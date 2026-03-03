Гороскоп на картах Таро на март: для кого месяц станет переломным

Карты Таро / © ТСН.ua

Март может стать месяцем долго откладываемых решений.

Главная карта марта — Колесо Фортуны

Это аркан резких поворотов. В марте события могут быстро развиваться, а стабильность станет относительной. Для кого-то это шанс, для кого-то необходимость адаптироваться.

Март не даст оставаться в зоне комфорта.

Самые сильные знаки луны

Близнецы — Маг

Месяц инициативы. Вы сможете повлиять на события больше, чем думаете. Возможен новый старт в работе или сотрудничестве.

Лев — Солнце

Положительные новости, поддержка или признание. Март может укрепить вашу позицию.

Козорог — Колесница

Активное движение вперед. Возможно продвижение в карьере или решение сложного вопроса.

Кому придется посмотреть планы

Скорпион — Башня

Возможна резкая смена обстоятельств. То, что держалось долго, может завершиться.

Телец — Семка Пентаклев

Время пересмотра денежных стратегий. Спешка в деньгах нежелательна.

Прогноз для всех знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Март будет динамичным. Главное – не действовать импульсивно.

Телец — Семка Пентаклев

Месяц переоценки ресурсов.

Близнецы — Маг

Пора проявить инициативу.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция станет ключом к правильным решениям.

Лев — Солнце

Период положительного развития.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Результат будет зависеть от дисциплины.

Весы — Влюбленные

Возможен важный выбор в отношениях или работе.

Скорпион — Башня

Луна резких смен.

Стрелец — Туз Жезлов

Новый шанс или идея.

Козорог — Колесница

Активное продвижение вперед.

Водолей — Звезда

Новая перспектива и чувство обновления.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный период для партнерства.

Март станет месяцем движения и решений. Карты Таро показывают, что события могут развиваться быстро, но именно готовность действовать определит результат.

