

Споры могут испортить перспективную ситуацию.

Прогноз для всех знаков

Овен Рыцарь Жезлов
Неделя активности и новых планов.

Телец — Семка Пентаклев
Период просмотра издержек и ресурсов.

Близнецы Маг
Инициатива может принести результат.

Рак Верховная Жрица
Интуиция поможет избежать ошибок.

Лев Солнце
Позитивные действия и поддержка.

Дева Восьмерка Пентаклов
Работа и концентрация принесут результат.

Весы Влюбленные
Возможен важный выбор.

Скорпион Пятерка Мечев
Лучше избегать конфликтов.

Стрелец Туз Жезлов
Новая идея или старт.

Козорог — Колесница
Движение вперед из-за решимости.

Водолей Звезда
Новая перспектива или поддержка.

Рыбы Двойка Кубков
Благоприятный период для партнерства.

Неделя 9-15 декабря может принести важные новости и возможности. Карты Таро показывают: выигрывает тот, кто готов действовать и не боится перемен.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
310
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie