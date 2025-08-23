ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро 23 августа 2025: внутреннее обновление для Дев, направление для Водолеев

В этот день — энергичный новолуние в Деве, которая открывает канал к внутренней ясности и обновлению. Карты Таро подсказывают, что сейчас самое важное — довериться мгновенным прозрениям и направлять свою энергию в развитие и рост.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

23 августа – гармоничный момент для перезапуска жизненного сценария. Карты Таро показывают: энергия внутренней очистки и решимости творит новый путь. Если вы решитесь на обновление доверия, этот день принесет неожиданную силу и ясность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ежедневный прогноз по картам Таро:

  • Овен - Рыцарь Кубков
    День, наполняемый чувствами и вдохновением. Идеальный момент для творческих начинаний или романтического импульса.

  • Телец - Туз Пентаклев
    Новое начало в сфере финансов или материальной устойчивости. Удача на стороне готовых действовать.

  • Близнецы - Король Жезлов
    Лидерская энергия поможет реализовать свои идеи с уверенностью и вдохновением.

  • Рак - Колесница .
    Контроль и внутренняя сила помогут вам преодолеть препятствия. Четкость целей – ваш ресурс.

  • Лев - Шестерка Кубков.
    Воспоминания и тёплые встречи наполняют день светом. Теперь пора делиться любовью.

  • Дева Повешен
    Пауза поможет увидеть ситуацию по новой перспективе. Вайдушите – прозвучала глубокая мудрость.

  • Весы - Луна
    Слушайте интуицию: подсознательные сигналы сегодня являются ключевыми для понимания.

  • Скорпион - Десятка Кубков.
    Эмоциональная полнота и семейный уют – возможность, которую стоит встретить с открытым сердцем.

  • Стрелец - Шестерка Жезлов
    Признание и приветствие близких — сегодня вы заслужены волной успеха.

  • Козорог - Умеренность
    Контроль и терпение – ваши союзники. Важно сохранять внутренний баланс.

  • Водолей - Иерофант
    Старые ценности или наставник подарят направление. Внимательно прислушайтесь – ответ рядом.

  • Рыбы - Тройка Жезлов.
    Солнечные горизонты становятся более реальными — планируйте будущее с ясной целью.

23 августа — гармоничный момент преобразования: энергия новолуния и тишина внутреннего пространства порождают новый путь. Если вы доверитесь собственной интуиции и сделаете уверенные шаги – это станет днем включения новой жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

