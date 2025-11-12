- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 12 ноября 2025 года: стабильность для Козерогов и вдохновение для Рыб
12 ноября 2025 года карты Таро символизируют день, когда важно доверять процессу. Не торопитесь — события разворачиваются именно так, как нужно.
После периода внутренних колебаний приходит чувство собранности. Сегодня можно увидеть результаты предыдущих усилий или сделать первый шаг в новом направлении. Карты напоминают: этот день о равновесии, покое и простых радостях.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Девятка Пентаклов
Прочная основа, удовольствие от собственного труда.
Совет: остановитесь и оцените свой путь – вы уже многое сделали.
Телец — Король Кубков
Эмоциональная зрелость и способность поддержать других.
Совет: ваше спокойствие сейчас лечит не только вас, но и окружение.
Близнецы — Пятерка Мечев
Небольшие споры или недоразумения.
Совет: не доказывайте свое любой ценой – лучше сохранить мир.
Рак — Туз Пентаклев
Новая возможность в работе или финансах.
Совет: принимайте практические предложения — у них есть потенциал.
Лев — Шестерка Кубков
Воспоминания, тёплые встречи, душевность.
Совет: прошлое может подсказать идею будущего.
Дева — Семка Мечей
Надо действовать разумно, не раскрывая лишнего.
Совет: будьте осторожны в общении — не всем можно доверять.
Весы — Рыцарь Пентаклов
Последовательность и постоянство в действиях.
Совет: маленькие шаги сейчас эффективнее больших прыжков.
Скорпион — Двойка Кубков
Взаимность, понимание, поддержка в отношениях.
Совет: говорите искренне — теплые слова укрепляют связь.
Стрелец — Восьмерка Жезлов
Быстрые новости, неожиданные возможности.
Совет: не медлите с ответом — пора действовать.
Козерог — Император
Чувство контроля, стабильности, уверенности.
Совет: держите фокус — ваша решимость задает темп другим.
Водолей — Умеренность
Гармония, внутренний баланс, постепенное выравнивание энергии.
Совет: не торопите события — все созревает одно время.
Рыбы — Звезда
Вдохновение, вера в будущее, восстановление душевной силы.
Совет: смотрите вперед – перед вами открывается светлое продолжение.
12 ноября 2025 года – день покоя, благодарности и восстановления. Карты Таро показывают, что стабильность сейчас важнее скорости. То, что кажется пустяком, со временем станет основой больших изменений.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
