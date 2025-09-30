- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 1 октября 2025: ясность для дев и новые чувства для рыб
1 октября 2025 карты Таро символизируют новый старт, возрождение энергии и время определения жизненных приоритетов. Это день, когда Вселенная открывает двери перед теми, кто готов принимать изменения с верой и открытым сердцем.
Первый день октября несет свежую энергию, вдохновение и возможность изменить направление движения. Карты Таро на 1 октября подсказывают: пора проявить инициативу, очистить сознание от сомнений и сделать первый шаг к новому периоду жизни. Это день, когда мнения формируют реальность, поэтому следует выбирать позитив.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Маг
День силы, решительности и реализации намерений. Вы можете создать желаемое своими руками.
Совет: действуйте смело — Вселенная поддерживает ваши шаги.
Телец — Девятка Пентаклов
Пора насладиться стабильностью и собственными достижениями. Почувствуйте благодарность за то, что у вас есть.
Совет: позвольте себе отдых и удовольствие.
Близнецы — Паж Жезлов
Новые идеи или вдохновение вспыхнут как искра. День творчества и неожиданные возможности.
Совет: не бойтесь экспериментов и проявляйте любопытство.
Рак — Королева Кубков
Ваш эмоциональный интеллект станет основным ресурсом. Прислушайтесь к интуиции и поддерживайте рядом.
Совет: не удручайте чувств — искренность откроет новую дверь.
Лев — Солнце
День радости, ясности и счастья. Вы получите признание или хорошую новость.
Совет: делитесь своим светом — он вернется сторицей.
Дева — Справедливость
Настал момент объективных решений. Ваши действия принесут честный и заслуженный результат.
Совет: сохраняйте баланс и действуйте благоразумно.
Весы — Двойка Кубков
Гармония в отношениях и взаимопонимании. День, когда любовь и партнерство приносят вдохновение.
Совет: слушайте сердце — оно подскажет правильный путь.
Скорпион — Смерть
День глубочайшей трансформации. Что-то завершается, чтобы дать место новому.
Совет: примите изменения — они очищают ваш путь.
Стрелец — Тройка Жезлов
Перед вами открываются перспективы. Планируйте смело, думайте глобально.
Совет: доверяйте процессу — будущее уже формируется в вашу пользу.
Козерог — Иерофант
День духовного покоя и мудрости. Вы можете найти ответы в традициях или совете старшего.
Совет: действуйте с умом и внутренней верой.
Водолей — Звезда
День вдохновения и веры в себя. Вы почувствуете ясность в целях и уверенность в будущем.
Совет: не бойтесь мечтать — Вселенная слышит вас.
Рыбы — Туз Кубков
Новые чувства, эмоции или духовное открытие. День, когда сердце наполняется любовью.
Совет: позвольте себе чувствовать — это источник вашей силы.
1 октября 2025 открывает новый лунный и жизненный цикл. Это день, когда можно смело оставить старое сзади и наполниться вдохновением. Карты Таро советуют: доверяйте процессу, не бойтесь действий, и Вселенная откроет перед вами новые горизонты.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
