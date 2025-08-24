- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро 24 августа 2025: ясность для Овнов, новые начала для Рыб
Этот день, когда Солнце и Луна находятся в Деве, приглашает к глубокой саморефлексии и очищению. Сегодня особенно важно слушать внутренний голос и не бояться отмежеваться от лишнего. В ясности – самое сильное оружие.
24 августа 2025 года — время тишины и концентрации. Карты Таро предупреждают: день, когда чрезмерная активность несет больше шума, чем пользы. Лучше остановиться, переосмыслить и принять решение с ясным разумом и спокойной душой.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Таро для каждого знака
Овен — Восьмерка мечей (перевернута)
Выход из внутренних ограничений. Сейчас вы начинаете видеть новые пути — не замыкайтесь на страхе.
Телец — Паж кубков
День для новых эмоций, вдохновения и творческих идей. Доверьтесь сердцу — оно знает дороги глубже.
Близнецы — Четверка мечей
Время отдыха и уединения — не знак слабости, а внутренней силы.
Рак — Сила
Ваша внутренняя выносливость поможет мягко преодолеть любые преграды.
Лев — Императрица.
Время заботы, комфорта и творческой заботы — растите через любовь и внимание к себе.
Дева — Солнце
Ясность, успех и жизненная энергия — именно этого вам сегодня хватает.
Весы — Маг
Используйте внутренние ресурсы — сегодня любая идея может стать реальностью.
Скорпион — Туз пентаклей
Возможности роста или материальной стабильности уже на пороге — не упустите их.
Стрелец — Колесница
Решительность и руль событий в ваших руках. Четкое направление – это сила.
Козерог — Шестерка пентаклей
Доброта и щедрость возвращаются в двойном объеме – дайте и получите.
Водолей — Правосудие
День балансировки и справедливых решений – шансы на честное результативное завершение.
Рыбы — Двойка кубков
Новая важная связь может появиться в жизни — день гармонии сердец.
24 августа 2025 года – день глубокого покоя и внутренней ясности. Карты Таро говорят: отдохните от потока, доверьтесь себе и новый день откроет путь к настоящему обновлению.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
