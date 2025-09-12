- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 12 сентября 2025: новые возможности для Дев и гармония для Раков
12 сентября 2025 года карты Таро открывают день новых шансов, ясности и внутреннего баланса. Для одних знаков этот день станет временем финансовых возможностей, для других моментом гармонии и душевного тепла.
Сентябрь в самом разгаре, и 12 число несет энергию обновления и ясности. Карты Таро напоминают: важно быть честными с собой, доверять интуиции и не бояться делать шаги навстречу новым перспективам. Это день, когда открывается дверь к гармонии, стабильности и вдохновению.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Туз Жезлов
День новых начинаний и ярких идей. Используйте энергию, чтобы смело начать важное дело.
Телец — Девятка Пентаклей
Вы почувствуете стабильность и удовольствие от своих достижений. Благоприятное время для комфорта и отдыха.
Близнецы — Семерка Кубков
Может быть много вариантов и соблазнов. Выбирайте взвешенно, не поддавайтесь иллюзиям.
Рак — Десятка Кубков
Гармония в семье и отношениях наполнит ваш день. Вы почувствуете тепло и поддержку близких.
Лев — Рыцарь Жезлов
Энергия движения вперед. Смелость и решительность помогут вам добиться новых целей.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Это день обучения и усовершенствования. Ваши усилия принесут результат, если сосредоточитесь на деталях.
Весы — Справедливость
Важно сохранять баланс в решениях. День благоприятен для честных переговоров и урегулирования вопросов.
Скорпион — Пятерка Жезлов
Возможны споры или конкуренция. Используйте их в качестве шанса проявить свою силу.
Стрелец — Звезда
Оптимизм и вера в будущее будут вдохновлять вас. Сегодня следует мечтать смело.
Козерог — Иерофант
Мудрость и традиции помогут в сложных ситуациях. День хорош для обучения и советов.
Водолей - Двойка Жезлов
Время стратегического планирования Вы можете заложить основу для важных будущих шагов.
Рыбы — Королева Кубков
Интуиция и чувствительность станут вашим компасом. День для душевных разговоров и тёплых отношений.
12 сентября 2025 года – день гармонии и возможностей. Одни знаки смогут почувствовать радость и тепло в семье, другие — шагнуть в новый проект или замысел. Карты Таро подсказывают: открытость и честность с собой помогут найти верный путь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
