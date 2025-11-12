Гороскоп по картам Таро на 13 ноября 2025: удача для Львова и поддержка для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина ноября несет энергию размышлений и новых расстановок сил. То, что раньше было размыто, теперь постепенно проявляется. День подходит для того, чтобы упорядочить планы, найти опору в привычных вещах и увидеть, кто действительно рядом с вами.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Десятка Жезлов

Чувство перегрузки или чрезмерной ответственности.

Совет: распределите обязанности – вам не нужно тянуть все самостоятельно.

Телец — Императрица

Период плодородия, творчества, благополучия.

Совет: создавайте — все, что касается, может расцвести.

Близнецы — Девятка Кубков

Удовлетворение результатом, спокойствие в сердце.

Совет: отметьте маленькие победы — они усиливают веру в себя.

Рак — Королева Пентаклей

Практическая поддержка, забота, стабильность в быту.

Совет: обратите внимание на материальные и эмоциональные ресурсы – они в ваших руках.

Лев — Колесо Фортуны.

Изменения, работающие вам на пользу.

Совет: доверьтесь потоку — судьба открывает новый шанс.

Дева — Туз Мечев

Четкое решение, новый подход или умственное прозрение.

Совет: говорите откровенно — прямота расчищает путь.

Весы — Восьмерка Кубков

Пора оставить позади то, что потеряло смысл.

Совет: шаг вперед принесет облегчение.

Скорпион — Семка Пентаклей

Ожидание результатов, терпение и вера в процесс.

Совет: не торопитесь — все созревает одно время.

Стрелец — Двойка Мечей

Внутренний выбор или колебание.

Совет: сосредоточьтесь на том, что приносит покой, а не страх.

Козерог — Король Жезлов

Уверенность, лидерство, инициатива.

Совет: действуйте решительно — сейчас вы имеете влияние.

Водолей — Тройка Кубков

Празднование, встречи, объединение с единомышленниками.

Совет: позвольте себе радость и легкость — вы этого заслуживаете.

Рыбы — Паж Пентаклей

Новые знания, идеи или возможность обучения.

Совет: инвестируйте время в развитие – это откроет новые двери.

13 ноября 2025 года – день, когда Вселенная поддерживает тех, кто действует спокойно и с открытым сердцем. Это момент стабилизации, когда главное не спешка, а умение увидеть смысл в простом.

