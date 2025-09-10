Гороскоп по картам Таро на 10 сентября 2025 года: решительность для Овнов и гармония для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Средина сентября открывает период активности и новых решений. Карты Таро подсказывают: именно сегодня важно определиться со своими целями, чтобы идти дальше уверенно. Одних знаков ожидает карьерный прорыв, других – душевное равновесие или новые знакомства.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Мечей

День динамичных решений. Вы сможете быстро двигаться вперед, если будете действовать решительно и уверенно.

Телец — Семка Пентаклей

Ваши усилия уже приносят плоды, хотя результат требует времени. Терпение станет главным ресурсом.

Близнецы — Тройка Жезлов

Новые перспективы открываются вам. Пора планировать и смотреть вперед с оптимизмом.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная отзывчивость и интуиция помогут вам по важным делам. Слушайте сердце – оно не подведет.

Лев — Сила

Внутренняя стойкость и уверенность станут вашими ключами к успеху. Сегодня вы сможете обуздать сомнения.

Дева — Восьмерка Кубков

Пора отпустить то, что уже не доставляет радости. Впереди новые возможности и духовные открытия.

Весы — Влюбленные

День гармонии и выбора. Вы можете укрепить отношения или принять важное решение, опираясь на сердце.

Скорпион — Девятка Жезлов

Вы будете чувствовать усталость, но силы еще есть. День требует выдержки и защиты своих границ.

Стрелец — Солнце

Ясность, успех и вдохновение. Это день радости, побед и приятных новостей.

Козерог — Иерофант

Традиции и мудрость подскажут верный путь. День благоприятен для обучения и советов от авторитетных людей.

Водолей — Паж Жезлов

Новости или новые идеи вдохновят вас. Пора смело начинать что-то новое.

Рыбы — Двойка Кубков

День для гармоничных отношений и теплых встреч. Вас могут ждать новые чувства или сближения с близким человеком.

10 сентября 2025 г. станет днем решительности и ясности. Одни знаки получат шанс на прорыв в карьере, другие обретут душевное спокойствие и гармонию. Карты Таро подсказывают: именно сегодня следует соединить силу и мягкость, чтобы сделать шаг вперед.

