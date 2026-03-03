Гороскоп на картах Таро весной: для кого этот сезон станет переломным

Карты Таро / © ТСН.ua

Весна может стать сезоном, когда придется выбрать новое направление – даже если старое еще не завершено.

Главная карта весны — Суд (XX Аркан)

Это карта пробуждения и важного решения. Весна не позволит оставаться в старых схемах. Для многих это будет время завершений, но не потерь перехода на новый уровень.

Этот сезон – о смелости пересмотреть свою жизнь.

Самые сильные знаки весны

Близнецы — Маг

Весна откроет возможность начать что-нибудь новое: проект, сотрудничество или личный этап. Ваши решения будут иметь долгосрочное влияние.

Лев — Солнце

Сезон поддержки, признания и положительных новостей. То, что долго готовилось, может принести результат.

Козорог — Колесница

Рывок вперед в работе или финансах. Весна может стать точкой активного роста.

Кому придется что-то отпустить

Скорпион — Башня

Возможна резкая смена планов. Старое разрушается, но это увольнение.

Телец — Семка Пентаклев

Период пересмотра денежных стратегий. Спешка не принесет выгоды.

Овен — Рыцарь Жезлов

Сезон активности и новых идей.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция станет основным ориентиром.

Лев — Солнце

Позитивное развитие событий.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Работа принесет результат.

Весы — Влюбленные

Важен личный выбор.

Скорпион — Башня

Изменения, которых не избежать.

Стрелец — Туз Жезлов

Новый старт или идея.

Козорог — Колесница

Движение вперед из-за решимости.

Водолей — Звезда

Новая перспектива и надежда.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный период для общения.

Весна станет периодом решений и обновлений. Карты Таро показывают: выигрывает тот, кто не боится просмотреть старые планы и сделать шаг в новое.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.