Гороскоп на картах Таро весной: для кого этот сезон станет переломным

Гороскоп по картам Таро весной показывает период обновления, неожиданных решений и финансовых изменений для части знаков зодиака.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Весна может стать сезоном, когда придется выбрать новое направление – даже если старое еще не завершено.

Главная карта весны — Суд (XX Аркан)

Это карта пробуждения и важного решения. Весна не позволит оставаться в старых схемах. Для многих это будет время завершений, но не потерь перехода на новый уровень.

Этот сезон – о смелости пересмотреть свою жизнь.

Самые сильные знаки весны

Близнецы — Маг

Весна откроет возможность начать что-нибудь новое: проект, сотрудничество или личный этап. Ваши решения будут иметь долгосрочное влияние.

Лев — Солнце

Сезон поддержки, признания и положительных новостей. То, что долго готовилось, может принести результат.

Козорог — Колесница

Рывок вперед в работе или финансах. Весна может стать точкой активного роста.

Кому придется что-то отпустить

Скорпион — Башня

Возможна резкая смена планов. Старое разрушается, но это увольнение.

Телец — Семка Пентаклев

Период пересмотра денежных стратегий. Спешка не принесет выгоды.

Овен Рыцарь Жезлов
Сезон активности и новых идей.

Телец — Семка Пентаклев
Переоценка издержек и планов.

Близнецы Маг
Начало нового этапа.

Рак Верховная Жрица
Интуиция станет основным ориентиром.

Лев Солнце
Позитивное развитие событий.

Дева Восьмерка Пентаклей
Работа принесет результат.

Весы Влюбленные
Важен личный выбор.

Скорпион Башня
Изменения, которых не избежать.

Стрелец Туз Жезлов
Новый старт или идея.

Козорог — Колесница
Движение вперед из-за решимости.

Водолей Звезда
Новая перспектива и надежда.

Рыбы Двойка Кубков
Благоприятный период для общения.

Весна станет периодом решений и обновлений. Карты Таро показывают: выигрывает тот, кто не боится просмотреть старые планы и сделать шаг в новое.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

