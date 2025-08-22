ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро 22 августа 2025: прозрение для Раков, новый толчок для Стрельцов

Сегодня Таро подчеркивают – гармония между сердцем и действием поможет найти путь, ведущий к вдохновению, а не усталости. День требует баланса и ясности выбора – именно это откроет новые возможности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

20 августа – момент, когда внутренняя мудрость и способность действовать в унисон приводят к подлинному развитию. Карты Таро символизируют: в этот день важно держать равновесие, но не бояться смелых шагов, они могут стать началом нового.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по картам Таро

  • Овен - Девятка Пентаклей
    Сегодня почувствуете гармонию успеха и личную стабильность. Ваше спокойствие — ваша сила.

  • Телец - Туз Жезлов
    Мощный импульс для старта. Пора начать то, что очень давно вынашивали.

  • Близнецы - Семерка Кубков.
    Много вариантов перед вами. Выберите свой путь, доверяясь больше чувствам, чем иллюзиям.

  • Рак - Колесница .
    Решительность и уверенность ведут вперед. Вы способны взять руль событий в свои руки.

  • ЛевСолнце (перевернутое)
    Свет есть, но без преувеличения сосредоточьтесь на реальном прогрессе, а не на статусе.

  • Дева - Тройка Жезлов.
    Пора смотреть вперед и планировать стратегию развития — результат не заставят себя ждать.

  • ВесыДвойка Пентаклей
    Внутреннее равновесие помогает гармонично совмещать обязанности и личные потребности.

  • Скорпион - Рыцарь Кубков
    Романтические импульсы могут доставить радость. Действуйте, руководствуясь сердцем – это искренний путь.

  • СтрелецКолесо Фортуны.
    Судьба готовит поворот – будьте готовы к неожиданностям, они – в вашу пользу.

  • Козерог - Четверка Мечей
    Пауза и отдых – не слабость, а возможность восстановить ресурс и посмотреть вглубь.

  • Водолей - Иерофант
    Традиции, учения, наставления — важные инструменты сегодня. Учитесь и делитесь опытом.

  • Рыбы - Восьмерка Жезлов
    Внезапные сдвиги – будьте готовы к звонку, новому сообщению или импету, что изменит ход событий.

20 августа – это день, когда следует действовать осознанно, слушая внутреннюю мудрость и не боясь ускорений. Смелые и сбалансированные шаги приведут к очевидному движению вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

