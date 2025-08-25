- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро 25 августа 2025: щедрость для Тельцов, ясность для Раков
Сегодня, с переходом Венеры к созвездию Льва, картина эмоций и творчества накаляется — пора действовать смело, открыто и с чувством достоинства. Карты Таро подсказывают: смотрите на мир широко раскрытыми глазами, но с ясным умом, и это поможет обрести настоящую гармонию.
25 августа – день, когда сочетаются внутренняя доброта и внешнее вдохновение. Карты Таро указывают: не бойтесь творческого проявления, но не забывайте, что настоящая красота – это ясность сердца и разума. Энергия дня способствует щедрости в действиях и ясности в решениях.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Таро для каждого знака:
Овен — Шестерка Пентаклей
Пора отдавать и получать – ваша щедрость сегодня возвращается сполна.
Телец — Дьявол
Будьте осторожны с искушениями, которые могут свести с правильного пути.
Близнецы — Девятка Кубков (перевернута)
Чувство недовольства может мешать заметить подлинные радости. Просмотрите ожидания.
Рак — Тройка Кубков (перевернутая)
Эмоциональный запрос может омрачить радость. Дайте себе простор обдумать.
Лев — Восьмерка Жезлов.
События будут стремительно развиваться — доверьтесь потоку и будьте готовы к переменам.
Дева — Император (перевернутый)
Жесткая дисциплина сегодня может быть преградой. Ищите гибкость в системе.
Весы —Туз Мечей
Ясность и решительность приходят в словах и действиях. Скажите правду – даже нечеткую.
Скорпион — Пятерка Кубков.
Ущерб или печаль могут тянуть вниз. Попытайтесь увидеть, что еще можно сохранить — не терять и не молчать.
Стрелец — Десятка Пентаклей
Стабильность и семейное благополучие – ваш внутренний ресурс и награда.
Козерог — Верховная Жрица
Слушайте интуицию — она сегодня говорит громче рациональности.
Водолей — Двойка Мечей
Недостаток ясности может блокировать решение. Обратите внимание на внутренний конфликт – он подскажет ответ.
Рыбы — Четверка Кубков
Не игнорируйте что-то новое из-за усталости или холода. Это может быть именно то, что вам нужно.
25 августа 2025 года – это день, когда щедрость и ясность ведут к духовной гармонии. Карты Таро советуют открыться миру, но оставаться верными себе, и это принесет внутренний баланс.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.