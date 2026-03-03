- Дата публикации
-
Категория
Астрология
Гороскоп на картах Таро на март: для кого месяц станет переломным
Гороскоп по картам Таро на март указывает на период изменений, финансовых просмотров и важных личных разговоров для знаков зодиака.
Март может стать месяцем долго откладываемых решений.
Главная карта марта — Колесо Фортуны
Это аркан резких поворотов. В марте события могут быстро развиваться, а стабильность станет относительной. Для кого-то это шанс, для кого-то необходимость адаптироваться.
Март не даст оставаться в зоне комфорта.
Самые сильные знаки луны
Близнецы — Маг
Месяц инициативы. Вы сможете повлиять на события больше, чем думаете. Возможен новый старт в работе или сотрудничестве.
Лев — Солнце
Положительные новости, поддержка или признание. Март может укрепить вашу позицию.
Козорог — Колесница
Активное движение вперед. Возможно продвижение в карьере или решение сложного вопроса.
Кому придется посмотреть планы
Скорпион — Башня
Возможна резкая смена обстоятельств. То, что держалось долго, может завершиться.
Телец — Семка Пентаклев
Время пересмотра денежных стратегий. Спешка в деньгах нежелательна.
Прогноз для всех знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
Март будет динамичным. Главное – не действовать импульсивно.
Телец — Семка Пентаклев
Месяц переоценки ресурсов.
Близнецы — Маг
Пора проявить инициативу.
Рак — Верховная Жрица
Интуиция станет ключом к правильным решениям.
Лев — Солнце
Период положительного развития.
Дева — Восьмерка Пентаклов
Результат будет зависеть от дисциплины.
Весы — Влюбленные
Возможен важный выбор в отношениях или работе.
Скорпион — Башня
Луна резких смен.
Стрелец — Туз Жезлов
Новый шанс или идея.
Козорог — Колесница
Активное продвижение вперед.
Водолей — Звезда
Новая перспектива и чувство обновления.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный период для партнерства.
Март станет месяцем движения и решений. Карты Таро показывают, что события могут развиваться быстро, но именно готовность действовать определит результат.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.