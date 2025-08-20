ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
58
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро 20 августа 2025: гармония для Весов, новый толчок для Стрельцов

20 августа Таро открывает перед каждым знаком новые двери: кому-то они принесут гармонию и спокойствие, а кому-то импульс к решительным действиям. Это день, когда внутренняя мудрость совмещается с новыми возможностями.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

День 20 августа 2025 года побуждает к осознанию, балансу и поиску новых смыслов. Карты Таро подсказывают, что следует довериться интуиции и разрешить жизни показать новое направление. Для одних это будет возможность обновления, для других — момент ясности в сложных ситуациях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для каждого знака зодиака

  • Овен - Девятка пентаклей
    Удачный день для ощущения собственных достижений. Цените свои достижения и независимость.

  • Телец - Туз жезлов
    Энергия нового начала. Прекрасное время для старта дела или вдохновения, что может изменить все.

  • Близнецы - Семерка кубков
    Перед вами откроется несколько путей. Выберите соответствующий сердцу, а не иллюзиям.

  • Рак - Пятерка мечей
    Избегайте конфликтов и споров — лучше отпустите не приносящую результата борьбу.

  • ЛевСолнце (перевернутое)
    Радость возможна, но не стоит преувеличивать свои силы. Обратите внимание на реальные достижения.

  • Дева - Тройка жезлов
    Планируйте будущее. То, что вы начнете сейчас, откроет перспективы в ближайшее время.

  • ВесыДвойка пентаклей
    День баланса – вы сможете гармонично соединить дела и личную жизнь.

  • Скорпион - Рыцарь кубков
    Возможна встреча или новость, что принесет эмоциональный подъем. Действуйте от сердца.

  • СтрелецКолесо Фортуны.
    Внезапные изменения станут толчком к новому этапу. Действуйте смело – судьба на вашей стороне.

  • Козерог - Четверка мечей
    Время отдыха и перезагрузки. Не торопитесь – позвольте себе паузу.

  • Водолей - Иерофант
    Ищите поддержку в традициях или советы у мудрого человека. Сегодня важно обучение.

  • Рыбы - Восьмерка жезлов
    События будут набирать обороты. Новости и скорые изменения могут приятно удивить.

20 августа 2025 г. станет днем, когда нужно сохранять баланс и быть открытыми к неожиданным изменениям. Карты Таро подсказывают: чем яснее вы видите цель, тем легче найти верный путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie