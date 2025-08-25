Гороскоп по картам Таро 25 августа 2025: щедрость для Тельцов, ясность для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

25 августа – день, когда сочетаются внутренняя доброта и внешнее вдохновение. Карты Таро указывают: не бойтесь творческого проявления, но не забывайте, что настоящая красота – это ясность сердца и разума. Энергия дня способствует щедрости в действиях и ясности в решениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Таро для каждого знака:

Овен — Шестерка Пентаклей

Пора отдавать и получать – ваша щедрость сегодня возвращается сполна.

Телец — Дьявол

Будьте осторожны с искушениями, которые могут свести с правильного пути.

Близнецы — Девятка Кубков (перевернута)

Чувство недовольства может мешать заметить подлинные радости. Просмотрите ожидания.

Рак — Тройка Кубков (перевернутая)

Эмоциональный запрос может омрачить радость. Дайте себе простор обдумать.

Лев — Восьмерка Жезлов.

События будут стремительно развиваться — доверьтесь потоку и будьте готовы к переменам.

Дева — Император (перевернутый)

Жесткая дисциплина сегодня может быть преградой. Ищите гибкость в системе.

Весы —Туз Мечей

Ясность и решительность приходят в словах и действиях. Скажите правду – даже нечеткую.

Скорпион — Пятерка Кубков.

Ущерб или печаль могут тянуть вниз. Попытайтесь увидеть, что еще можно сохранить — не терять и не молчать.

Стрелец — Десятка Пентаклей

Стабильность и семейное благополучие – ваш внутренний ресурс и награда.

Козерог — Верховная Жрица

Слушайте интуицию — она сегодня говорит громче рациональности.

Водолей — Двойка Мечей

Недостаток ясности может блокировать решение. Обратите внимание на внутренний конфликт – он подскажет ответ.

Рыбы — Четверка Кубков

Не игнорируйте что-то новое из-за усталости или холода. Это может быть именно то, что вам нужно.

25 августа 2025 года – это день, когда щедрость и ясность ведут к духовной гармонии. Карты Таро советуют открыться миру, но оставаться верными себе, и это принесет внутренний баланс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

