ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
32
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро 24 августа 2025: ясность для Овнов, новые начала для Рыб

Этот день, когда Солнце и Луна находятся в Деве, приглашает к глубокой саморефлексии и очищению. Сегодня особенно важно слушать внутренний голос и не бояться отмежеваться от лишнего. В ясности – самое сильное оружие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

24 августа 2025 года — время тишины и концентрации. Карты Таро предупреждают: день, когда чрезмерная активность несет больше шума, чем пользы. Лучше остановиться, переосмыслить и принять решение с ясным разумом и спокойной душой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Таро для каждого знака

  • ОвенВосьмерка мечей (перевернута)
    Выход из внутренних ограничений. Сейчас вы начинаете видеть новые пути — не замыкайтесь на страхе.

  • ТелецПаж кубков
    День для новых эмоций, вдохновения и творческих идей. Доверьтесь сердцу — оно знает дороги глубже.

  • БлизнецыЧетверка мечей
    Время отдыха и уединения — не знак слабости, а внутренней силы.

  • РакСила
    Ваша внутренняя выносливость поможет мягко преодолеть любые преграды.

  • ЛевИмператрица.
    Время заботы, комфорта и творческой заботы — растите через любовь и внимание к себе.

  • ДеваСолнце
    Ясность, успех и жизненная энергия — именно этого вам сегодня хватает.

  • ВесыМаг
    Используйте внутренние ресурсы — сегодня любая идея может стать реальностью.

  • СкорпионТуз пентаклей
    Возможности роста или материальной стабильности уже на пороге — не упустите их.

  • СтрелецКолесница
    Решительность и руль событий в ваших руках. Четкое направление – это сила.

  • КозерогШестерка пентаклей
    Доброта и щедрость возвращаются в двойном объеме – дайте и получите.

  • ВодолейПравосудие
    День балансировки и справедливых решений – шансы на честное результативное завершение.

  • РыбыДвойка кубков
    Новая важная связь может появиться в жизни — день гармонии сердец.

24 августа 2025 года – день глубокого покоя и внутренней ясности. Карты Таро говорят: отдохните от потока, доверьтесь себе и новый день откроет путь к настоящему обновлению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie