Гороскоп по картам Таро на 14 августа 2025: реализация для Тельцов, внутренняя сила для Скорпионов
В этот день Меркурий соединяется с Марсом — событие, заряжаемое энергией и ясностью. Карты Таро подсказывают: сегодня самое время действовать с уверенностью и ясностью намерений и ваш внутренний сигнал не подведет.
14 августа 2025 года — это день действий на базе интуиции и понимания. Карты Таро советует словом поддержать другие и быть открытым к результатам. Доверие души и решимость ума – настоящий ключ к вашим победам.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп Таро по знакам зодиака
Овен — Смерть
Окончание старых циклов ведет к новому началу. Отпустите ненужное и упустите обновление.
Телец —Восьмерка мечей (перевернута)
Ситуации, которые раньше казались безысходными, могут измениться. Ваша сила – в свободе выбора.
Близнецы — Шестерка кубков (перевернутая)
Будущее важнее прошлого. Не заглядывайте назад – создавайте что-то новое прямо сейчас.
Рак — Тройка жезлов (перевернутая)
Ваш план еще не готов — но это время для осмысления, а не остановки.
Лев — Король мечей
Четкость мысли и жесткие принципы принесут вам авторитет и влияние.
Дева — Четверка кубков
Не закрывайтесь в своих мыслях — кое-что важное может проходить мимо.
Весы — Десятка пентаклей
Материальная и эмоциональная стабильность – ваше достойное будущее уже в процессе создания.
Скорпион —Сила
Ваш внутренний контроль и мягкость – мощная комбинация. Она ведет к настоящей победе.
Стрелец — Паж кубков
Ожидайте неожиданных эмоциональных импульсов и творческих идей. Они могут поменять ход дел.
Козерог — Колесо удачи (перевернутое)
Не сопротивляйтесь изменениям – они приносят уроки. Принятое решение уже формирует ваш путь.
Водолей — Умеренность (перевернутая)
Важно сохранить покой в хаосе. Проверьте ритм своих действий в гармонии.
Рыбы - Повешенный
Сегодня — пора задать вопрос под новым углом. Остановка поможет увидеть действительно важное.
14 августа — это день, когда ясность приходит через баланс внутреннего и внешнего. Таро советует действовать не только разумом, но и открытым сердцем, и тогда даже неожиданные сдвиги принесут пользу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
