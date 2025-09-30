Гороскоп по картам Таро на 1 октября 2025: ясность для дев и новые чувства для рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Первый день октября несет свежую энергию, вдохновение и возможность изменить направление движения. Карты Таро на 1 октября подсказывают: пора проявить инициативу, очистить сознание от сомнений и сделать первый шаг к новому периоду жизни. Это день, когда мнения формируют реальность, поэтому следует выбирать позитив.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Маг

День силы, решительности и реализации намерений. Вы можете создать желаемое своими руками.

Совет: действуйте смело — Вселенная поддерживает ваши шаги.

Телец — Девятка Пентаклов

Пора насладиться стабильностью и собственными достижениями. Почувствуйте благодарность за то, что у вас есть.

Совет: позвольте себе отдых и удовольствие.

Близнецы — Паж Жезлов

Новые идеи или вдохновение вспыхнут как искра. День творчества и неожиданные возможности.

Совет: не бойтесь экспериментов и проявляйте любопытство.

Рак — Королева Кубков

Ваш эмоциональный интеллект станет основным ресурсом. Прислушайтесь к интуиции и поддерживайте рядом.

Совет: не удручайте чувств — искренность откроет новую дверь.

Лев — Солнце

День радости, ясности и счастья. Вы получите признание или хорошую новость.

Совет: делитесь своим светом — он вернется сторицей.

Дева — Справедливость

Настал момент объективных решений. Ваши действия принесут честный и заслуженный результат.

Совет: сохраняйте баланс и действуйте благоразумно.

Весы — Двойка Кубков

Гармония в отношениях и взаимопонимании. День, когда любовь и партнерство приносят вдохновение.

Совет: слушайте сердце — оно подскажет правильный путь.

Скорпион — Смерть

День глубочайшей трансформации. Что-то завершается, чтобы дать место новому.

Совет: примите изменения — они очищают ваш путь.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перед вами открываются перспективы. Планируйте смело, думайте глобально.

Совет: доверяйте процессу — будущее уже формируется в вашу пользу.

Козерог — Иерофант

День духовного покоя и мудрости. Вы можете найти ответы в традициях или совете старшего.

Совет: действуйте с умом и внутренней верой.

Водолей — Звезда

День вдохновения и веры в себя. Вы почувствуете ясность в целях и уверенность в будущем.

Совет: не бойтесь мечтать — Вселенная слышит вас.

Рыбы — Туз Кубков

Новые чувства, эмоции или духовное открытие. День, когда сердце наполняется любовью.

Совет: позвольте себе чувствовать — это источник вашей силы.

1 октября 2025 открывает новый лунный и жизненный цикл. Это день, когда можно смело оставить старое сзади и наполниться вдохновением. Карты Таро советуют: доверяйте процессу, не бойтесь действий, и Вселенная откроет перед вами новые горизонты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

