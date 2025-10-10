ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
421
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп по картам Таро на 10 октября 2025 года: стабильность для Тельцов и вдохновение для Водолеев

10 октября 2025 карты Таро указывают на день внутреннего покоя и постепенного движения вперед. Одни знаки ощутят потребность в отдыхе и восстановлении, другие – найдут источник вдохновения и творческой энергии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Десятое число несет энергию завершения цикла и перехода к новому качеству жизни. Карты Таро на 10 октября подсказывают: сегодня важно действовать осознанно, не торопиться, доверять процессу. Это день, когда гармония между мыслями, чувствами и действиями становится ключом к внутреннему миру.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Король Жезлов
    День лидерства и вдохновения. Вы сможете реализовать смелые идеи или повлиять на происходящее благодаря уверенности.
    Совет: действуйте с мудростью ваша энергия сегодня творческая и сильная.

  • Телец — Десятка Пентаклей
    Финансовая стабильность и поддержка близких наполнят день спокойствием.
    Совет: сосредоточьтесь на том, что дает чувство безопасности и комфорта.

  • Близнецы — Двойка Жезлов
    Новые планы, идеи и видение будущего. Вы стоите на пороге перемен.
    Совет: смотрите вперед горизонты шире, чем кажется.

  • Рак — Девятка Кубков
    Гармония, признательность и удовольствие от жизни. Вы можете ощутить душевное спокойствие.
    Совет: позвольте себе наслаждаться тем, что уже есть.

  • Лев — Восьмерка Мечей
    Возможно чувство ограничения или неопределенности. Помните, выход есть, он в вашей голове.
    Совет: не бойтесь менять угол зрения – свобода ближе, чем вы думаете.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Труд, внимательность и системность принесут хорошие результаты.
    Совет: не торопитесь стабильность рождается из последовательности.

  • Весы — Королева Кубков
    Эмоциональная чуткость и понимание помогут наладить гармонию в отношениях.
    Совет: слушайте сердце – оно подскажет правильное решение.

  • Скорпион — Девятка Мечей
    День может вызвать волнение или беспокойство. Не разрешайте страхам управлять вами.
    Совет: посмотрите на ситуацию объективно – все не так драматично, как кажется.

  • Стрелец — Колесница
    Энергия движения вперед. Вы сможете достичь цели, если не будете распыляться.
    Совет: держите курс и не сомневайтесь – вы на правильном пути.

  • Козерог — Иерофант
    День духовного равновесия и мудрости. Возможен совет от авторитетного человека.
    Совет: слушайте внутренний голос он сейчас ваш лучший наставник.

  • Водолей — Звезда
    Вдохновение, творчество и вера в лучшее. Вы можете ощутить поток идей и ясность мыслей.
    Совет: мечтайте смело — Вселенная готова вас услышать.

  • Рыбы — Тройка Кубков.
    День радости, дружбы и душевной воздушности. Вас ждет гармоничное общение или приятная встреча.
    Совет: разделите позитив с другими — он умножится.

10 октября 2025 года – день покоя, осознания и вдохновения. Некоторые знаки обретут стабильность в привычных вещах, другие – толчок к новым идеям и мечтам. Карты Таро советуют: не торопитесь, но не останавливайтесь – путь уже открыт.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
421
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie