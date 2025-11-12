ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
192
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 13 ноября 2025: удача для Львова и поддержка для Раков

13 ноября 2025 года карты Таро показывают день действия из-за мягкости и признательности. Это не о борьбе, а о естественном движении к стабильности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина ноября несет энергию размышлений и новых расстановок сил. То, что раньше было размыто, теперь постепенно проявляется. День подходит для того, чтобы упорядочить планы, найти опору в привычных вещах и увидеть, кто действительно рядом с вами.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Десятка Жезлов
    Чувство перегрузки или чрезмерной ответственности.
    Совет: распределите обязанности – вам не нужно тянуть все самостоятельно.

  • Телец — Императрица
    Период плодородия, творчества, благополучия.
    Совет: создавайте — все, что касается, может расцвести.

  • Близнецы — Девятка Кубков
    Удовлетворение результатом, спокойствие в сердце.
    Совет: отметьте маленькие победы — они усиливают веру в себя.

  • Рак — Королева Пентаклей
    Практическая поддержка, забота, стабильность в быту.
    Совет: обратите внимание на материальные и эмоциональные ресурсы – они в ваших руках.

  • Лев — Колесо Фортуны.
    Изменения, работающие вам на пользу.
    Совет: доверьтесь потоку — судьба открывает новый шанс.

  • Дева — Туз Мечев
    Четкое решение, новый подход или умственное прозрение.
    Совет: говорите откровенно — прямота расчищает путь.

  • Весы — Восьмерка Кубков
    Пора оставить позади то, что потеряло смысл.
    Совет: шаг вперед принесет облегчение.

  • Скорпион — Семка Пентаклей
    Ожидание результатов, терпение и вера в процесс.
    Совет: не торопитесь — все созревает одно время.

  • Стрелец — Двойка Мечей
    Внутренний выбор или колебание.
    Совет: сосредоточьтесь на том, что приносит покой, а не страх.

  • Козерог — Король Жезлов
    Уверенность, лидерство, инициатива.
    Совет: действуйте решительно — сейчас вы имеете влияние.

  • Водолей — Тройка Кубков
    Празднование, встречи, объединение с единомышленниками.
    Совет: позвольте себе радость и легкость — вы этого заслуживаете.

  • Рыбы — Паж Пентаклей
    Новые знания, идеи или возможность обучения.
    Совет: инвестируйте время в развитие – это откроет новые двери.

13 ноября 2025 года – день, когда Вселенная поддерживает тех, кто действует спокойно и с открытым сердцем. Это момент стабилизации, когда главное не спешка, а умение увидеть смысл в простом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie