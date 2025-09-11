- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 515
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 11 сентября 2025: удача для Близнецов и стабильность для Козерогов
11 сентября 2025 года карты Таро обещают день решительных перемен, новых перспектив и внутреннего равновесия. Для одних знаков это будет время удачи и побед, а для других – возможность почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Середина сентября становится переломным моментом, когда судьба дает подсказки и возможности. Карты Таро на 11 сентября подчеркивают важность честности с собой, решительности в поступках и готовности принять новые вызовы. Одни знаки получат шанс реализовать планы, другие – обрести внутреннюю гармонию.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Девятка Жезлов
День потребует выдержки. Вы сможете защитить свои границы и завершить начатые дела, даже несмотря на усталость.
Телец — Шестерка Кубков
Приятные воспоминания и тёплые встречи сделают этот день особенным. Возможно возобновление старых отношений или знакомств.
Близнецы — Колесо Фортуны
Удача на вашей стороне. События могут разворачиваться неожиданно, но в конце концов принесут положительные результаты.
Рак — Паж Кубков
День новых эмоций и открытий. Возможно зарождение новых чувств или творческих идей.
Лев — Император
Пора брать ответственность в свои руки. Ваш авторитет и решительность помогут стабилизировать ситуацию.
Дева — Десятка Мечей
Старый этап подходит к концу. Это может быть непросто, но откроет простор для нового начала.
Весы — Четверка Жезлов
День радости и стабильности. Вы можете почувствовать гармонию в доме или получить признание в коллективе.
Скорпион — Двойка Пентаклей
Будет несколько задач одновременно. Важно найти баланс и гибкость, чтобы ничего не упустить.
Стрелец — Солнце
Ясность и оптимизм будут вашим основным ресурсом. Это день радости, удачи и побед.
Козерог — Король Пентаклов
Стабильность и уверенность. Вы можете укрепить свои позиции и получить чувство надежности.
Водолей — Луна
Интуиция станет вашим компасом. Прислушивайтесь к подсознательным сигналам во избежание иллюзий.
Рыбы — Иерофант
Сегодня важно обращаться к мудрости и традициям. День благоприятен для обучения или духовных практик.
11 сентября 2025 года станет днем, когда следует взвешенно подходить к решениям и доверять жизненным подсказкам. Одни знаки ощутят поддержку стабильности, другие — обретут новые эмоции или получат шанс на успех.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.