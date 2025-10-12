ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 12 октября 2025: гармония для Раков и новые вдохновения для Дев.

12 октября 2025 карты Таро указывают на день покоя, эмоционального тепла и переосмысления. Это хорошее время для отдыха, душевных разговоров и осознания, куда двигаться дальше.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Воскресенье — день, когда энергия останавливается, чтобы позволить нам снова почувствовать себя в центре собственной жизни. Карты Таро на 12 октября советуют замедлиться, отпустить чрезмерные мысли и просто присутствовать в данный момент. Именно сегодня интуиция подскажет, что нуждается в заботе — сердце, тело или душа.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Кубков
    День любви, нежности и эмоционального обновления. Вы ощутите волну вдохновения или симпатии.
    Совет: откройте сердце — новые чувства уже на пороге.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    Гармония и покой. Вы можете насладиться уютом и плодами своих усилий.
    Совет: позвольте себе день без тревог — стабильность сейчас важнее действий.

  • Близнецы — Шестерка Кубков
    День теплых воспоминаний и искренних встреч. Прошедшее может напомнить о себе приятной ностальгией.
    Совет: не печальтесь о прошедшем — оно научило вас любить глубже.

  • Рак — Десятка Кубков
    Гармония, семейный покой и единство. Вы ощутите поддержку близких и внутренний мир.
    Совет: проведите день с наполняющими душу светом.

  • Лев — Паж Жезлов
    Неожиданные новости или идеи принесут вдохновение. Это день открытий и творческих импульсов.
    Совет: попробуйте что-нибудь новое — оно подарит вам энергию.

  • Дева — Звезда
    Вдохновение, мечты и спокойная уверенность в будущем. Вы почувствуете, что все складывается правильно.
    Совет: верьте в себя — ваш путь озарен добрым светом.

  • Весы — Справедливость
    День баланса и ясности. Вы сможете урегулировать недоразумение или восстановить гармонию.
    Совет: соблюдайте честность — он вернет внутреннее спокойствие.

  • Скорпион — Башня
    Возможны неожиданные изменения или прозрения. Не сопротивляйтесь — старое отходит, чтобы пришло лучше.
    Совет: доверяйте процессу — даже разрушение открывает новую дверь.

  • Стрелец — Солнце
    Радость, ясность и легкость во всем. Вас ждет приятная встреча или хорошая новость.
    Совет: делитесь своим позитивом — он сейчас лечит других.

  • Козерог — Иерофант
    День мудрости и стабильности. Вы сможете найти ответы на давно беспокоившие вопросы.
    Совет: сосредоточьтесь на духовности — он придаст силы.

  • Водолей — Шестерка Мечей
    Пора спокойно отпустить прошлое. Вы двигаетесь в правильном направлении, даже если изменения кажутся медленными.
    Совет: не оглядывайтесь — покой уже впереди.

  • Рыбы — Королева Кубков
    Интуиция сегодня очень сильная. Вы можете ощутить эмоциональный подъем или духовное прозрение.
    Совет: доверяйте своим ощущениям — они ведут к правильным решениям.

12 октября 2025 года – день гармонии, благодарности и покоя. Некоторые ощутят любовь и поддержку, другие — вдохновение или внутреннюю ясность. Карты Таро советуют: просто разбудите в моменте, потому что именно сейчас рождается восстановленная энергия жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

