Астрология
500
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 14 августа 2025: реализация для Тельцов, внутренняя сила для Скорпионов

В этот день Меркурий соединяется с Марсом — событие, заряжаемое энергией и ясностью. Карты Таро подсказывают: сегодня самое время действовать с уверенностью и ясностью намерений и ваш внутренний сигнал не подведет.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

14 августа 2025 года — это день действий на базе интуиции и понимания. Карты Таро советует словом поддержать другие и быть открытым к результатам. Доверие души и решимость ума – настоящий ключ к вашим победам.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп Таро по знакам зодиака

  • ОвенСмерть
    Окончание старых циклов ведет к новому началу. Отпустите ненужное и упустите обновление.

  • ТелецВосьмерка мечей (перевернута)
    Ситуации, которые раньше казались безысходными, могут измениться. Ваша сила – в свободе выбора.

  • БлизнецыШестерка кубков (перевернутая)
    Будущее важнее прошлого. Не заглядывайте назад – создавайте что-то новое прямо сейчас.

  • РакТройка жезлов (перевернутая)
    Ваш план еще не готов — но это время для осмысления, а не остановки.

  • ЛевКороль мечей
    Четкость мысли и жесткие принципы принесут вам авторитет и влияние.

  • ДеваЧетверка кубков
    Не закрывайтесь в своих мыслях — кое-что важное может проходить мимо.

  • ВесыДесятка пентаклей
    Материальная и эмоциональная стабильность – ваше достойное будущее уже в процессе создания.

  • СкорпионСила
    Ваш внутренний контроль и мягкость – мощная комбинация. Она ведет к настоящей победе.

  • СтрелецПаж кубков
    Ожидайте неожиданных эмоциональных импульсов и творческих идей. Они могут поменять ход дел.

  • КозерогКолесо удачи (перевернутое)
    Не сопротивляйтесь изменениям – они приносят уроки. Принятое решение уже формирует ваш путь.

  • ВодолейУмеренность (перевернутая)
    Важно сохранить покой в хаосе. Проверьте ритм своих действий в гармонии.

  • Рыбы - Повешенный
    Сегодня — пора задать вопрос под новым углом. Остановка поможет увидеть действительно важное.

14 августа — это день, когда ясность приходит через баланс внутреннего и внешнего. Таро советует действовать не только разумом, но и открытым сердцем, и тогда даже неожиданные сдвиги принесут пользу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

