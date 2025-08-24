Гороскоп по картам Таро 24 августа 2025: ясность для Овнов, новые начала для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

24 августа 2025 года — время тишины и концентрации. Карты Таро предупреждают: день, когда чрезмерная активность несет больше шума, чем пользы. Лучше остановиться, переосмыслить и принять решение с ясным разумом и спокойной душой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Таро для каждого знака

Овен — Восьмерка мечей (перевернута)

Выход из внутренних ограничений. Сейчас вы начинаете видеть новые пути — не замыкайтесь на страхе.

Телец — Паж кубков

День для новых эмоций, вдохновения и творческих идей. Доверьтесь сердцу — оно знает дороги глубже.

Близнецы — Четверка мечей

Время отдыха и уединения — не знак слабости, а внутренней силы.

Рак — Сила

Ваша внутренняя выносливость поможет мягко преодолеть любые преграды.

Лев — Императрица.

Время заботы, комфорта и творческой заботы — растите через любовь и внимание к себе.

Дева — Солнце

Ясность, успех и жизненная энергия — именно этого вам сегодня хватает.

Весы — Маг

Используйте внутренние ресурсы — сегодня любая идея может стать реальностью.

Скорпион — Туз пентаклей

Возможности роста или материальной стабильности уже на пороге — не упустите их.

Стрелец — Колесница

Решительность и руль событий в ваших руках. Четкое направление – это сила.

Козерог — Шестерка пентаклей

Доброта и щедрость возвращаются в двойном объеме – дайте и получите.

Водолей — Правосудие

День балансировки и справедливых решений – шансы на честное результативное завершение.

Рыбы — Двойка кубков

Новая важная связь может появиться в жизни — день гармонии сердец.

24 августа 2025 года – день глубокого покоя и внутренней ясности. Карты Таро говорят: отдохните от потока, доверьтесь себе и новый день откроет путь к настоящему обновлению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

