Гороскоп по картам Таро 28 августа 2025: новые возможности для Весов, внутренняя сила для Скорпионов
Сегодня — день, который может стать поворотным в карьере или любви. Общая энергия способствует личному росту и открытости к неожиданным изменениям. Карты Таро советуют: решительность, ясность намерения и внутренняя сила – это инструменты для создания счастья сегодня.
28 августа 2025 года — день, когда Вселенная стимулирует активность, открытие и новые направления. Карты Таро показывают, что следует действовать с четким намерением и открытым сердцем. Реальные изменения приходят тогда, когда мы готовы уметь слушать себя и другие знаки вокруг.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро:
Овен — Четверка Жезлов.
Стабильность в личной жизни или быту вдохновляет и придает чувство полноты.
Телец — Тройка Пентаклов
Совместный труд на общую цель доставит гармонию и удовлетворение от результата.
Близнецы — Повешенный
Изменить угол зрения – принципиально. Отказ от излишней борьбы поможет увидеть путь.
Рак —Иерофант
Сегодня главные ценности – традиции, знания, духовные ориентиры. Доверяйте мудрости.
Лев — Пятерка Кубков (перевернута)
Грусть уходит в прошлое. Настоящая ценность теперь состоит в том, что еще остается.
Дева — Мир
Завершение большого цикла – чувство целостности и свободы двигаться дальше.
Весы — Король Кубков
Ваша эмоциональная зрелость сегодня — ключ к гармоническим отношениям.
Скорпион — Сила (перевернутая)
Внутреннее напряжение может подступать. Не давите на себя – дайте себе расслабиться.
Стрелец — Туз Пентаклев
Момент нового финансового или материального старта. Ваш потенциал в ресурсах, которые появятся сегодня.
Козерог — Девятка Кубков.
День желаний, когда внутренняя гармония и эмоциональная полнота могут стать подарком.
Водолей — Шестерка Кубков
Воспоминания дарят тепло. Сегодня полезно вернуться в прошлое, чтобы наполниться вдохновением.
Рыбы — Императрица
Забота, творчество и достаток – ваши ключевые энергии этого дня.
28 августа – прекрасный день для сочетания ясного умысла с тихой уверенностью. Кто видит возможности и действует с открытым сердцем, тот создаст фундамент для настоящих перемен.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
