Гороскоп по картам Таро на 10 августа 2025: вдохновение для Львов, ясность для Козорогов

Карты Таро на 10 августа подсказывают движение вперед через сочетание творчества, проведение границ и интуиции. Развивайте ясность намерений и позвольте внутреннему свету вести.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Четверка жезлов

День посвящен внутренним празднованиям: перерыву, заземлению, началу новой структуры в себе.

Телец — Паж кубков (перевернутый)

Позвольте старым эмоциям отпустить – найдите путь к творческому обновлению через искренность с собой.

Близнецы — Четверка мечей (перевернута)

Теперь время полной интеграции – отбросьте усталость, действуйте активно и открыто.

Рак — Тройка жезлов (перевернутый)

Не торопитесь: создание будущего требует терпения и рефлексии в действиях.

Лев — Шестерка пентаклов

Щедрость из сердца сегодня – ваша сила. Делитесь – и придут поддержка и отзыв.

Дева — десятка мечей

Что-то завершено – это пустое место для нового. Дайте себе время на восстановление.

Весы — Колесо Фортуны.

День неожиданных поворотов – доверяйте потоку событий и не сопротивляйтесь.

Скорпион — Повешенный

Пауза меняет перспективу. Прекратите борьбу – в изысканном сворачивании может зародиться новая ясность.

Стрелец — Королева пентаклей

Энергия заботы и структуры – ваша ресурсность сегодня принесет баланс и комфорт.

Козерог — Рыцарь мечей

Пора говорить и действовать ясно. Решительность ведет вперед.

Водолей — Туз пентаклей

Новое финансовое или материальное начинание: пора инвестировать в реальность.

Рыбы — Дурак

Ваш день для нового старта – доверьтесь движению и не бойтесь первого шага.

10 августа — это день, когда ясность намерений и действие с открытым сердцем создают мощный ресурс. Будьте готовы к внутреннему и внешнему обновлению.

