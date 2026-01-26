Гороскоп на картах Таро на февраль 2026 года: кому представится шанс на любовь, а кого ждет денежный прорыв

Карты Таро / © ТСН.ua

Общая карта февраля 2026 года — Колесо Фортуны . Это означает месяц быстрых перемен, случайных совпадений и ситуаций, резко сдвигающих ваши планы в другую сторону. В феврале не сработает стратегия "пережду" или "как-то оно будет": выиграют те, кто вовремя реагирует, берет возможности и не держится за старые сценарии.

Карты подсказывают, что февраль может принести как прорыв, так и перезагрузку — в зависимости от того, готовы ли вы двигаться дальше.

Овен — карта месяца: Колесница

Любовь: в феврале вы захотите определенности, поэтому отношения либо пойдут в сторону серьезного шага, либо вы перестанете тратить время на неопределенность.

Деньги: финансово месяц благоприятен для активных действий, но вам важно не рисковать деньгами из азарта и не тратить на эмоции.

Работа: на работе вы сможете резко продвинуться вперед, если не будете ждать разрешения и сами возьмете контроль.

Телец — карта месяца: Королева Пентаклей

Любовь: февраль принесет больше тепла и заботы, но вам нужно позволить себе быть не только сильными, но и нежными, чтобы отношения стали ближе.

Деньги: финансовая сфера стабилизируется, а самый лучший результат дадут практические решения, планирование и правильные покупки.

Работа: в работе вы укрепите позиции, если не соглашаетесь на лишнее и четко определите приоритеты.

Близнецы — карта месяца: Восьмерка Жезлов

Любовь: В феврале события могут развиваться быстро – возможно внезапное знакомство, неожиданное сообщение или возвращение человека, который снова сдвинет ваши эмоции.

Деньги: Финансы будут подвижны: деньги могут приходить быстро и так же быстро идти, поэтому вам важно контролировать расходы.

Работа: Рабочие процессы ускорятся, и вы выиграете, если будете быстро реагировать и не затягивать с ответами.

Рак — карта месяца: Двойка Кубков

Любовь: февраль дает шанс на сближение, примирение или новый уровень доверия, если вы перестанете молчать и говорить намеками.

Деньги: финансово месяц будет равным, но важно не тратить ресурс на людей, не готовых отвечать взаимностью.

Работа: в работе успех придет через партнерство, поддержку и правильные договоренности, а не через "тянуть все самостоятельно".

Лев — карта месяца: Шестерка Жезлов.

Любовь: в феврале вы будете заметны, и отношения могут стать ярче, если вы перестанете играть в холодность и позволите себе проявлять чувство.

Деньги: месяц может принести бонус, подарок или приятный финансовый результат, но важно не потратить все сразу на импульсе.

Работа: в профессиональной сфере возможно признание, сильный результат или ваш момент, который подтвердит ваш авторитет.

Дева — карта месяца: Восьмерка Пентаклов

Любовь: февраль потребует больше простоты и тепла, поэтому вам стоит меньше анализировать и больше говорить о реальных потребностях в отношениях.

Деньги: финансовая стабильность будет расти из-за дисциплины, а не из-за успеха, поэтому лучше всего сработает четкий план.

Работа: это продуктивная луна, когда вы сможете закрыть много задач и получить ощутимый результат от системной работы.

Весы - карта месяца: Справедливость

Любовь: февраль задаст вопрос честности, поэтому вам придется определиться, действительно ли вы хотите эти отношения, или просто боитесь перемен.

Деньги: финансы будут нуждаться в порядке, и вы сможете выровнять бюджет, если прекратите расходы "чтобы стало легче".

Работа: в профессиональной сфере возможны важные решения, документы или договоренности, требующие четкой позиции.

Скорпион — карта месяца: Сила

Любовь: в феврале вам важно не давить и не проверять чувство конфликтов, потому что настоящая близость появится из-за спокойствия и доверия.

Деньги: финансово месяц будет стабильным, если вы не будете тратить энергию на борьбу там, где можно договориться.

Работа: на работе вы сможете удержать контроль и выиграть благодаря выдержке, а не из-за резких решений.

Стрелец — карта месяца: Тройка Жезлов.

Любовь: февраль принесет желание двигаться вперед, и отношения станут лучше, если вы будете говорить о будущем, а не о старых образах.

Деньги: финансовый результат придет через развитие и новые возможности, но вам важно не тратить все на "хочу сейчас".

Работа: это месяц перспектив, когда вы можете сделать шаг в новое направление или расширить уже работающее.

Козерог — карта месяца: Император

Любовь: в феврале вам захочется стабильности, но отношения потребуют не только контроля, но и живых эмоций, поэтому важно не быть слишком холодными.

Деньги: месяц дает шанс укрепить финансовую позицию, особенно если вы будете действовать четко и не откладывать важные решения.

Работа: в карьере вы можете закрепить авторитет и взять руль в руки, если не будете бояться ответственности.

Водолей — карта месяца: Звезда

Любовь: февраль может принести новую надежду, легкость и чувство, что все начинается заново, если вы не будете держаться за старые сценарии.

Деньги: финансово возможный шанс, но он будет нуждаться в вере в себя и готовности действовать, даже если у вас нет гарантий.

Работа: в профессиональной сфере вы можете почувствовать вдохновение и найти правильное направление, которое приведет к росту.

Рыбы — карта месяца: Луна

Любовь: в феврале эмоции могут быть сильнее фактов, поэтому вам важно не додумывать и говорить прямо, чтобы не разрушить близость подозрениями.

Деньги: финансы могут быть нестабильными из-за импульсивных расходов, поэтому лучше всего будет работать контроль бюджета.

Работа: на работе нужно избегать хаоса и раскладывать все по шагам, потому что тогда вы сохраните силы и получите результат.

Февраль 2026 года по картам Таро проходит под знаком Колеса Фортуны, а это значит месяц, когда перемены приходят быстро и часто неожиданно. Кому он принесет прорыв в работе и деньгах, кому перезагрузка в любви, но главное правило одно: не тянуть время и не держаться за то, что уже отжило.

