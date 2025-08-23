- Дата публикации
Астрология
151
2 мин
Гороскоп по картам Таро 23 августа 2025: внутреннее обновление для Дев, направление для Водолеев
В этот день — энергичный новолуние в Деве, которая открывает канал к внутренней ясности и обновлению. Карты Таро подсказывают, что сейчас самое важное — довериться мгновенным прозрениям и направлять свою энергию в развитие и рост.
23 августа – гармоничный момент для перезапуска жизненного сценария. Карты Таро показывают: энергия внутренней очистки и решимости творит новый путь. Если вы решитесь на обновление доверия, этот день принесет неожиданную силу и ясность.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Ежедневный прогноз по картам Таро:
Овен - Рыцарь Кубков
День, наполняемый чувствами и вдохновением. Идеальный момент для творческих начинаний или романтического импульса.
Телец - Туз Пентаклев
Новое начало в сфере финансов или материальной устойчивости. Удача на стороне готовых действовать.
Близнецы - Король Жезлов
Лидерская энергия поможет реализовать свои идеи с уверенностью и вдохновением.
Рак - Колесница .
Контроль и внутренняя сила помогут вам преодолеть препятствия. Четкость целей – ваш ресурс.
Лев - Шестерка Кубков.
Воспоминания и тёплые встречи наполняют день светом. Теперь пора делиться любовью.
Дева Повешен
Пауза поможет увидеть ситуацию по новой перспективе. Вайдушите – прозвучала глубокая мудрость.
Весы - Луна
Слушайте интуицию: подсознательные сигналы сегодня являются ключевыми для понимания.
Скорпион - Десятка Кубков.
Эмоциональная полнота и семейный уют – возможность, которую стоит встретить с открытым сердцем.
Стрелец - Шестерка Жезлов
Признание и приветствие близких — сегодня вы заслужены волной успеха.
Козорог - Умеренность
Контроль и терпение – ваши союзники. Важно сохранять внутренний баланс.
Водолей - Иерофант
Старые ценности или наставник подарят направление. Внимательно прислушайтесь – ответ рядом.
Рыбы - Тройка Жезлов.
Солнечные горизонты становятся более реальными — планируйте будущее с ясной целью.
23 августа — гармоничный момент преобразования: энергия новолуния и тишина внутреннего пространства порождают новый путь. Если вы доверитесь собственной интуиции и сделаете уверенные шаги – это станет днем включения новой жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
