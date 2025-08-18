Гороскоп по картам Таро 19 августа 2025: прозрение для Раков, трансформация для Козорогов

Карты Таро / © ТСН.ua

19 августа — когда внутренняя правда сильнее любых аргументов. Карты Таро показывают: день для принятия решений, основанных на глубинном понимании и готовности двигаться вперед, даже не зная всех ответов.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.

Гороскоп Таро по знакам:

Овен — Маг

Сегодня у вас есть все ресурсы для воплощения идей. Активируйте свои таланты с решительностью и энергией.

Телец — Паж мечей

Неожиданные новости или новые идеи могут стимулировать вас к движению. Будьте готовы к информационному рывку.

Близнецы — Восьмерка кубков (перевернутая)

Возможен возврат в прошлое. Но будьте внимательны — действительно ли это возвращение ведет к исцелению или терянию ресурса?

Рак — Колесница.

День для действий с уверенностью и контролем. Направьте собственную силу — и движение вперед станет вдохновляющим.

Лев — Девятка жезлов

Вы почти у финиша, но измотаны. Сохраните выдержку — остался рывок до завершения.

Дева Шестерка мечей

Период перехода: оставляйте позади чрезмерно эмоций или тормозящие мысли. Двигайтесь тихо, но уверенно вперед.

Весы — Тройка кубков

Радостные встречи, совместные празднования и душевная поддержка — именно то, что наполнит вас энергией.

Скорпион — Император (перевернутый)

Контроль чужих ситуаций может принести усталость. Позвольте оторваться и увидеть, где лучше отступить.

Стрелец — Туз пентаклов

Новый проект или финансовая возможность появляется как луч света. Узнайте момент и используйте шанс.

Козорог — Смерть

Окончание старика — это новое начало. День благоприятен для глубоких трансформаций и обновлений.

Водолей — Звезда (перевернутая)

Возможна потеря вдохновения. Остановитесь, перезарядитесь — ваши внутренние источники еще не исчерпаны.

Рыбы — Двойка чаш

Новое начало в отношениях — наполняющие эмоциями и радостью. Будьте открыты к тому, что входит в вашу жизнь с любовью.

19 августа — день, когда трансформация и ясность идут рядом. Таро подсказывают: действие с внутренней гармонией и решительностью поможет обрести новые ориентиры и почувствовать полноту пути.

