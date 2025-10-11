Гороскоп по картам Таро на 11 октября 2025 года: успех для Львова и новые чувства для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Суббота обещает быть гармоничной и теплой. Карты Таро на 11 октября подсказывают: сегодня Вселенная поддерживает искренне слушающих, прислушивается к сердцу и не боится довериться жизни. Для одних это будет день радости, для других момент вдохновения или духовного восстановления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Двойка Пентаклей

День баланса и упругости. Вы сможете объединить несколько дел и не потерять гармонию.

Совет: не беритесь за все сразу - выберите то, что действительно важно.

Телец — Король Кубков

Эмоциональная зрелость и внутреннее спокойствие помогут вам справиться с любой ситуацией.

Совет: доверяйте своим чувствам – они подскажут правильный путь.

Близнецы — Туз Мечей

Ясность мнений и новые идеи. День благоприятен для принятия важных решений или прояснения недоразумений.

Совет: говорите прямо, но мягко — искренность откроет дверь.

Рак — Девятка Пентаклей

День комфорта, стабильности и удовольствия. Вы можете насладиться результатами своего труда.

Совет: позвольте себе роскошь покоя – вы это заслужили.

Лев — Шестерка Жезлов

Успех и признание не заставят себя ждать. Вас могут похвалить или поддержать по важному делу.

Совет: принимайте комплименты с достоинством – ваши достижения настоящие.

Дева — Семерка Пентаклей

Плоды ваших усилий созревают. Требуется немного терпения, и результат превзойдет ожидания.

Совет: не торопитесь — самое ценное приходит постепенно.

Весы — Туз Кубков

Новые чувства, эмоции или восстановление гармонии в отношениях. День наполнен теплом и нежностью.

Совет: откройте сердце — любовь уже рядом.

Скорпион — Пятерка Жезлов

Возможны споры или состязания, но они помогут вам утвердить свои позиции.

Совет: не бойтесь здоровой конкуренции — он укрепляет.

Стрелец — Мир

Вы завершаете важный этап и чувствуете гордость за пройденный путь.

Совет: празднуйте свои победы — они открывают новые горизонты.

Козерог — Иерофант

День мудрости и глубочайшего понимания. Вы можете получить совет, который поможет найти баланс.

Совет: не забывайте о духовности — она ваша опора.

Водолей — Девятка Кубков

День радости, удовольствия и гармонии. Вы почувствуете благодарность и покой в сердце.

Совет: наслаждайтесь тем, что есть — это настоящее счастье.

Рыбы — Луна

Интуиция обострена, но возможны сомнения. Не принимайте поспешных решений — доверяйте предчувствиям.

Совет: наблюдайте, а не действуйте — истина скоро прояснится.

11 октября 2025 года – день гармонии, нежности и света. Некоторые получат заслуженное признание, другие — обретут новые чувства или вдохновение. Карты Таро советуют: отпустите контроль и позвольте событиям разворачиваться естественно – Вселенная уже работает в вашу пользу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

