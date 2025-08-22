- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро 22 августа 2025: прозрение для Раков, новый толчок для Стрельцов
Сегодня Таро подчеркивают – гармония между сердцем и действием поможет найти путь, ведущий к вдохновению, а не усталости. День требует баланса и ясности выбора – именно это откроет новые возможности.
20 августа – момент, когда внутренняя мудрость и способность действовать в унисон приводят к подлинному развитию. Карты Таро символизируют: в этот день важно держать равновесие, но не бояться смелых шагов, они могут стать началом нового.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по картам Таро
Овен - Девятка Пентаклей
Сегодня почувствуете гармонию успеха и личную стабильность. Ваше спокойствие — ваша сила.
Телец - Туз Жезлов
Мощный импульс для старта. Пора начать то, что очень давно вынашивали.
Близнецы - Семерка Кубков.
Много вариантов перед вами. Выберите свой путь, доверяясь больше чувствам, чем иллюзиям.
Рак - Колесница .
Решительность и уверенность ведут вперед. Вы способны взять руль событий в свои руки.
Лев — Солнце (перевернутое)
Свет есть, но без преувеличения сосредоточьтесь на реальном прогрессе, а не на статусе.
Дева - Тройка Жезлов.
Пора смотреть вперед и планировать стратегию развития — результат не заставят себя ждать.
Весы — Двойка Пентаклей
Внутреннее равновесие помогает гармонично совмещать обязанности и личные потребности.
Скорпион - Рыцарь Кубков
Романтические импульсы могут доставить радость. Действуйте, руководствуясь сердцем – это искренний путь.
Стрелец — Колесо Фортуны.
Судьба готовит поворот – будьте готовы к неожиданностям, они – в вашу пользу.
Козерог - Четверка Мечей
Пауза и отдых – не слабость, а возможность восстановить ресурс и посмотреть вглубь.
Водолей - Иерофант
Традиции, учения, наставления — важные инструменты сегодня. Учитесь и делитесь опытом.
Рыбы - Восьмерка Жезлов
Внезапные сдвиги – будьте готовы к звонку, новому сообщению или импету, что изменит ход событий.
20 августа – это день, когда следует действовать осознанно, слушая внутреннюю мудрость и не боясь ускорений. Смелые и сбалансированные шаги приведут к очевидному движению вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
