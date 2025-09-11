Гороскоп по картам Таро на 11 сентября 2025: удача для Близнецов и стабильность для Козерогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина сентября становится переломным моментом, когда судьба дает подсказки и возможности. Карты Таро на 11 сентября подчеркивают важность честности с собой, решительности в поступках и готовности принять новые вызовы. Одни знаки получат шанс реализовать планы, другие – обрести внутреннюю гармонию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Девятка Жезлов

День потребует выдержки. Вы сможете защитить свои границы и завершить начатые дела, даже несмотря на усталость.

Телец — Шестерка Кубков

Приятные воспоминания и тёплые встречи сделают этот день особенным. Возможно возобновление старых отношений или знакомств.

Близнецы — Колесо Фортуны

Удача на вашей стороне. События могут разворачиваться неожиданно, но в конце концов принесут положительные результаты.

Рак — Паж Кубков

День новых эмоций и открытий. Возможно зарождение новых чувств или творческих идей.

Лев — Император

Пора брать ответственность в свои руки. Ваш авторитет и решительность помогут стабилизировать ситуацию.

Дева — Десятка Мечей

Старый этап подходит к концу. Это может быть непросто, но откроет простор для нового начала.

Весы — Четверка Жезлов

День радости и стабильности. Вы можете почувствовать гармонию в доме или получить признание в коллективе.

Скорпион — Двойка Пентаклей

Будет несколько задач одновременно. Важно найти баланс и гибкость, чтобы ничего не упустить.

Стрелец — Солнце

Ясность и оптимизм будут вашим основным ресурсом. Это день радости, удачи и побед.

Козерог — Король Пентаклов

Стабильность и уверенность. Вы можете укрепить свои позиции и получить чувство надежности.

Водолей — Луна

Интуиция станет вашим компасом. Прислушивайтесь к подсознательным сигналам во избежание иллюзий.

Рыбы — Иерофант

Сегодня важно обращаться к мудрости и традициям. День благоприятен для обучения или духовных практик.

11 сентября 2025 года станет днем, когда следует взвешенно подходить к решениям и доверять жизненным подсказкам. Одни знаки ощутят поддержку стабильности, другие — обретут новые эмоции или получат шанс на успех.

