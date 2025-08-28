ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро 28 августа 2025: новые возможности для Весов, внутренняя сила для Скорпионов

Сегодня — день, который может стать поворотным в карьере или любви. Общая энергия способствует личному росту и открытости к неожиданным изменениям. Карты Таро советуют: решительность, ясность намерения и внутренняя сила – это инструменты для создания счастья сегодня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

28 августа 2025 года — день, когда Вселенная стимулирует активность, открытие и новые направления. Карты Таро показывают, что следует действовать с четким намерением и открытым сердцем. Реальные изменения приходят тогда, когда мы готовы уметь слушать себя и другие знаки вокруг.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро:

  • ОвенЧетверка Жезлов.
    Стабильность в личной жизни или быту вдохновляет и придает чувство полноты.

  • ТелецТройка Пентаклов
    Совместный труд на общую цель доставит гармонию и удовлетворение от результата.

  • БлизнецыПовешенный
    Изменить угол зрения – принципиально. Отказ от излишней борьбы поможет увидеть путь.

  • РакИерофант
    Сегодня главные ценности – традиции, знания, духовные ориентиры. Доверяйте мудрости.

  • ЛевПятерка Кубков (перевернута)
    Грусть уходит в прошлое. Настоящая ценность теперь состоит в том, что еще остается.

  • Дева — Мир
    Завершение большого цикла – чувство целостности и свободы двигаться дальше.

  • ВесыКороль Кубков
    Ваша эмоциональная зрелость сегодня — ключ к гармоническим отношениям.

  • СкорпионСила (перевернутая)
    Внутреннее напряжение может подступать. Не давите на себя – дайте себе расслабиться.

  • СтрелецТуз Пентаклев
    Момент нового финансового или материального старта. Ваш потенциал в ресурсах, которые появятся сегодня.

  • КозерогДевятка Кубков.
    День желаний, когда внутренняя гармония и эмоциональная полнота могут стать подарком.

  • Водолей — Шестерка Кубков
    Воспоминания дарят тепло. Сегодня полезно вернуться в прошлое, чтобы наполниться вдохновением.

  • РыбыИмператрица
    Забота, творчество и достаток – ваши ключевые энергии этого дня.

28 августа – прекрасный день для сочетания ясного умысла с тихой уверенностью. Кто видит возможности и действует с открытым сердцем, тот создаст фундамент для настоящих перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

