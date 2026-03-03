- Дата публикации
Гороскоп на картах Таро весной: для кого этот сезон станет переломным
Гороскоп по картам Таро весной показывает период обновления, неожиданных решений и финансовых изменений для части знаков зодиака.
Весна может стать сезоном, когда придется выбрать новое направление – даже если старое еще не завершено.
Главная карта весны — Суд (XX Аркан)
Это карта пробуждения и важного решения. Весна не позволит оставаться в старых схемах. Для многих это будет время завершений, но не потерь перехода на новый уровень.
Этот сезон – о смелости пересмотреть свою жизнь.
Самые сильные знаки весны
Близнецы — Маг
Весна откроет возможность начать что-нибудь новое: проект, сотрудничество или личный этап. Ваши решения будут иметь долгосрочное влияние.
Лев — Солнце
Сезон поддержки, признания и положительных новостей. То, что долго готовилось, может принести результат.
Козорог — Колесница
Рывок вперед в работе или финансах. Весна может стать точкой активного роста.
Кому придется что-то отпустить
Скорпион — Башня
Возможна резкая смена планов. Старое разрушается, но это увольнение.
Телец — Семка Пентаклев
Период пересмотра денежных стратегий. Спешка не принесет выгоды.
Овен — Рыцарь Жезлов
Сезон активности и новых идей.
Телец — Семка Пентаклев
Переоценка издержек и планов.
Близнецы — Маг
Начало нового этапа.
Рак — Верховная Жрица
Интуиция станет основным ориентиром.
Лев — Солнце
Позитивное развитие событий.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Работа принесет результат.
Весы — Влюбленные
Важен личный выбор.
Скорпион — Башня
Изменения, которых не избежать.
Стрелец — Туз Жезлов
Новый старт или идея.
Козорог — Колесница
Движение вперед из-за решимости.
Водолей — Звезда
Новая перспектива и надежда.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный период для общения.
Весна станет периодом решений и обновлений. Карты Таро показывают: выигрывает тот, кто не боится просмотреть старые планы и сделать шаг в новое.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.