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Гороскоп по картам Таро на 14 июля 2025 года: Близнецам не стоит забывать о друзьях, а Ракам следует рассчитывать на свои силы
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 14 июля 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 июля 2025 года рассказывает, что у Львова скрытое станет явным, а Весам стоит хорошо обдумывать первый шаг.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 июля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях вам светит счастливая звезда. А на работе лучше отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – новые открытия. В отношениях следует сопротивляться проблемам. А на работе нужно начать что-нибудь новое.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка кубков"
Без прошедшего нет грядущего. В отношениях не стоит забывать о старых друзьях. На работе найдите единомышленников.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди – победы. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе рассчитывайте на свои силы.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет очевидным. На работе нужно сопротивляться проблемам. А в отношениях вам будут мешать комплексы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы – самый огонь. В отношениях займитесь страстным сексом. А на работе вы обретете новые высоты.
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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Прежде чем делать первый шаг, хорошо осмотритесь вокруг. На работе ждите новых вызовов. В отношениях попробуйте что-нибудь новое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Вас ждут испытания. В отношениях вам нужно понять, чего вы хотите. На работе остерегайтесь врагов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях действуйте активнее. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Нужно определиться, что вы хотите делать дальше. В отношениях сконцентрируйтесь на своих желаниях. На работе положите начало новому.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Маг"
Освойте свои чувства и чувства. На работе действуйте с умом. А в отношениях не стоит опасаться.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Добавьте чувств. В отношениях не стоит оскорблять вторую половинку.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.