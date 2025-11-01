Гороскоп по картам Таро на 1 ноября 2025 года: покой для Дев и новая энергия для Стрельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

После насыщенного Хэллоуина Вселенная дает возможность перевести дыхание и настроить внутренний компас. Карты Таро на 1 ноября призывают к вдумчивости, благодарности и спокойным решениям. Именно сейчас лучше слышать собственную интуицию — без спешки и шума.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Вы снова берете контроль в свои руки. День действий, целеустремленности и решительности.

Совет: не отвлекайтесь — сейчас важно двигаться прямо.

Телец — Девятка Пентаклей

Чувство комфорта, стабильности, удовольствия от достигнутого.

Совет: позвольте себе насладиться спокойствием.

Близнецы — Паж Кубков

Новые эмоции, приятное известие или романтический жест.

Совет: откройте сердце — теперь время для добрых ощущений.

Рак — Иерофант

День традиций, мудрости и понимания смысла происходящего.

Совет: ищите сопротивления в знаниях и опыте – они дадут стабильность.

Лев — Солнце

Позитив, вдохновение, гармония.

Совет: делитесь радостью — ваше настроение заряжает других.

Дева — Четверка Мечей

Пауза, передышка и перезагрузка.

Совет: не торопитесь — покой сейчас важнее активности.

Весы — Умеренность

Внутренняя гармония, уравновешенность и восстановление.

Совет: ищите "золотую середину" — он держит вас в балансе.

Скорпион — Десятка Жезлов

Чувство перегрузки, но и близость к финишу.

Совет: распределите ответственность — не все нужно тянуть самому.

Стрелец — Туз Жезлов

Новая энергия, вдохновение, идея или желание действовать.

Совет: не тормозите — сегодня пора зажечь искру действия.

Козерог — Король Пентаклов

Стабильность, уверенность и практический подход.

Совет: планируйте большие шаги — сейчас хороший момент для основания.

Водолей — Двойка Мечей

Сомнение или выбор, который нужно сделать.

Совет: не торопитесь, но слушайте интуицию — он подскажет направление.

Рыбы — Звезда

Надежда, свет, внутренний подъем.

Совет: не теряйте веры — день несет тихую благодать.

1 ноября 2025 года — день покоя, гармонии и внутренней уверенности. Карты Таро подсказывают: новолуние начинается с чистоты мнений и благодарности за пройденный путь. Вместо спешки — мудрость, вместо хаоса — покой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

