Гороскоп по картам Таро на 10 сентября 2025 года: решительность для Овнов и гармония для Весов

10 сентября 2025 года карты Таро обещают день действий, уверенности и уравновешенности. Это время, когда следует брать инициативу в свои руки, не бояться перемен и одновременно искать внутреннюю гармонию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Средина сентября открывает период активности и новых решений. Карты Таро подсказывают: именно сегодня важно определиться со своими целями, чтобы идти дальше уверенно. Одних знаков ожидает карьерный прорыв, других – душевное равновесие или новые знакомства.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Мечей
    День динамичных решений. Вы сможете быстро двигаться вперед, если будете действовать решительно и уверенно.

  • Телец — Семка Пентаклей
    Ваши усилия уже приносят плоды, хотя результат требует времени. Терпение станет главным ресурсом.

  • Близнецы — Тройка Жезлов
    Новые перспективы открываются вам. Пора планировать и смотреть вперед с оптимизмом.

  • Рак — Королева Кубков
    Эмоциональная отзывчивость и интуиция помогут вам по важным делам. Слушайте сердце – оно не подведет.

  • Лев — Сила
    Внутренняя стойкость и уверенность станут вашими ключами к успеху. Сегодня вы сможете обуздать сомнения.

  • Дева — Восьмерка Кубков
    Пора отпустить то, что уже не доставляет радости. Впереди новые возможности и духовные открытия.

  • Весы — Влюбленные
    День гармонии и выбора. Вы можете укрепить отношения или принять важное решение, опираясь на сердце.

  • Скорпион — Девятка Жезлов
    Вы будете чувствовать усталость, но силы еще есть. День требует выдержки и защиты своих границ.

  • Стрелец — Солнце
    Ясность, успех и вдохновение. Это день радости, побед и приятных новостей.

  • Козерог — Иерофант
    Традиции и мудрость подскажут верный путь. День благоприятен для обучения и советов от авторитетных людей.

  • Водолей — Паж Жезлов
    Новости или новые идеи вдохновят вас. Пора смело начинать что-то новое.

  • Рыбы — Двойка Кубков
    День для гармоничных отношений и теплых встреч. Вас могут ждать новые чувства или сближения с близким человеком.

10 сентября 2025 г. станет днем решительности и ясности. Одни знаки получат шанс на прорыв в карьере, другие обретут душевное спокойствие и гармонию. Карты Таро подсказывают: именно сегодня следует соединить силу и мягкость, чтобы сделать шаг вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

