Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2025 года: покой для Дев и новая энергия для Стрельцов
1 ноября 2025 года карты Таро указывают на мягкий переход в новую фазу. Это день, когда эмоции успокаиваются, а мысли обретают ясность. Энергия обновления начинает проявляться через мелкие, но весомые шаги.
После насыщенного Хэллоуина Вселенная дает возможность перевести дыхание и настроить внутренний компас. Карты Таро на 1 ноября призывают к вдумчивости, благодарности и спокойным решениям. Именно сейчас лучше слышать собственную интуицию — без спешки и шума.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Колесница
Вы снова берете контроль в свои руки. День действий, целеустремленности и решительности.
Совет: не отвлекайтесь — сейчас важно двигаться прямо.
Телец — Девятка Пентаклей
Чувство комфорта, стабильности, удовольствия от достигнутого.
Совет: позвольте себе насладиться спокойствием.
Близнецы — Паж Кубков
Новые эмоции, приятное известие или романтический жест.
Совет: откройте сердце — теперь время для добрых ощущений.
Рак — Иерофант
День традиций, мудрости и понимания смысла происходящего.
Совет: ищите сопротивления в знаниях и опыте – они дадут стабильность.
Лев — Солнце
Позитив, вдохновение, гармония.
Совет: делитесь радостью — ваше настроение заряжает других.
Дева — Четверка Мечей
Пауза, передышка и перезагрузка.
Совет: не торопитесь — покой сейчас важнее активности.
Весы — Умеренность
Внутренняя гармония, уравновешенность и восстановление.
Совет: ищите "золотую середину" — он держит вас в балансе.
Скорпион — Десятка Жезлов
Чувство перегрузки, но и близость к финишу.
Совет: распределите ответственность — не все нужно тянуть самому.
Стрелец — Туз Жезлов
Новая энергия, вдохновение, идея или желание действовать.
Совет: не тормозите — сегодня пора зажечь искру действия.
Козерог — Король Пентаклов
Стабильность, уверенность и практический подход.
Совет: планируйте большие шаги — сейчас хороший момент для основания.
Водолей — Двойка Мечей
Сомнение или выбор, который нужно сделать.
Совет: не торопитесь, но слушайте интуицию — он подскажет направление.
Рыбы — Звезда
Надежда, свет, внутренний подъем.
Совет: не теряйте веры — день несет тихую благодать.
1 ноября 2025 года — день покоя, гармонии и внутренней уверенности. Карты Таро подсказывают: новолуние начинается с чистоты мнений и благодарности за пройденный путь. Вместо спешки — мудрость, вместо хаоса — покой.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
