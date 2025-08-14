Гороскоп по картам Таро на 14 августа 2025: реализация для Тельцов, внутренняя сила для Скорпионов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

14 августа 2025 года — это день действий на базе интуиции и понимания. Карты Таро советует словом поддержать другие и быть открытым к результатам. Доверие души и решимость ума – настоящий ключ к вашим победам.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп Таро по знакам зодиака

Овен — Смерть

Окончание старых циклов ведет к новому началу. Отпустите ненужное и упустите обновление.

Телец —Восьмерка мечей (перевернута)

Ситуации, которые раньше казались безысходными, могут измениться. Ваша сила – в свободе выбора.

Близнецы — Шестерка кубков (перевернутая)

Будущее важнее прошлого. Не заглядывайте назад – создавайте что-то новое прямо сейчас.

Рак — Тройка жезлов (перевернутая)

Ваш план еще не готов — но это время для осмысления, а не остановки.

Лев — Король мечей

Четкость мысли и жесткие принципы принесут вам авторитет и влияние.

Дева — Четверка кубков

Не закрывайтесь в своих мыслях — кое-что важное может проходить мимо.

Весы — Десятка пентаклей

Материальная и эмоциональная стабильность – ваше достойное будущее уже в процессе создания.

Скорпион —Сила

Ваш внутренний контроль и мягкость – мощная комбинация. Она ведет к настоящей победе.

Стрелец — Паж кубков

Ожидайте неожиданных эмоциональных импульсов и творческих идей. Они могут поменять ход дел.

Козерог — Колесо удачи (перевернутое)

Не сопротивляйтесь изменениям – они приносят уроки. Принятое решение уже формирует ваш путь.

Водолей — Умеренность (перевернутая)

Важно сохранить покой в хаосе. Проверьте ритм своих действий в гармонии.

Рыбы - Повешенный

Сегодня — пора задать вопрос под новым углом. Остановка поможет увидеть действительно важное.

14 августа — это день, когда ясность приходит через баланс внутреннего и внешнего. Таро советует действовать не только разумом, но и открытым сердцем, и тогда даже неожиданные сдвиги принесут пользу.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.