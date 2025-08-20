Гороскоп по картам Таро 20 августа 2025: гармония для Весов, новый толчок для Стрельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

День 20 августа 2025 года побуждает к осознанию, балансу и поиску новых смыслов. Карты Таро подсказывают, что следует довериться интуиции и разрешить жизни показать новое направление. Для одних это будет возможность обновления, для других — момент ясности в сложных ситуациях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для каждого знака зодиака

Овен - Девятка пентаклей

Удачный день для ощущения собственных достижений. Цените свои достижения и независимость.

Телец - Туз жезлов

Энергия нового начала. Прекрасное время для старта дела или вдохновения, что может изменить все.

Близнецы - Семерка кубков

Перед вами откроется несколько путей. Выберите соответствующий сердцу, а не иллюзиям.

Рак - Пятерка мечей

Избегайте конфликтов и споров — лучше отпустите не приносящую результата борьбу.

Лев — Солнце (перевернутое)

Радость возможна, но не стоит преувеличивать свои силы. Обратите внимание на реальные достижения.

Дева - Тройка жезлов

Планируйте будущее. То, что вы начнете сейчас, откроет перспективы в ближайшее время.

Весы — Двойка пентаклей

День баланса – вы сможете гармонично соединить дела и личную жизнь.

Скорпион - Рыцарь кубков

Возможна встреча или новость, что принесет эмоциональный подъем. Действуйте от сердца.

Стрелец — Колесо Фортуны.

Внезапные изменения станут толчком к новому этапу. Действуйте смело – судьба на вашей стороне.

Козерог - Четверка мечей

Время отдыха и перезагрузки. Не торопитесь – позвольте себе паузу.

Водолей - Иерофант

Ищите поддержку в традициях или советы у мудрого человека. Сегодня важно обучение.

Рыбы - Восьмерка жезлов

События будут набирать обороты. Новости и скорые изменения могут приятно удивить.

20 августа 2025 г. станет днем, когда нужно сохранять баланс и быть открытыми к неожиданным изменениям. Карты Таро подсказывают: чем яснее вы видите цель, тем легче найти верный путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

