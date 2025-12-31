Гороскоп на январь 2026 года: что ждет всех знаков зодиака этого месяца

Астропрогноз на 01.2026 / © Associated Press

Для всех 12 знаков зодиака январь обещает быть полон сюрпризов. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козорог, Водолей или Рыбы — советуем узнать, что именно подготовил для вас сегодняшний гороскоп.

Предстоит насыщенная луна, которая для всех знаков может означать вызовы, новые возможности и приятные мгновения, прогнозирует астрологиня Jeanene T. Gordon (Джинин Т. Гордон).

«Независимо от вашего знака зодиака, это будет день эмоций и неожиданностей, так что важно знать, как к нему подготовиться», — пишет

Гороскоп для Овна (21 марта-19 апреля)

Овен — знак, четко знающий, чего хочет, и готовый идти к цели. Такая позиция сыграет вам на руку. Упорство, амбиции и лидерские качества помогут реализовать планы. Вы будете чувствовать себя более уверенными, решительными и креативными, чем когда-либо. Не медлите — используйте возможности и доверяйте интуиции.

Гороскоп на январь для Тельца (21 апреля-21 мая)

Дорогие Тельцы, этот месяц будет полон возможностей. Перед вами откроются новые шансы на развитие и достижение целей. Атмосфера благоприятна для сотрудничества, компромиссов и примирения разных точек зрения. Воспользуйтесь январем 2026 года, чтобы заявить о себе и продвинуться вперед.

Гороскоп для Близнецов (21 мая-20 июня)

Близнецы готовы к переменам. Новизна и неизвестность заряжают вас положительной энергией. Не бойтесь рисковать и пробовать что-нибудь новое. В то же время важно принимать собственные ошибки и делать выводы. Дайте волю креативности — именно адаптивность поможет обрести внутреннее равновесие.

Гороскоп для Рака (21 июня-22 июля)

Раки известны своей чувствительностью и заботой. Ваша интуиция в январе особенно сильна и поможет принять правильные решения. Используйте эмпатию, чтобы лучше понять других. Месяц благоприятный для сотрудничества — партнеры могут поделиться ценной информацией. Почувствуйте благодарность и найдите время для единения с природой.

Гороскоп на январь для Льва (23 июля-22 августа)

Дорогие Львы, это отличное время для новых знакомств и возможностей. Вы полон энергии и творческого вдохновения, готовы к новым вызовам. Укрепляйте отношения с близкими, развлекайтесь и заводите полезные контакты. Ваша харизма поможет привлечь внимание и добиться желаемого.

Гороскоп для Девы (24 августа-22 сентября)

Девы ощутят мощную положительную энергию. Вы внимательны к другим и умеете предусматривать их потребности. Это идеальный момент для реализации планов и мечтаний. Не бойтесь действовать — поддержка вам гарантирована. Цените удачный период и используйте его максимально.

Гороскоп на месяц для Весов (23 сентября-22 октября)

Для Весов месяц будет насыщен открытиями и шансами. Вы открыты к новому опыту и смело двигайтесь вперед. Умение слушать и понимать других поможет быстро решить этот вопрос. Прислушайтесь к своим эмоциям — они подскажут правильный путь.

Гороскоп для Скорпиона (24 октября-22 ноября)

Скорпионы смогут справиться даже с непростыми ситуациями. Проницательность и способность принимать взвешенные решения помогут получиться победителями. Возможно, придется сделать нестандартный выбор — доверьтесь интуиции, впоследствии вы поймете его правильность.

Гороскоп на январь для Стрельца (23 ноября-21 декабря)

Дорогие Стрельцы, ваш оптимизм и энтузиазм на пике. Вы будете склонны искать перспективные возможности и обдуманно рисковать. Не огорчайтесь из-за мелких неудач — они станут ступенькой к успеху. Луна благоприятна для планирования будущих свершений.

Гороскоп для Козорога (22 декабря-20 января)

Для Козорогов январь особенно благоприятен. Высокая мотивация и решительность помогут побороть любые препятствия. Дайте волю творчеству и не упустите шансов проявить себя. Смелые, но продуманные шаги принесут ощутимые результаты.

Гороскоп на месяц для Водолея (21 января-19 февраля)

Водолей, не бойтесь начинать новое! Январь обещает быть очень перспективным. Инициативность и креативность помогут добиться целей и удивить даже самих себя. Доверяйте интуиции — результаты приятно удивят.

Гороскоп для Рыб (20 февраля-20 марта)

Рыбы находятся на важном жизненном повороте. Если вы еще не уверены в направлении — не торопитесь. Терпение сейчас станет вашей силой. Сохраняйте открытость новых идей — неожиданные решения помогут почувствовать уверенность и найти правильный путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.