Гороскоп по картам Таро 19 августа 2025: прозрение для Раков, трансформация для Козорогов
Завораживающая энергия дня – астрология рекомендует быть в гармонии с собой. Карты Таро призывают: позвольте звездам подсказать направление, а интуиции — подарить ритм. День зовет к смелости, ясности и обновлению.
19 августа — когда внутренняя правда сильнее любых аргументов. Карты Таро показывают: день для принятия решений, основанных на глубинном понимании и готовности двигаться вперед, даже не зная всех ответов.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.
Гороскоп Таро по знакам:
Овен — Маг
Сегодня у вас есть все ресурсы для воплощения идей. Активируйте свои таланты с решительностью и энергией.
Телец — Паж мечей
Неожиданные новости или новые идеи могут стимулировать вас к движению. Будьте готовы к информационному рывку.
Близнецы — Восьмерка кубков (перевернутая)
Возможен возврат в прошлое. Но будьте внимательны — действительно ли это возвращение ведет к исцелению или терянию ресурса?
Рак — Колесница.
День для действий с уверенностью и контролем. Направьте собственную силу — и движение вперед станет вдохновляющим.
Лев — Девятка жезлов
Вы почти у финиша, но измотаны. Сохраните выдержку — остался рывок до завершения.
Дева Шестерка мечей
Период перехода: оставляйте позади чрезмерно эмоций или тормозящие мысли. Двигайтесь тихо, но уверенно вперед.
Весы — Тройка кубков
Радостные встречи, совместные празднования и душевная поддержка — именно то, что наполнит вас энергией.
Скорпион — Император (перевернутый)
Контроль чужих ситуаций может принести усталость. Позвольте оторваться и увидеть, где лучше отступить.
Стрелец — Туз пентаклов
Новый проект или финансовая возможность появляется как луч света. Узнайте момент и используйте шанс.
Козорог — Смерть
Окончание старика — это новое начало. День благоприятен для глубоких трансформаций и обновлений.
Водолей — Звезда (перевернутая)
Возможна потеря вдохновения. Остановитесь, перезарядитесь — ваши внутренние источники еще не исчерпаны.
Рыбы — Двойка чаш
Новое начало в отношениях — наполняющие эмоциями и радостью. Будьте открыты к тому, что входит в вашу жизнь с любовью.
19 августа — день, когда трансформация и ясность идут рядом. Таро подсказывают: действие с внутренней гармонией и решительностью поможет обрести новые ориентиры и почувствовать полноту пути.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
