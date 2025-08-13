ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 13 августа 2025: интуиция для Скорпионов, прозрачность для Львов

Сегодня день, когда стоит выйти из тени неопределенности. Карты Таро подсказывают обнаружить ясность в действиях, балансируя между чувствами и логикой. Этот день – шанс диалога с собственной мудростью и настоящей силой.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

13 августа — время, когда внутренняя интуиция становится вашим лучшим компасом. Таро указывает: если будете уметь слышать себя и действовать осознанно, то каждая сложная ситуация приобретет новое значение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков

  • Овентройка жезлов
    Сегодня откроются новые горизонты. Это хорошее время для планирования будущих шагов и смелых решений.

  • Телецкороль жезлов
    Вы получите шанс проявить лидерские качества. Действуйте уверенно, и люди последуют за вами.

  • Близнецысемерка кубков
    Не поддавайтесь иллюзиям. Выбирайте только то, что имеет реальную ценность и перспективу.

  • Ракрыцарь мечей (перевернутый)
    Лучше избегать конфликтов и чрезмерной поспешности. Спокойствие сегодня станет вашим союзником.

  • Левтуз кубков
    День наполнится новыми чувствами и вдохновением. Это хорошее время для романтики и творчества.

  • ДеваСолнце
    Вас будет сопровождать оптимизм и ясность мнений. Используйте этот поток энергии для решения важных задач.

  • Весытройка пентаклов
    Командная работа принесет отличные результаты. Взаимодействие с другими сегодня особенно важно.

  • Скорпионверховная жрица
    Доверьтесь интуиции – она приведет вас к нужным ответам и убережет от ошибок.

  • Стрелецвосьмерка пентаклей
    Посвятите день работе и совершенствованию навыков. Ваши усилия окупятся.

  • КозерогИмператрица
    Благоприятный период для роста и развития. Обратите внимание на личное благополучие и заботу о близких.

  • ВодолейЛуна
    Не все так, как кажется. Обращайте внимание на скрытые детали и не торопитесь с выводами.

  • Рыбыпаж жезлов
    Вас ждет новое начало или приятная новость. Принимайте изменения с открытым сердцем.

День 13 августа 2025 станет проверкой на умение слушать себя и чувствовать людей вокруг. Таро подсказывает: тот, кто будет действовать с мудростью и интуицией, сможет найти путь к успеху.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

