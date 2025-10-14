ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
361
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп по картам Таро на 14 октября 2025: гармония для Весов и новые пути для Рыб

14 октября 2025 года карты Таро указывают на день равновесия, вдохновения и внутреннего обновления. Это время, когда сердце и разум ищут общий язык, а Вселенная подсказывает, в каком направлении двигаться дальше.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина октября несет энергию обновления после насыщенных дней. Карты Таро на 14 октября подсказывают: сейчас важно не торопиться, а действовать в гармонии с собой. Для кого-то этот день станет началом нового проекта или шагом к примирению, а для других моментом осознания собственной силы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Тройка Жезлов
    Ваши планы начинают приносить результаты. Вы стоите на пороге нового этапа.
    Совет: смотрите вперед – будущее уже отвечает на ваши действия.

  • Телец — Король Пентаклов
    День стабильности, практичности и финансовой уверенности.
    Совет: используйте свои ресурсы с умом – сегодня вы управляете ситуацией.

  • Близнецы — Восьмерка Кубков
    Пора отпустить то, что больше не доставляет радости. Новый путь ждет, даже если пока неясен.
    Совет: шаг в неизвестное – это всегда шаг к свободе.

  • Рак — Десятка Пентаклов
    Гармония в семье, стабильность в деньгах. Вы почувствуете поддержку близких и покой.
    Совет: цените то, что есть – это ваш настоящий фундамент.

  • Лев — Сила
    Вы способны справиться с любыми вызовами. Сегодня нужна не жесткость, а внутренняя мягкость.
    Совет: доброта – ваше сильнейшее оружие.

  • Дева — Паж Мечей
    Новые знания, интересные идеи или неожиданные новости. День активного мышления.
    Совет: не бойтесь спрашивать – любопытство откроет новую дверь.

  • Весы — Двойка Кубков
    Гармония в отношениях, взаимопонимание и взаимная поддержка.
    Совет: действуйте через любовь, не через контроль – баланс восстановится сам.

  • Скорпион — Девятка Жезлов
    День испытаний и выносливости. Вы близки к успеху, даже если кажется, что тяжело.
    Совет: не сдавайтесь – победа ближе, чем вы думаете.

  • Стрелец — Колесо Фортуны.
    Судьба готовит неожиданный поворот – к лучшему. Принимайте изменения с доверием.
    Совет: отпустите контроль – удача сама найдет вас.

  • Козерог — Королева Жезлов
    Вы почувствуете прилив вдохновения и уверенности. Ваш пример вдохновляет других.
    Совет: не скрывайте свою силу – действуйте ярко и открыто.

  • Водолей — Семка Кубков
    Возможна растерянность между несколькими вариантами. Не торопитесь – истинный выбор подскажет интуиция.
    Совет: не все блестящее золото. Выберите то, что резонирует с душой.

  • Рыбы - Дурак
    Новое начало, легкость и вдохновение. Вы готовы открыть новую страницу жизни.
    Совет: доверьтесь Вселенной — даже самый маленький шаг сейчас важен.

14 октября 2025 года – день гармонии, интуиции и начала новых путей. Для кого-то это момент внутреннего обновления, для кого-то — первый шаг к мечте. Карты Таро напоминают: не бойтесь начинать с чистого листа – жизнь всегда поддерживает смелых.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
361
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie