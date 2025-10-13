Гороскоп по картам Таро на 13 октября 2025: уверенность для Овнов и новые возможности для Близнецов

Карты Таро / © ТСН.ua

Новая неделя начинается под знаком активности и самовыражения. Карты Таро на 13 октября указывают: сейчас пора действовать стратегически, завершать старое и начинать новые дела. В этот день Вселенная помогает тем, кто проявляет инициативу и готова делать конкретные шаги к своим целям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

День уверенности и движения вперед. Вы получите шанс преодолеть препятствия и приблизиться к цели.

Совет: не сомневайтесь – ваш курс правильный.

Телец — Тройка Пентаклей

Время совместной работы и развития. Вы найдете поддержку среди единомышленников.

Совет: цените командное взаимодействие – сейчас важное сотрудничество.

Близнецы — Туз Жезлов

Энергия нового начала! Вас ждут вдохновения, свежие идеи и внутренняя страсть.

Совет: не откладывайте — начните действовать сегодня.

Рак — Девятка Кубков

День душевной гармонии. Вы можете ощутить благодарность и покой за все, что имеете.

Совет: позвольте себе немного отдыха – это не слабость, а забота о себе.

Лев — Император

День лидерства и силы. Вы можете повлиять на ситуацию благодаря мудрости и решительности.

Совет: сохраняйте контроль, но не забывайте о гибкости.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Фокус на работе, деталях и совершенствовании навыков. Ваша настойчивость даст плоды.

Совет: мелочи сейчас формируют большие результаты.

Весы — Двойка Кубков

Гармонические отношения или новое сближение. День наполнен теплом и доверием.

Совет: говорите от сердца — искренность объединяет.

Скорпион — Смерть

Старое завершается, чтобы пришло новое. Это день преобразований и обновлений.

Совет: не держитесь за прошлое — изменения откроют новый путь.

Стрелец — Солнце

Яркий, удачливый и положительный день. Вас ждут хорошие новости или успех в важном деле.

Совет: делитесь своим светом – он усиливает удачу.

Козерог — Король Мечей

День аналитического мышления. Вы сможете расставить приоритеты и принять разумные решения.

Совет: сохраняйте холодную голову — логика сейчас ваш союзник.

Водолей — Звезда

День вдохновения и веры в лучшее. Вы ощутите внутренний подъем и ясность цели.

Совет: доверяйте мечтам — они формируют ваш путь.

Рыбы — Шестерка Мечей

Пора двигаться дальше. Вы отпускаете прошлые тревоги и шагаете к спокойному берегу.

Совет: оставьте позади все, что вас тянет вниз — впереди гармония.

13 октября 2025 года — день активности, ясности и сдвигов вперед. Одни знаки получат вдохновение, другие — четкие ответы. Карты Таро напоминают: удача приходит к тем, кто действует уверенно и с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

