Астрология
191
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 12 ноября 2025 года: стабильность для Козерогов и вдохновение для Рыб

12 ноября 2025 года карты Таро символизируют день, когда важно доверять процессу. Не торопитесь — события разворачиваются именно так, как нужно.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После периода внутренних колебаний приходит чувство собранности. Сегодня можно увидеть результаты предыдущих усилий или сделать первый шаг в новом направлении. Карты напоминают: этот день о равновесии, покое и простых радостях.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Девятка Пентаклов
    Прочная основа, удовольствие от собственного труда.
    Совет: остановитесь и оцените свой путь – вы уже многое сделали.

  • Телец — Король Кубков
    Эмоциональная зрелость и способность поддержать других.
    Совет: ваше спокойствие сейчас лечит не только вас, но и окружение.

  • Близнецы — Пятерка Мечев
    Небольшие споры или недоразумения.
    Совет: не доказывайте свое любой ценой – лучше сохранить мир.

  • Рак — Туз Пентаклев
    Новая возможность в работе или финансах.
    Совет: принимайте практические предложения — у них есть потенциал.

  • Лев — Шестерка Кубков
    Воспоминания, тёплые встречи, душевность.
    Совет: прошлое может подсказать идею будущего.

  • Дева — Семка Мечей
    Надо действовать разумно, не раскрывая лишнего.
    Совет: будьте осторожны в общении — не всем можно доверять.

  • Весы — Рыцарь Пентаклов
    Последовательность и постоянство в действиях.
    Совет: маленькие шаги сейчас эффективнее больших прыжков.

  • Скорпион Двойка Кубков
    Взаимность, понимание, поддержка в отношениях.
    Совет: говорите искренне — теплые слова укрепляют связь.

  • Стрелец Восьмерка Жезлов
    Быстрые новости, неожиданные возможности.
    Совет: не медлите с ответом — пора действовать.

  • Козерог Император
    Чувство контроля, стабильности, уверенности.
    Совет: держите фокус — ваша решимость задает темп другим.

  • Водолей Умеренность
    Гармония, внутренний баланс, постепенное выравнивание энергии.
    Совет: не торопите события — все созревает одно время.

  • Рыбы — Звезда
    Вдохновение, вера в будущее, восстановление душевной силы.
    Совет: смотрите вперед – перед вами открывается светлое продолжение.

12 ноября 2025 года – день покоя, благодарности и восстановления. Карты Таро показывают, что стабильность сейчас важнее скорости. То, что кажется пустяком, со временем станет основой больших изменений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

191
