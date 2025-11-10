- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 11 ноября 2025 года: новые возможности для Стрельцов и гармонии для Раков
11 ноября 2025 года карты Таро указывают на день осознанных решений. Это момент, когда важно не торопить события, а разрешить им развернуться в своем темпе.
Этот день поможет увидеть, в какую сторону двигаться дальше. Чувство внутренней собранности и спокойствия позволяет действовать уверенно. Карты Таро напоминают: главное — не распыляться, а сконцентрироваться на том, что действительно имеет смысл.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Пентаклей
Упорство и стабильность ведут к результату.
Совет: поступайте постепенно — регулярность принесет победу.
Телец — Шестерка Кубков
Теплые воспоминания или контакты с прошлым.
Совет: вспомните, что когда-то давало радость, это подскажет новый шаг.
Близнецы — Паж Жезлов
Новый интерес, идея или творческий порыв.
Совет: не бойтесь экспериментов – даже маленький шаг откроет путь.
Рак — Умеренность
День внутреннего баланса и встреч.
Совет: не спешите — каждое событие имеет свой ритм.
Лев — Девятка Пентаклей
Самодостаточность и уверенность в своих силах.
Совет: оцените, чего уже достигли — это укрепит веру в себя.
Дева — Туз Кубков
Новая эмоция, вдохновение или искреннее расположение.
Совет: откройте сердце – день несет тепло.
Весы — Двойка Жезлов
Планировка и выбор нового направления.
Совет: позвольте себе мечтать более масштабно — время расширения.
Скорпион — Смерть
Завершение старого этапа, переход в новый.
Совет: не сопротивляйтесь изменениям — они открывают возможности.
Стрелец — Солнце
Период радости, открытий и внутреннего подъема.
Совет: делитесь энергией — он вернется в двойном объеме.
Козерог — Десятка Мечей
Завершение напряженного процесса.
Совет: не держитесь за изнурительное — впереди обновление.
Водолей — Иерофант
Пора действовать согласно своим убеждениям.
Совет: опыт – ваш лучший ориентир.
Рыбы — Звезда
Надежда, вдохновение, поддержка Вселенной.
Совет: доверяйте ощущениям – они ведут к более светлому будущему.
11 ноября 2025 года – день внутренней гармонии и мягкого перехода. Карты Таро подсказывают: все, что начинает формироваться сегодня, имеет длительную перспективу. Сохраняйте спокойствие и действуйте с уважением к своему темпу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
