ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
154
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 11 ноября 2025 года: новые возможности для Стрельцов и гармонии для Раков

11 ноября 2025 года карты Таро указывают на день осознанных решений. Это момент, когда важно не торопить события, а разрешить им развернуться в своем темпе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Этот день поможет увидеть, в какую сторону двигаться дальше. Чувство внутренней собранности и спокойствия позволяет действовать уверенно. Карты Таро напоминают: главное — не распыляться, а сконцентрироваться на том, что действительно имеет смысл.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Пентаклей
    Упорство и стабильность ведут к результату.
    Совет: поступайте постепенно — регулярность принесет победу.

  • Телец — Шестерка Кубков
    Теплые воспоминания или контакты с прошлым.
    Совет: вспомните, что когда-то давало радость, это подскажет новый шаг.

  • Близнецы — Паж Жезлов
    Новый интерес, идея или творческий порыв.
    Совет: не бойтесь экспериментов – даже маленький шаг откроет путь.

  • Рак — Умеренность
    День внутреннего баланса и встреч.
    Совет: не спешите — каждое событие имеет свой ритм.

  • Лев — Девятка Пентаклей
    Самодостаточность и уверенность в своих силах.
    Совет: оцените, чего уже достигли — это укрепит веру в себя.

  • Дева — Туз Кубков
    Новая эмоция, вдохновение или искреннее расположение.
    Совет: откройте сердце – день несет тепло.

  • Весы — Двойка Жезлов
    Планировка и выбор нового направления.
    Совет: позвольте себе мечтать более масштабно — время расширения.

  • Скорпион — Смерть
    Завершение старого этапа, переход в новый.
    Совет: не сопротивляйтесь изменениям — они открывают возможности.

  • Стрелец — Солнце
    Период радости, открытий и внутреннего подъема.
    Совет: делитесь энергией — он вернется в двойном объеме.

  • Козерог — Десятка Мечей
    Завершение напряженного процесса.
    Совет: не держитесь за изнурительное — впереди обновление.

  • Водолей — Иерофант
    Пора действовать согласно своим убеждениям.
    Совет: опыт – ваш лучший ориентир.

  • Рыбы — Звезда
    Надежда, вдохновение, поддержка Вселенной.
    Совет: доверяйте ощущениям – они ведут к более светлому будущему.

11 ноября 2025 года – день внутренней гармонии и мягкого перехода. Карты Таро подсказывают: все, что начинает формироваться сегодня, имеет длительную перспективу. Сохраняйте спокойствие и действуйте с уважением к своему темпу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie