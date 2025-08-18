ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро 19 августа 2025: прозрение для Раков, трансформация для Козорогов

Завораживающая энергия дня – астрология рекомендует быть в гармонии с собой. Карты Таро призывают: позвольте звездам подсказать направление, а интуиции — подарить ритм. День зовет к смелости, ясности и обновлению.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

19 августа — когда внутренняя правда сильнее любых аргументов. Карты Таро показывают: день для принятия решений, основанных на глубинном понимании и готовности двигаться вперед, даже не зная всех ответов.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.

Гороскоп Таро по знакам:

  • Овен — Маг
    Сегодня у вас есть все ресурсы для воплощения идей. Активируйте свои таланты с решительностью и энергией.

  • Телец — Паж мечей
    Неожиданные новости или новые идеи могут стимулировать вас к движению. Будьте готовы к информационному рывку.

  • Близнецы — Восьмерка кубков (перевернутая)
    Возможен возврат в прошлое. Но будьте внимательны — действительно ли это возвращение ведет к исцелению или терянию ресурса?

  • Рак — Колесница.
    День для действий с уверенностью и контролем. Направьте собственную силу — и движение вперед станет вдохновляющим.

  • Лев — Девятка жезлов
    Вы почти у финиша, но измотаны. Сохраните выдержку — остался рывок до завершения.

  • Дева Шестерка мечей
    Период перехода: оставляйте позади чрезмерно эмоций или тормозящие мысли. Двигайтесь тихо, но уверенно вперед.

  • Весы — Тройка кубков
    Радостные встречи, совместные празднования и душевная поддержка — именно то, что наполнит вас энергией.

  • Скорпион — Император (перевернутый)
    Контроль чужих ситуаций может принести усталость. Позвольте оторваться и увидеть, где лучше отступить.

  • Стрелец — Туз пентаклов
    Новый проект или финансовая возможность появляется как луч света. Узнайте момент и используйте шанс.

  • Козорог — Смерть
    Окончание старика — это новое начало. День благоприятен для глубоких трансформаций и обновлений.

  • Водолей — Звезда (перевернутая)
    Возможна потеря вдохновения. Остановитесь, перезарядитесь — ваши внутренние источники еще не исчерпаны.

  • Рыбы — Двойка чаш
    Новое начало в отношениях — наполняющие эмоциями и радостью. Будьте открыты к тому, что входит в вашу жизнь с любовью.

19 августа — день, когда трансформация и ясность идут рядом. Таро подсказывают: действие с внутренней гармонией и решительностью поможет обрести новые ориентиры и почувствовать полноту пути.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

