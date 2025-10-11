ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 11 октября 2025 года: успех для Львова и новые чувства для Весов

11 октября 2025 карты Таро указывают на день ясности, легкости и хороших новостей. Это благоприятное время для любви, творчества и решения важных вопросов без напряжения.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Суббота обещает быть гармоничной и теплой. Карты Таро на 11 октября подсказывают: сегодня Вселенная поддерживает искренне слушающих, прислушивается к сердцу и не боится довериться жизни. Для одних это будет день радости, для других момент вдохновения или духовного восстановления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Двойка Пентаклей
    День баланса и упругости. Вы сможете объединить несколько дел и не потерять гармонию.
    Совет: не беритесь за все сразу - выберите то, что действительно важно.

  • Телец — Король Кубков
    Эмоциональная зрелость и внутреннее спокойствие помогут вам справиться с любой ситуацией.
    Совет: доверяйте своим чувствам – они подскажут правильный путь.

  • Близнецы — Туз Мечей
    Ясность мнений и новые идеи. День благоприятен для принятия важных решений или прояснения недоразумений.
    Совет: говорите прямо, но мягко искренность откроет дверь.

  • Рак — Девятка Пентаклей
    День комфорта, стабильности и удовольствия. Вы можете насладиться результатами своего труда.
    Совет: позвольте себе роскошь покоя – вы это заслужили.

  • Лев — Шестерка Жезлов
    Успех и признание не заставят себя ждать. Вас могут похвалить или поддержать по важному делу.
    Совет: принимайте комплименты с достоинством – ваши достижения настоящие.

  • Дева — Семерка Пентаклей
    Плоды ваших усилий созревают. Требуется немного терпения, и результат превзойдет ожидания.
    Совет: не торопитесь — самое ценное приходит постепенно.

  • Весы — Туз Кубков
    Новые чувства, эмоции или восстановление гармонии в отношениях. День наполнен теплом и нежностью.
    Совет: откройте сердце — любовь уже рядом.

  • Скорпион — Пятерка Жезлов
    Возможны споры или состязания, но они помогут вам утвердить свои позиции.
    Совет: не бойтесь здоровой конкуренции он укрепляет.

  • Стрелец — Мир
    Вы завершаете важный этап и чувствуете гордость за пройденный путь.
    Совет: празднуйте свои победы они открывают новые горизонты.

  • Козерог — Иерофант
    День мудрости и глубочайшего понимания. Вы можете получить совет, который поможет найти баланс.
    Совет: не забывайте о духовности — она ваша опора.

  • Водолей — Девятка Кубков
    День радости, удовольствия и гармонии. Вы почувствуете благодарность и покой в сердце.
    Совет: наслаждайтесь тем, что есть — это настоящее счастье.

  • Рыбы — Луна
    Интуиция обострена, но возможны сомнения. Не принимайте поспешных решений доверяйте предчувствиям.
    Совет: наблюдайте, а не действуйте истина скоро прояснится.

11 октября 2025 года – день гармонии, нежности и света. Некоторые получат заслуженное признание, другие — обретут новые чувства или вдохновение. Карты Таро советуют: отпустите контроль и позвольте событиям разворачиваться естественно – Вселенная уже работает в вашу пользу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

