Гороскоп по картам Таро на 10 августа 2025: вдохновение для Львов, ясность для Козорогов

Сегодняшняя энергия, координация сердца и разума – важные ключи дня. Луна в Рыбах дает возможность погрузиться в глубокие чувства, соединенные с внутренним светом и ясностью дороги вперед.

Карты Таро на 10 августа подсказывают движение вперед через сочетание творчества, проведение границ и интуиции. Развивайте ясность намерений и позвольте внутреннему свету вести.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков зодиака

  • ОвенЧетверка жезлов
    День посвящен внутренним празднованиям: перерыву, заземлению, началу новой структуры в себе.

  • ТелецПаж кубков (перевернутый)
    Позвольте старым эмоциям отпустить – найдите путь к творческому обновлению через искренность с собой.

  • БлизнецыЧетверка мечей (перевернута)
    Теперь время полной интеграции – отбросьте усталость, действуйте активно и открыто.

  • РакТройка жезлов (перевернутый)
    Не торопитесь: создание будущего требует терпения и рефлексии в действиях.

  • ЛевШестерка пентаклов
    Щедрость из сердца сегодня – ваша сила. Делитесь – и придут поддержка и отзыв.

  • Девадесятка мечей
    Что-то завершено – это пустое место для нового. Дайте себе время на восстановление.

  • ВесыКолесо Фортуны.
    День неожиданных поворотов – доверяйте потоку событий и не сопротивляйтесь.

  • СкорпионПовешенный
    Пауза меняет перспективу. Прекратите борьбу – в изысканном сворачивании может зародиться новая ясность.

  • СтрелецКоролева пентаклей
    Энергия заботы и структуры – ваша ресурсность сегодня принесет баланс и комфорт.

  • КозерогРыцарь мечей
    Пора говорить и действовать ясно. Решительность ведет вперед.

  • ВодолейТуз пентаклей
    Новое финансовое или материальное начинание: пора инвестировать в реальность.

  • РыбыДурак
    Ваш день для нового старта – доверьтесь движению и не бойтесь первого шага.

10 августа — это день, когда ясность намерений и действие с открытым сердцем создают мощный ресурс. Будьте готовы к внутреннему и внешнему обновлению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

