Гороскоп на картах Таро на январь 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Первый месяц года закладывает фундамент всего в 2025 году. По Таро, январь не требует немедленных результатов, зато очень чувствителен к намерениям, решениям и состоянию, с которым человек входит в новый цикл. Это время осмысления, выбора опоры и обновления после напряженного периода. Для одних знаков январь станет месяцем стабилизации, для других – точкой трансформации или внутреннего выбора.

Овен — Колесница

Январь задает импульс движению. Вы чувствуете готовность брать управление в свои руки, даже если путь еще не до конца ясен. Луна подходит для постановки целей, планирования и первых решений, определяющих темп года.

Телец — Иерофант

Луна структуры и возврат к ценностям. Январь способствует обучению, формированию стабильного режима, работе с традициями или наставниками. Вы строите основу, которая будет держаться долго.

Реклама

Близнецы — Двойка Жезлов

Перед вами – выбор направления. Январь не об активных действиях, а о стратегическом видении. Важно честно определить, куда вы хотите двигаться в 2025 году, не распыляя энергию.

Рак — Королева Кубков

Январь проходит под знаком эмоциональной глубины. Луна подходит для восстановления, заботы о себе и близких, работе с чувствами. Ваше эмоциональное состояние станет ключом к дальнейшим решениям.

Лев — Солнце

Яркое и поддерживающее начало года. Январь дает ясность, оптимизм и ощущение, что вы двигаетесь по правильному пути. Хороший период для возвращения веры в свои силы.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Месяц постепенного, но эффективного труда. Даже если кажется, что движение медленное, именно сейчас вы нарабатываете результат на будущее. Внимание к деталям станет вашим преимуществом.

Реклама

Весы — Справедливость

Январь требует честности – с собой и с другими. Луна расставляет акценты в вопросах выбора, договоренностей и ответственности. То, что будет решено сейчас, будет иметь длительные последствия.

Скорпион — Смерть

Глубокая трансформация. Январь совсем закрывает то, что издавна утратило актуальность. Это не о потерях, а об очищении пространства для нового этапа жизни.

Стрелец — Туз Жезлов

Новый импульс и внутренний огонь. Январь приносит идею или желание, которое станет отправной точкой года. Торопиться не нужно – важно зафиксировать направление.

Козерог — Император

Луна силы, контроля и ответственности. Январь помогает выстроить четкую структуру: в работе, финансах и планах. Вы формируете фундамент всего год.

Реклама

Водолей — Звезда

Луна восстановления и надежды. Даже после сложного периода январь возвращает чувство смысла и веру в будущее. Перемены происходят мягко, но в правильном направлении.

Рыбы — Луна

Интуитивный и чувствительный период. Январь может принести сомнения или эмоциональную нестабильность, но именно поэтому вы глубже поймете себя. Не стоит торопиться с выводами.

Гороскоп на картах Таро показывает: январь 2025 года – это месяц настройки, а не максимальных достижений. Медленный темп, внимательность к внутренним процессам и честные решения сейчас создают прочную основу всего года. То, что будет заложено в январе, будет определять дальнейшее движение.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят завершение войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.