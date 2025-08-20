- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро 20 августа 2025: гармония для Весов, новый толчок для Стрельцов
20 августа Таро открывает перед каждым знаком новые двери: кому-то они принесут гармонию и спокойствие, а кому-то импульс к решительным действиям. Это день, когда внутренняя мудрость совмещается с новыми возможностями.
День 20 августа 2025 года побуждает к осознанию, балансу и поиску новых смыслов. Карты Таро подсказывают, что следует довериться интуиции и разрешить жизни показать новое направление. Для одних это будет возможность обновления, для других — момент ясности в сложных ситуациях.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для каждого знака зодиака
Овен - Девятка пентаклей
Удачный день для ощущения собственных достижений. Цените свои достижения и независимость.
Телец - Туз жезлов
Энергия нового начала. Прекрасное время для старта дела или вдохновения, что может изменить все.
Близнецы - Семерка кубков
Перед вами откроется несколько путей. Выберите соответствующий сердцу, а не иллюзиям.
Рак - Пятерка мечей
Избегайте конфликтов и споров — лучше отпустите не приносящую результата борьбу.
Лев — Солнце (перевернутое)
Радость возможна, но не стоит преувеличивать свои силы. Обратите внимание на реальные достижения.
Дева - Тройка жезлов
Планируйте будущее. То, что вы начнете сейчас, откроет перспективы в ближайшее время.
Весы — Двойка пентаклей
День баланса – вы сможете гармонично соединить дела и личную жизнь.
Скорпион - Рыцарь кубков
Возможна встреча или новость, что принесет эмоциональный подъем. Действуйте от сердца.
Стрелец — Колесо Фортуны.
Внезапные изменения станут толчком к новому этапу. Действуйте смело – судьба на вашей стороне.
Козерог - Четверка мечей
Время отдыха и перезагрузки. Не торопитесь – позвольте себе паузу.
Водолей - Иерофант
Ищите поддержку в традициях или советы у мудрого человека. Сегодня важно обучение.
Рыбы - Восьмерка жезлов
События будут набирать обороты. Новости и скорые изменения могут приятно удивить.
20 августа 2025 г. станет днем, когда нужно сохранять баланс и быть открытыми к неожиданным изменениям. Карты Таро подсказывают: чем яснее вы видите цель, тем легче найти верный путь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
