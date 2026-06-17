Гороскоп на летнее солнцестояние 21 июня 2026 года: что самый длинный день года принесет каждому знаку зодиака

Летнее солнцестояние / © ТСН.ua

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21 июня наступит летнее солнцестояние — один из самых мощных энергетических моментов года, когда Солнце достигает пика своей силы. Астрологи считают, что этот день способен запускать важные внутренние трансформации, завершать старые циклы и открывать новые возможности. Для каждого знака зодиака он проявится по-разному.

Овен

Для вас солнцестояние станет днем действия. Появится желание быстро двигаться вперед, менять работу, принимать смелые решения. Главное — не спешить там, где нужна стратегия.

Телец

День заставит пересмотреть отношение к стабильности и финансам. Вы можете неожиданно осознать, от чего пора отказаться ради будущего роста.

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Близнецы

На первый план выходит общение. Солнцестояние принесет важные новости, новые знакомства или разговор, который изменит ваши ближайшие планы.

Рак

Эмоции будут особенно сильными. Это хороший день, чтобы побыть наедине, восстановить силы и честно ответить себе, чего вы хотите на самом деле.

Лев

Ваш период силы приближается, а солнцестояние станет началом нового этапа. Вы почувствуете прилив уверенности, харизму и желания проявлять себя в мире.

Дева

Звезды рекомендуют направить внимание на здоровье и внутренний баланс. День хорошо подходит для завершения дел, наведения порядка в мыслях и быту.

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Весы

Солнцестояние открывает тему отношений. Возможно переосмысление дружбы, партнерства или романтических связей. Важно говорить откровенно.

Скорпион

Этот день принесет глубокие осознания. Вы можете увидеть скрытые мотивы людей или понять, какое направление жизни больше не работает для вас.

Стрелец

Появится сильное желание движения, свободы и новых впечатлений. Хороший момент для планирования путешествий, обучения или решений, которые давно откладывались.

Козерог

В центре внимания — карьера и деньги. Солнцестояние может показать, где вы тратите силы неэффективно и что пора строить по-новому.

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Водолей

День откроет новый внутренний цикл. Вы почувствуете необходимость изменить окружающую среду, отпустить старые убеждения или начать что-то принципиально новое.

Рыбы

Для вас это период усиления интуиции. Важными могут стать сны, случайные встречи или внутренние предчувствия. Следует доверять себе больше, чем советам других.

Совет дня для всех знаков зодиака

Летнее солнцестояние — момент обновления. Хорошо завершать старые истории, благодарить за пройденный путь и формировать намерения на вторую половину года.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие традиции и обряды издавна проводили украинцы в самый длинный день года.

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