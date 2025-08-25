ТСН в социальных сетях

Астрология
41
2 мин

Гороскоп по картам Таро 25 августа 2025: щедрость для Тельцов, ясность для Раков

Сегодня, с переходом Венеры к созвездию Льва, картина эмоций и творчества накаляется — пора действовать смело, открыто и с чувством достоинства. Карты Таро подсказывают: смотрите на мир широко раскрытыми глазами, но с ясным умом, и это поможет обрести настоящую гармонию.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

25 августа – день, когда сочетаются внутренняя доброта и внешнее вдохновение. Карты Таро указывают: не бойтесь творческого проявления, но не забывайте, что настоящая красота – это ясность сердца и разума. Энергия дня способствует щедрости в действиях и ясности в решениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Таро для каждого знака:

  • ОвенШестерка Пентаклей
    Пора отдавать и получать – ваша щедрость сегодня возвращается сполна.

  • ТелецДьявол
    Будьте осторожны с искушениями, которые могут свести с правильного пути.

  • БлизнецыДевятка Кубков (перевернута)
    Чувство недовольства может мешать заметить подлинные радости. Просмотрите ожидания.

  • РакТройка Кубков (перевернутая)
    Эмоциональный запрос может омрачить радость. Дайте себе простор обдумать.

  • ЛевВосьмерка Жезлов.
    События будут стремительно развиваться — доверьтесь потоку и будьте готовы к переменам.

  • ДеваИмператор (перевернутый)
    Жесткая дисциплина сегодня может быть преградой. Ищите гибкость в системе.

  • ВесыТуз Мечей
    Ясность и решительность приходят в словах и действиях. Скажите правду – даже нечеткую.

  • СкорпионПятерка Кубков.
    Ущерб или печаль могут тянуть вниз. Попытайтесь увидеть, что еще можно сохранить — не терять и не молчать.

  • СтрелецДесятка Пентаклей
    Стабильность и семейное благополучие – ваш внутренний ресурс и награда.

  • КозерогВерховная Жрица
    Слушайте интуицию — она сегодня говорит громче рациональности.

  • ВодолейДвойка Мечей
    Недостаток ясности может блокировать решение. Обратите внимание на внутренний конфликт – он подскажет ответ.

  • Рыбы — Четверка Кубков
    Не игнорируйте что-то новое из-за усталости или холода. Это может быть именно то, что вам нужно.

25 августа 2025 года – это день, когда щедрость и ясность ведут к духовной гармонии. Карты Таро советуют открыться миру, но оставаться верными себе, и это принесет внутренний баланс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

