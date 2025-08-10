- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 10 августа 2025: вдохновение для Львов, ясность для Козорогов
Сегодняшняя энергия, координация сердца и разума – важные ключи дня. Луна в Рыбах дает возможность погрузиться в глубокие чувства, соединенные с внутренним светом и ясностью дороги вперед.
Карты Таро на 10 августа подсказывают движение вперед через сочетание творчества, проведение границ и интуиции. Развивайте ясность намерений и позвольте внутреннему свету вести.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для знаков зодиака
Овен — Четверка жезлов
День посвящен внутренним празднованиям: перерыву, заземлению, началу новой структуры в себе.
Телец — Паж кубков (перевернутый)
Позвольте старым эмоциям отпустить – найдите путь к творческому обновлению через искренность с собой.
Близнецы — Четверка мечей (перевернута)
Теперь время полной интеграции – отбросьте усталость, действуйте активно и открыто.
Рак — Тройка жезлов (перевернутый)
Не торопитесь: создание будущего требует терпения и рефлексии в действиях.
Лев — Шестерка пентаклов
Щедрость из сердца сегодня – ваша сила. Делитесь – и придут поддержка и отзыв.
Дева — десятка мечей
Что-то завершено – это пустое место для нового. Дайте себе время на восстановление.
Весы — Колесо Фортуны.
День неожиданных поворотов – доверяйте потоку событий и не сопротивляйтесь.
Скорпион — Повешенный
Пауза меняет перспективу. Прекратите борьбу – в изысканном сворачивании может зародиться новая ясность.
Стрелец — Королева пентаклей
Энергия заботы и структуры – ваша ресурсность сегодня принесет баланс и комфорт.
Козерог — Рыцарь мечей
Пора говорить и действовать ясно. Решительность ведет вперед.
Водолей — Туз пентаклей
Новое финансовое или материальное начинание: пора инвестировать в реальность.
Рыбы — Дурак
Ваш день для нового старта – доверьтесь движению и не бойтесь первого шага.
10 августа — это день, когда ясность намерений и действие с открытым сердцем создают мощный ресурс. Будьте готовы к внутреннему и внешнему обновлению.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
