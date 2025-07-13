- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп по картам Таро на 13 июля 2025 года: Овнам стоит попробовать что-то новое, а Тельцам следует найти баланс
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 13 июля 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 июля 2025 года рассказывает, что Ракам следует позаботиться о крепкой почве, а Львам следует ожидать плодов своей деятельности.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 июля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте энергичность. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. А на работе нужно решить, куда двигаться дальше.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Правосудие"
Найдите баланс. В отношениях сбалансируйте чувства и эмоции. На работе следует отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. В любви не делайте больно партнеру. Не подвергайтесь проблемам на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Позаботьтесь о крепкой почве. В отношениях все может измениться. На работе не забывайте о запасном варианте.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Императрица"
Ваши действия должны принести плоды. В отношениях выходите на новый уровень. На работе ждите развития.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не отвергайте ухаживаний. На работе попробуйте что-нибудь новое.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте новых побед. В отношениях все складывается лучше. На работе запланируйте новые достижения.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Мир"
Дела улучшаются. В любви выберите одну цель. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ждут соблазны. Сами решайте, стоит ли им поддаться. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Повешен"
Все течет, все меняется. В отношениях остерегайтесь перемен. А на работе ищите новые возможности.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе возьмите отпуск.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Обретайте новые знания. Развивайте отношения. Действуйте активно на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.