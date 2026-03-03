ТСН в социальных сетях

Гороскоп на картах Таро на март: для кого месяц станет переломным

Гороскоп по картам Таро на март указывает на период изменений, финансовых просмотров и важных личных разговоров для знаков зодиака.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Март может стать месяцем долго откладываемых решений.

Главная карта марта — Колесо Фортуны

Это аркан резких поворотов. В марте события могут быстро развиваться, а стабильность станет относительной. Для кого-то это шанс, для кого-то необходимость адаптироваться.

Март не даст оставаться в зоне комфорта.

Самые сильные знаки луны

Близнецы — Маг

Месяц инициативы. Вы сможете повлиять на события больше, чем думаете. Возможен новый старт в работе или сотрудничестве.

Лев — Солнце

Положительные новости, поддержка или признание. Март может укрепить вашу позицию.

Козорог — Колесница

Активное движение вперед. Возможно продвижение в карьере или решение сложного вопроса.

Кому придется посмотреть планы

Скорпион — Башня

Возможна резкая смена обстоятельств. То, что держалось долго, может завершиться.

Телец — Семка Пентаклев

Время пересмотра денежных стратегий. Спешка в деньгах нежелательна.

Прогноз для всех знаков

Овен Рыцарь Жезлов
Март будет динамичным. Главное – не действовать импульсивно.

Телец — Семка Пентаклев
Месяц переоценки ресурсов.

Близнецы Маг
Пора проявить инициативу.

Рак Верховная Жрица
Интуиция станет ключом к правильным решениям.

Лев Солнце
Период положительного развития.

Дева Восьмерка Пентаклов
Результат будет зависеть от дисциплины.

Весы Влюбленные
Возможен важный выбор в отношениях или работе.

Скорпион Башня
Луна резких смен.

Стрелец Туз Жезлов
Новый шанс или идея.

Козорог — Колесница
Активное продвижение вперед.

Водолей Звезда
Новая перспектива и чувство обновления.

Рыбы Двойка Кубков
Благоприятный период для партнерства.

Март станет месяцем движения и решений. Карты Таро показывают, что события могут развиваться быстро, но именно готовность действовать определит результат.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

