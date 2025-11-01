ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2025 года: покой для Дев и новая энергия для Стрельцов

1 ноября 2025 года карты Таро указывают на мягкий переход в новую фазу. Это день, когда эмоции успокаиваются, а мысли обретают ясность. Энергия обновления начинает проявляться через мелкие, но весомые шаги.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После насыщенного Хэллоуина Вселенная дает возможность перевести дыхание и настроить внутренний компас. Карты Таро на 1 ноября призывают к вдумчивости, благодарности и спокойным решениям. Именно сейчас лучше слышать собственную интуицию — без спешки и шума.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесница
    Вы снова берете контроль в свои руки. День действий, целеустремленности и решительности.
    Совет: не отвлекайтесь — сейчас важно двигаться прямо.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    Чувство комфорта, стабильности, удовольствия от достигнутого.
    Совет: позвольте себе насладиться спокойствием.

  • Близнецы — Паж Кубков
    Новые эмоции, приятное известие или романтический жест.
    Совет: откройте сердце — теперь время для добрых ощущений.

  • Рак — Иерофант
    День традиций, мудрости и понимания смысла происходящего.
    Совет: ищите сопротивления в знаниях и опыте – они дадут стабильность.

  • Лев — Солнце
    Позитив, вдохновение, гармония.
    Совет: делитесь радостью — ваше настроение заряжает других.

  • Дева — Четверка Мечей
    Пауза, передышка и перезагрузка.
    Совет: не торопитесь — покой сейчас важнее активности.

  • Весы — Умеренность
    Внутренняя гармония, уравновешенность и восстановление.
    Совет: ищите "золотую середину" — он держит вас в балансе.

  • Скорпион — Десятка Жезлов
    Чувство перегрузки, но и близость к финишу.
    Совет: распределите ответственность — не все нужно тянуть самому.

  • Стрелец — Туз Жезлов
    Новая энергия, вдохновение, идея или желание действовать.
    Совет: не тормозите — сегодня пора зажечь искру действия.

  • Козерог — Король Пентаклов
    Стабильность, уверенность и практический подход.
    Совет: планируйте большие шаги — сейчас хороший момент для основания.

  • Водолей — Двойка Мечей
    Сомнение или выбор, который нужно сделать.
    Совет: не торопитесь, но слушайте интуицию — он подскажет направление.

  • Рыбы — Звезда
    Надежда, свет, внутренний подъем.
    Совет: не теряйте веры — день несет тихую благодать.

1 ноября 2025 года — день покоя, гармонии и внутренней уверенности. Карты Таро подсказывают: новолуние начинается с чистоты мнений и благодарности за пройденный путь. Вместо спешки — мудрость, вместо хаоса — покой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

