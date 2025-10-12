- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 12 октября 2025: гармония для Раков и новые вдохновения для Дев.
12 октября 2025 карты Таро указывают на день покоя, эмоционального тепла и переосмысления. Это хорошее время для отдыха, душевных разговоров и осознания, куда двигаться дальше.
Воскресенье — день, когда энергия останавливается, чтобы позволить нам снова почувствовать себя в центре собственной жизни. Карты Таро на 12 октября советуют замедлиться, отпустить чрезмерные мысли и просто присутствовать в данный момент. Именно сегодня интуиция подскажет, что нуждается в заботе — сердце, тело или душа.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Туз Кубков
День любви, нежности и эмоционального обновления. Вы ощутите волну вдохновения или симпатии.
Совет: откройте сердце — новые чувства уже на пороге.
Телец — Девятка Пентаклей
Гармония и покой. Вы можете насладиться уютом и плодами своих усилий.
Совет: позвольте себе день без тревог — стабильность сейчас важнее действий.
Близнецы — Шестерка Кубков
День теплых воспоминаний и искренних встреч. Прошедшее может напомнить о себе приятной ностальгией.
Совет: не печальтесь о прошедшем — оно научило вас любить глубже.
Рак — Десятка Кубков
Гармония, семейный покой и единство. Вы ощутите поддержку близких и внутренний мир.
Совет: проведите день с наполняющими душу светом.
Лев — Паж Жезлов
Неожиданные новости или идеи принесут вдохновение. Это день открытий и творческих импульсов.
Совет: попробуйте что-нибудь новое — оно подарит вам энергию.
Дева — Звезда
Вдохновение, мечты и спокойная уверенность в будущем. Вы почувствуете, что все складывается правильно.
Совет: верьте в себя — ваш путь озарен добрым светом.
Весы — Справедливость
День баланса и ясности. Вы сможете урегулировать недоразумение или восстановить гармонию.
Совет: соблюдайте честность — он вернет внутреннее спокойствие.
Скорпион — Башня
Возможны неожиданные изменения или прозрения. Не сопротивляйтесь — старое отходит, чтобы пришло лучше.
Совет: доверяйте процессу — даже разрушение открывает новую дверь.
Стрелец — Солнце
Радость, ясность и легкость во всем. Вас ждет приятная встреча или хорошая новость.
Совет: делитесь своим позитивом — он сейчас лечит других.
Козерог — Иерофант
День мудрости и стабильности. Вы сможете найти ответы на давно беспокоившие вопросы.
Совет: сосредоточьтесь на духовности — он придаст силы.
Водолей — Шестерка Мечей
Пора спокойно отпустить прошлое. Вы двигаетесь в правильном направлении, даже если изменения кажутся медленными.
Совет: не оглядывайтесь — покой уже впереди.
Рыбы — Королева Кубков
Интуиция сегодня очень сильная. Вы можете ощутить эмоциональный подъем или духовное прозрение.
Совет: доверяйте своим ощущениям — они ведут к правильным решениям.
12 октября 2025 года – день гармонии, благодарности и покоя. Некоторые ощутят любовь и поддержку, другие — вдохновение или внутреннюю ясность. Карты Таро советуют: просто разбудите в моменте, потому что именно сейчас рождается восстановленная энергия жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
