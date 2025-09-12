ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2025: новые возможности для Дев и гармония для Раков

12 сентября 2025 года карты Таро открывают день новых шансов, ясности и внутреннего баланса. Для одних знаков этот день станет временем финансовых возможностей, для других моментом гармонии и душевного тепла.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Сентябрь в самом разгаре, и 12 число несет энергию обновления и ясности. Карты Таро напоминают: важно быть честными с собой, доверять интуиции и не бояться делать шаги навстречу новым перспективам. Это день, когда открывается дверь к гармонии, стабильности и вдохновению.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Жезлов
    День новых начинаний и ярких идей. Используйте энергию, чтобы смело начать важное дело.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    Вы почувствуете стабильность и удовольствие от своих достижений. Благоприятное время для комфорта и отдыха.

  • Близнецы — Семерка Кубков
    Может быть много вариантов и соблазнов. Выбирайте взвешенно, не поддавайтесь иллюзиям.

  • Рак — Десятка Кубков
    Гармония в семье и отношениях наполнит ваш день. Вы почувствуете тепло и поддержку близких.

  • Лев — Рыцарь Жезлов
    Энергия движения вперед. Смелость и решительность помогут вам добиться новых целей.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Это день обучения и усовершенствования. Ваши усилия принесут результат, если сосредоточитесь на деталях.

  • Весы — Справедливость
    Важно сохранять баланс в решениях. День благоприятен для честных переговоров и урегулирования вопросов.

  • Скорпион — Пятерка Жезлов
    Возможны споры или конкуренция. Используйте их в качестве шанса проявить свою силу.

  • Стрелец — Звезда
    Оптимизм и вера в будущее будут вдохновлять вас. Сегодня следует мечтать смело.

  • Козерог — Иерофант
    Мудрость и традиции помогут в сложных ситуациях. День хорош для обучения и советов.

  • Водолей - Двойка Жезлов
    Время стратегического планирования Вы можете заложить основу для важных будущих шагов.

  • Рыбы — Королева Кубков
    Интуиция и чувствительность станут вашим компасом. День для душевных разговоров и тёплых отношений.

12 сентября 2025 года – день гармонии и возможностей. Одни знаки смогут почувствовать радость и тепло в семье, другие — шагнуть в новый проект или замысел. Карты Таро подсказывают: открытость и честность с собой помогут найти верный путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

