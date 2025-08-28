Гороскоп на лунное затмение 7 сентября 2025: ждет все знаки зодиака

Лунное затмение / © ТСН.ua

7 сентября 2025 года произойдет лунное затмение в знаке Рыб . Это явление подсветит вопросы эмоций, подсознательных страхов, отпускания прошлого и поиска гармонии между материальным и духовным. Энергия затемнения может вызвать эмоциональные волны, усилить интуицию и открыть скрытые истины. Это благоприятное время для очищения, отпуска зависимостей и переосмысления собственного жизненного пути.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Это затмение подтолкнет Овнов заглянуть вглубь себя. Вы почувствуете потребность в одиночестве и духовном очищении. Пора избавиться от старых обид и ненужных страхов.

Телец

В фокусе окажутся друзья и коллективные дела. Вы сможете понять, кто ваши настоящие союзники, а с кем стоит попрощаться. Возможны изменения в планах.

Близнецы

Близнецы ощутят давление в карьерной сфере. Возможны изменения в профессиональном статусе или направлении деятельности. Это шанс сделать шаг к большей реализации.

Рак

Для Раков затемнение откроет тему путешествий, обучения и духовного развития. Пора отказаться от ограничивающих убеждений и расширить горизонты.

Лев

У Львов акцент на финансах и вопросах доверия. Вы сможете отпустить сдерживающие вас материальные страхи. Пора работать с эмоциональной глубиной.

Дева

Для Дев затемнение станет переломным в отношениях. Возможно завершение старых союзов и начало новых. Обратите внимание на баланс между "я" и "мы".

Весы

Внимание Весов будет приковано к здоровью и работе. Это хорошее время для отказа от вредных привычек, просмотра режима и поиска новых способов эффективности.

Скорпион

Скорпионы ощутят мощный творческий толчок. Но также затмение может поднять вопросы любви и детей. Возможны изменения в романтических отношениях.

Стрелец

Для Стрельцов главным станет дом и семья. Вы почувствуете необходимость отпустить прошлое, которое тянуло назад. Пора строить собственное пространство стабильности.

Козерог

Козерогам затемнение принесет переосмысление в общении и обучении. Важные разговоры, документы или новые знания помогут открыть дверь в будущее.

Водолей

У Водолеев затемнение коснется финансов и ценностей. Вы пересмотрите, что для вас действительно важно, и сможете избавиться от материальных зависимостей.

Рыбы

Это затмение особенно именно для Рыб — оно изменит ваш образ себя и ваш путь. Возможен кардинальный перелом в жизни, новые начинания и отказ от старых ролей.

Лунное затмение 7 сентября 2025 года в Рыбах станет моментом внутренней очистки и отпуска старых сценариев. Для одних знаков оно откроет новые горизонты в карьере, для других принесет изменения в отношениях или финансах. Это время глубокой трансформации, когда следует прислушиваться к своей интуиции, отпустить ненужное и сделать простор для нового. Именно в эти дни закладывается основа событий ближайших месяцев.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

