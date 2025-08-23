Гороскоп по картам Таро 23 августа 2025: внутреннее обновление для Дев, направление для Водолеев

Карты Таро / © ТСН.ua

23 августа – гармоничный момент для перезапуска жизненного сценария. Карты Таро показывают: энергия внутренней очистки и решимости творит новый путь. Если вы решитесь на обновление доверия, этот день принесет неожиданную силу и ясность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Ежедневный прогноз по картам Таро:

Овен - Рыцарь Кубков

День, наполняемый чувствами и вдохновением. Идеальный момент для творческих начинаний или романтического импульса.

Телец - Туз Пентаклев

Новое начало в сфере финансов или материальной устойчивости. Удача на стороне готовых действовать.

Близнецы - Король Жезлов

Лидерская энергия поможет реализовать свои идеи с уверенностью и вдохновением.

Рак - Колесница .

Контроль и внутренняя сила помогут вам преодолеть препятствия. Четкость целей – ваш ресурс.

Лев - Шестерка Кубков.

Воспоминания и тёплые встречи наполняют день светом. Теперь пора делиться любовью.

Дева Повешен

Пауза поможет увидеть ситуацию по новой перспективе. Вайдушите – прозвучала глубокая мудрость.

Весы - Луна

Слушайте интуицию: подсознательные сигналы сегодня являются ключевыми для понимания.

Скорпион - Десятка Кубков.

Эмоциональная полнота и семейный уют – возможность, которую стоит встретить с открытым сердцем.

Стрелец - Шестерка Жезлов

Признание и приветствие близких — сегодня вы заслужены волной успеха.

Козорог - Умеренность

Контроль и терпение – ваши союзники. Важно сохранять внутренний баланс.

Водолей - Иерофант

Старые ценности или наставник подарят направление. Внимательно прислушайтесь – ответ рядом.

Рыбы - Тройка Жезлов.

Солнечные горизонты становятся более реальными — планируйте будущее с ясной целью.

23 августа — гармоничный момент преобразования: энергия новолуния и тишина внутреннего пространства порождают новый путь. Если вы доверитесь собственной интуиции и сделаете уверенные шаги – это станет днем включения новой жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

