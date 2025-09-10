- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 10 сентября 2025 года: решительность для Овнов и гармония для Весов
10 сентября 2025 года карты Таро обещают день действий, уверенности и уравновешенности. Это время, когда следует брать инициативу в свои руки, не бояться перемен и одновременно искать внутреннюю гармонию.
Средина сентября открывает период активности и новых решений. Карты Таро подсказывают: именно сегодня важно определиться со своими целями, чтобы идти дальше уверенно. Одних знаков ожидает карьерный прорыв, других – душевное равновесие или новые знакомства.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Мечей
День динамичных решений. Вы сможете быстро двигаться вперед, если будете действовать решительно и уверенно.
Телец — Семка Пентаклей
Ваши усилия уже приносят плоды, хотя результат требует времени. Терпение станет главным ресурсом.
Близнецы — Тройка Жезлов
Новые перспективы открываются вам. Пора планировать и смотреть вперед с оптимизмом.
Рак — Королева Кубков
Эмоциональная отзывчивость и интуиция помогут вам по важным делам. Слушайте сердце – оно не подведет.
Лев — Сила
Внутренняя стойкость и уверенность станут вашими ключами к успеху. Сегодня вы сможете обуздать сомнения.
Дева — Восьмерка Кубков
Пора отпустить то, что уже не доставляет радости. Впереди новые возможности и духовные открытия.
Весы — Влюбленные
День гармонии и выбора. Вы можете укрепить отношения или принять важное решение, опираясь на сердце.
Скорпион — Девятка Жезлов
Вы будете чувствовать усталость, но силы еще есть. День требует выдержки и защиты своих границ.
Стрелец — Солнце
Ясность, успех и вдохновение. Это день радости, побед и приятных новостей.
Козерог — Иерофант
Традиции и мудрость подскажут верный путь. День благоприятен для обучения и советов от авторитетных людей.
Водолей — Паж Жезлов
Новости или новые идеи вдохновят вас. Пора смело начинать что-то новое.
Рыбы — Двойка Кубков
День для гармоничных отношений и теплых встреч. Вас могут ждать новые чувства или сближения с близким человеком.
10 сентября 2025 г. станет днем решительности и ясности. Одни знаки получат шанс на прорыв в карьере, другие обретут душевное спокойствие и гармонию. Карты Таро подсказывают: именно сегодня следует соединить силу и мягкость, чтобы сделать шаг вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
