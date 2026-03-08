- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 310
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп на картах Таро на 9–15 декабря: кому неделя принесет неожиданные новости
Неделя 9–15 декабря может принести события, которые изменят привычный ритм и заставят быстро реагировать на обстоятельства.
Гороскоп по картам Таро на 9–15 декабря указывает на новостной период, важные решения и шансы, которые появятся там, где их не ожидали.
Главная карта недели — Маг
Это карта инициативы и возможностей. Она говорит о ситуациях, где результат зависит от решительности. Неделя может дать шанс тем, кто не боится действовать первым.
Знаки, которым неделя дает преимущество
Близнецы — Маг
Ваши слова и действия могут изменить ситуацию. Благоприятный период для переговоров и новых идей.
Лев — Солнце
Неделя положительных новостей или поддержки. Возможно событие, которое поднимет настроение.
Козорог — Колесница
Возникает возможность продвинуть важное дело вперед.
⚠ Кому следует быть внимательными
Телец — Семка Пентаклев
Финансовые решения лучше принимать без спешки.
Скорпион — Пятерка Мечев
Споры могут испортить перспективную ситуацию.
Прогноз для всех знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
Неделя активности и новых планов.
Телец — Семка Пентаклев
Период просмотра издержек и ресурсов.
Близнецы — Маг
Инициатива может принести результат.
Рак — Верховная Жрица
Интуиция поможет избежать ошибок.
Лев — Солнце
Позитивные действия и поддержка.
Дева — Восьмерка Пентаклов
Работа и концентрация принесут результат.
Весы — Влюбленные
Возможен важный выбор.
Скорпион — Пятерка Мечев
Лучше избегать конфликтов.
Стрелец — Туз Жезлов
Новая идея или старт.
Козорог — Колесница
Движение вперед из-за решимости.
Водолей — Звезда
Новая перспектива или поддержка.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный период для партнерства.
Неделя 9-15 декабря может принести важные новости и возможности. Карты Таро показывают: выигрывает тот, кто готов действовать и не боится перемен.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.