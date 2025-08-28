Гороскоп по картам Таро 28 августа 2025: новые возможности для Весов, внутренняя сила для Скорпионов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

28 августа 2025 года — день, когда Вселенная стимулирует активность, открытие и новые направления. Карты Таро показывают, что следует действовать с четким намерением и открытым сердцем. Реальные изменения приходят тогда, когда мы готовы уметь слушать себя и другие знаки вокруг.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро:

Овен — Четверка Жезлов.

Стабильность в личной жизни или быту вдохновляет и придает чувство полноты.

Телец — Тройка Пентаклов

Совместный труд на общую цель доставит гармонию и удовлетворение от результата.

Близнецы — Повешенный

Изменить угол зрения – принципиально. Отказ от излишней борьбы поможет увидеть путь.

Рак —Иерофант

Сегодня главные ценности – традиции, знания, духовные ориентиры. Доверяйте мудрости.

Лев — Пятерка Кубков (перевернута)

Грусть уходит в прошлое. Настоящая ценность теперь состоит в том, что еще остается.

Дева — Мир

Завершение большого цикла – чувство целостности и свободы двигаться дальше.

Весы — Король Кубков

Ваша эмоциональная зрелость сегодня — ключ к гармоническим отношениям.

Скорпион — Сила (перевернутая)

Внутреннее напряжение может подступать. Не давите на себя – дайте себе расслабиться.

Стрелец — Туз Пентаклев

Момент нового финансового или материального старта. Ваш потенциал в ресурсах, которые появятся сегодня.

Козерог — Девятка Кубков.

День желаний, когда внутренняя гармония и эмоциональная полнота могут стать подарком.

Водолей — Шестерка Кубков

Воспоминания дарят тепло. Сегодня полезно вернуться в прошлое, чтобы наполниться вдохновением.

Рыбы — Императрица

Забота, творчество и достаток – ваши ключевые энергии этого дня.

28 августа – прекрасный день для сочетания ясного умысла с тихой уверенностью. Кто видит возможности и действует с открытым сердцем, тот создаст фундамент для настоящих перемен.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.