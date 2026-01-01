- Дата публикации
Гороскоп на картах Таро на январь 2025 года для всех знаков зодиака
Январь 2025 года на картах Таро показывает медленный, но принципиально важный старт: месяц не о рывках, а о правильном направлении и внутренней перестройке.
Первый месяц года закладывает фундамент всего в 2025 году. По Таро, январь не требует немедленных результатов, зато очень чувствителен к намерениям, решениям и состоянию, с которым человек входит в новый цикл. Это время осмысления, выбора опоры и обновления после напряженного периода. Для одних знаков январь станет месяцем стабилизации, для других – точкой трансформации или внутреннего выбора.
Овен — Колесница
Январь задает импульс движению. Вы чувствуете готовность брать управление в свои руки, даже если путь еще не до конца ясен. Луна подходит для постановки целей, планирования и первых решений, определяющих темп года.
Телец — Иерофант
Луна структуры и возврат к ценностям. Январь способствует обучению, формированию стабильного режима, работе с традициями или наставниками. Вы строите основу, которая будет держаться долго.
Близнецы — Двойка Жезлов
Перед вами – выбор направления. Январь не об активных действиях, а о стратегическом видении. Важно честно определить, куда вы хотите двигаться в 2025 году, не распыляя энергию.
Рак — Королева Кубков
Январь проходит под знаком эмоциональной глубины. Луна подходит для восстановления, заботы о себе и близких, работе с чувствами. Ваше эмоциональное состояние станет ключом к дальнейшим решениям.
Лев — Солнце
Яркое и поддерживающее начало года. Январь дает ясность, оптимизм и ощущение, что вы двигаетесь по правильному пути. Хороший период для возвращения веры в свои силы.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Месяц постепенного, но эффективного труда. Даже если кажется, что движение медленное, именно сейчас вы нарабатываете результат на будущее. Внимание к деталям станет вашим преимуществом.
Весы — Справедливость
Январь требует честности – с собой и с другими. Луна расставляет акценты в вопросах выбора, договоренностей и ответственности. То, что будет решено сейчас, будет иметь длительные последствия.
Скорпион — Смерть
Глубокая трансформация. Январь совсем закрывает то, что издавна утратило актуальность. Это не о потерях, а об очищении пространства для нового этапа жизни.
Стрелец — Туз Жезлов
Новый импульс и внутренний огонь. Январь приносит идею или желание, которое станет отправной точкой года. Торопиться не нужно – важно зафиксировать направление.
Козерог — Император
Луна силы, контроля и ответственности. Январь помогает выстроить четкую структуру: в работе, финансах и планах. Вы формируете фундамент всего год.
Водолей — Звезда
Луна восстановления и надежды. Даже после сложного периода январь возвращает чувство смысла и веру в будущее. Перемены происходят мягко, но в правильном направлении.
Рыбы — Луна
Интуитивный и чувствительный период. Январь может принести сомнения или эмоциональную нестабильность, но именно поэтому вы глубже поймете себя. Не стоит торопиться с выводами.
Гороскоп на картах Таро показывает: январь 2025 года – это месяц настройки, а не максимальных достижений. Медленный темп, внимательность к внутренним процессам и честные решения сейчас создают прочную основу всего года. То, что будет заложено в январе, будет определять дальнейшее движение.
