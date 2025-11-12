Гороскоп по картам Таро на 12 ноября 2025 года: стабильность для Козерогов и вдохновение для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

После периода внутренних колебаний приходит чувство собранности. Сегодня можно увидеть результаты предыдущих усилий или сделать первый шаг в новом направлении. Карты напоминают: этот день о равновесии, покое и простых радостях.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Девятка Пентаклов

Прочная основа, удовольствие от собственного труда.

Совет: остановитесь и оцените свой путь – вы уже многое сделали.

Телец — Король Кубков

Эмоциональная зрелость и способность поддержать других.

Совет: ваше спокойствие сейчас лечит не только вас, но и окружение.

Близнецы — Пятерка Мечев

Небольшие споры или недоразумения.

Совет: не доказывайте свое любой ценой – лучше сохранить мир.

Рак — Туз Пентаклев

Новая возможность в работе или финансах.

Совет: принимайте практические предложения — у них есть потенциал.

Лев — Шестерка Кубков

Воспоминания, тёплые встречи, душевность.

Совет: прошлое может подсказать идею будущего.

Дева — Семка Мечей

Надо действовать разумно, не раскрывая лишнего.

Совет: будьте осторожны в общении — не всем можно доверять.

Весы — Рыцарь Пентаклов

Последовательность и постоянство в действиях.

Совет: маленькие шаги сейчас эффективнее больших прыжков.

Скорпион — Двойка Кубков

Взаимность, понимание, поддержка в отношениях.

Совет: говорите искренне — теплые слова укрепляют связь.

Стрелец — Восьмерка Жезлов

Быстрые новости, неожиданные возможности.

Совет: не медлите с ответом — пора действовать.

Козерог — Император

Чувство контроля, стабильности, уверенности.

Совет: держите фокус — ваша решимость задает темп другим.

Водолей — Умеренность

Гармония, внутренний баланс, постепенное выравнивание энергии.

Совет: не торопите события — все созревает одно время.

Рыбы — Звезда

Вдохновение, вера в будущее, восстановление душевной силы.

Совет: смотрите вперед – перед вами открывается светлое продолжение.

12 ноября 2025 года – день покоя, благодарности и восстановления. Карты Таро показывают, что стабильность сейчас важнее скорости. То, что кажется пустяком, со временем станет основой больших изменений.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.