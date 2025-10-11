- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп по картам Таро на 11 октября 2025 года: успех для Львова и новые чувства для Весов
11 октября 2025 карты Таро указывают на день ясности, легкости и хороших новостей. Это благоприятное время для любви, творчества и решения важных вопросов без напряжения.
Суббота обещает быть гармоничной и теплой. Карты Таро на 11 октября подсказывают: сегодня Вселенная поддерживает искренне слушающих, прислушивается к сердцу и не боится довериться жизни. Для одних это будет день радости, для других момент вдохновения или духовного восстановления.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Двойка Пентаклей
День баланса и упругости. Вы сможете объединить несколько дел и не потерять гармонию.
Совет: не беритесь за все сразу - выберите то, что действительно важно.
Телец — Король Кубков
Эмоциональная зрелость и внутреннее спокойствие помогут вам справиться с любой ситуацией.
Совет: доверяйте своим чувствам – они подскажут правильный путь.
Близнецы — Туз Мечей
Ясность мнений и новые идеи. День благоприятен для принятия важных решений или прояснения недоразумений.
Совет: говорите прямо, но мягко — искренность откроет дверь.
Рак — Девятка Пентаклей
День комфорта, стабильности и удовольствия. Вы можете насладиться результатами своего труда.
Совет: позвольте себе роскошь покоя – вы это заслужили.
Лев — Шестерка Жезлов
Успех и признание не заставят себя ждать. Вас могут похвалить или поддержать по важному делу.
Совет: принимайте комплименты с достоинством – ваши достижения настоящие.
Дева — Семерка Пентаклей
Плоды ваших усилий созревают. Требуется немного терпения, и результат превзойдет ожидания.
Совет: не торопитесь — самое ценное приходит постепенно.
Весы — Туз Кубков
Новые чувства, эмоции или восстановление гармонии в отношениях. День наполнен теплом и нежностью.
Совет: откройте сердце — любовь уже рядом.
Скорпион — Пятерка Жезлов
Возможны споры или состязания, но они помогут вам утвердить свои позиции.
Совет: не бойтесь здоровой конкуренции — он укрепляет.
Стрелец — Мир
Вы завершаете важный этап и чувствуете гордость за пройденный путь.
Совет: празднуйте свои победы — они открывают новые горизонты.
Козерог — Иерофант
День мудрости и глубочайшего понимания. Вы можете получить совет, который поможет найти баланс.
Совет: не забывайте о духовности — она ваша опора.
Водолей — Девятка Кубков
День радости, удовольствия и гармонии. Вы почувствуете благодарность и покой в сердце.
Совет: наслаждайтесь тем, что есть — это настоящее счастье.
Рыбы — Луна
Интуиция обострена, но возможны сомнения. Не принимайте поспешных решений — доверяйте предчувствиям.
Совет: наблюдайте, а не действуйте — истина скоро прояснится.
11 октября 2025 года – день гармонии, нежности и света. Некоторые получат заслуженное признание, другие — обретут новые чувства или вдохновение. Карты Таро советуют: отпустите контроль и позвольте событиям разворачиваться естественно – Вселенная уже работает в вашу пользу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.