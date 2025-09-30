ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 1 октября 2025: ясность для дев и новые чувства для рыб

1 октября 2025 карты Таро символизируют новый старт, возрождение энергии и время определения жизненных приоритетов. Это день, когда Вселенная открывает двери перед теми, кто готов принимать изменения с верой и открытым сердцем.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Первый день октября несет свежую энергию, вдохновение и возможность изменить направление движения. Карты Таро на 1 октября подсказывают: пора проявить инициативу, очистить сознание от сомнений и сделать первый шаг к новому периоду жизни. Это день, когда мнения формируют реальность, поэтому следует выбирать позитив.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Маг
    День силы, решительности и реализации намерений. Вы можете создать желаемое своими руками.
    Совет: действуйте смело — Вселенная поддерживает ваши шаги.

  • Телец — Девятка Пентаклов
    Пора насладиться стабильностью и собственными достижениями. Почувствуйте благодарность за то, что у вас есть.
    Совет: позвольте себе отдых и удовольствие.

  • Близнецы — Паж Жезлов
    Новые идеи или вдохновение вспыхнут как искра. День творчества и неожиданные возможности.
    Совет: не бойтесь экспериментов и проявляйте любопытство.

  • Рак — Королева Кубков
    Ваш эмоциональный интеллект станет основным ресурсом. Прислушайтесь к интуиции и поддерживайте рядом.
    Совет: не удручайте чувств — искренность откроет новую дверь.

  • Лев — Солнце
    День радости, ясности и счастья. Вы получите признание или хорошую новость.
    Совет: делитесь своим светом — он вернется сторицей.

  • Дева — Справедливость
    Настал момент объективных решений. Ваши действия принесут честный и заслуженный результат.
    Совет: сохраняйте баланс и действуйте благоразумно.

  • Весы — Двойка Кубков
    Гармония в отношениях и взаимопонимании. День, когда любовь и партнерство приносят вдохновение.
    Совет: слушайте сердце — оно подскажет правильный путь.

  • Скорпион — Смерть
    День глубочайшей трансформации. Что-то завершается, чтобы дать место новому.
    Совет: примите изменения — они очищают ваш путь.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Перед вами открываются перспективы. Планируйте смело, думайте глобально.
    Совет: доверяйте процессу — будущее уже формируется в вашу пользу.

  • Козерог — Иерофант
    День духовного покоя и мудрости. Вы можете найти ответы в традициях или совете старшего.
    Совет: действуйте с умом и внутренней верой.

  • Водолей — Звезда
    День вдохновения и веры в себя. Вы почувствуете ясность в целях и уверенность в будущем.
    Совет: не бойтесь мечтать — Вселенная слышит вас.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Новые чувства, эмоции или духовное открытие. День, когда сердце наполняется любовью.
    Совет: позвольте себе чувствовать — это источник вашей силы.

1 октября 2025 открывает новый лунный и жизненный цикл. Это день, когда можно смело оставить старое сзади и наполниться вдохновением. Карты Таро советуют: доверяйте процессу, не бойтесь действий, и Вселенная откроет перед вами новые горизонты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

