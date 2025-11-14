ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 14 ноября 2025: уверенность для Овнов и вдохновение для Весов

14 ноября 2025 года карты Таро показывают день равновесия между действием и спокойствием. Те, кто действует по внутреннему убеждению, получат поддержку от жизни.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После дней внутренних раздумий и замедления энергия начинает двигаться активнее. Это день, когда можно ощутить уверенность в своих решениях и увидеть плоды усилий. Карты Таро напоминают: даже маленькие шаги сейчас весят.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесница
    Сила воли, решительность и продвижение вперед.
    Совет: держите курс и не отвлекайтесь – сегодня важна концентрация.

  • Телец — Тройка Пентаклей
    Сотрудничество, согласованность, совместная работа.
    Совет: слушайте партнеров – результат рождается во взаимодействии.

  • Близнецы — Рыцарь Кубков
    Искренность и открытость в общении.
    Совет: не бойтесь проявлять чувства – они сейчас имеют силу.

  • Рак — Пятерка Пентаклей
    Временная нехватка или чувство изолированности.
    Совет: попросите поддержку – она рядом, если открыться.

  • Лев — Иерофант
    Мудрость, традиции, структурированность.
    Совет: соблюдайте проверенные пути — сейчас нужна стабильность.

  • Дева — Семерка Кубков
    Множество вариантов и соблазн распылиться.
    Совет: выберите одно — концентрация поможет избежать путаницы.

  • Весы — Солнце
    Радость, творческое вдохновение, успех в делах.
    Совет: позвольте себе сиять – ваша энергия сейчас привлекает гармонию.

  • Скорпион — Девятка Жезлов
    Чувство напряжения, но вы почти у цели.
    Совет: держитесь – результат близко, не сдавайтесь.

  • Стрелец — Туз Пентаклей
    Финансовая или практическая возможность.
    Совет: примите шанс – он может стать началом долгого пути.

  • Козерог — Король Мечей
    Аналитичность и логическое мышление помогут принять решение.
    Совет: опирайтесь на факты, а не на предположения.

  • Водолей — Шестерка Жезлов
    Признание, успех, поддержание окружения.
    Совет: примите похвалу — вы заслужили это.

  • Рыбы — Умеренность
    Спокойное, гармоничное состояние и внутреннее выравнивание.
    Совет: доверьтесь ритму жизни – она ведет в правильном направлении.

14 ноября 2025 года — день равновесия между усилием и принятием. Карты Таро советуют не торопиться, но не стоять на месте: двигайтесь вперед спокойно, с верой в собственную силу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

