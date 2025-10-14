Гороскоп по картам Таро на 14 октября 2025: гармония для Весов и новые пути для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина октября несет энергию обновления после насыщенных дней. Карты Таро на 14 октября подсказывают: сейчас важно не торопиться, а действовать в гармонии с собой. Для кого-то этот день станет началом нового проекта или шагом к примирению, а для других моментом осознания собственной силы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Тройка Жезлов

Ваши планы начинают приносить результаты. Вы стоите на пороге нового этапа.

Совет: смотрите вперед – будущее уже отвечает на ваши действия.

Телец — Король Пентаклов

День стабильности, практичности и финансовой уверенности.

Совет: используйте свои ресурсы с умом – сегодня вы управляете ситуацией.

Близнецы — Восьмерка Кубков

Пора отпустить то, что больше не доставляет радости. Новый путь ждет, даже если пока неясен.

Совет: шаг в неизвестное – это всегда шаг к свободе.

Рак — Десятка Пентаклов

Гармония в семье, стабильность в деньгах. Вы почувствуете поддержку близких и покой.

Совет: цените то, что есть – это ваш настоящий фундамент.

Лев — Сила

Вы способны справиться с любыми вызовами. Сегодня нужна не жесткость, а внутренняя мягкость.

Совет: доброта – ваше сильнейшее оружие.

Дева — Паж Мечей

Новые знания, интересные идеи или неожиданные новости. День активного мышления.

Совет: не бойтесь спрашивать – любопытство откроет новую дверь.

Весы — Двойка Кубков

Гармония в отношениях, взаимопонимание и взаимная поддержка.

Совет: действуйте через любовь, не через контроль – баланс восстановится сам.

Скорпион — Девятка Жезлов

День испытаний и выносливости. Вы близки к успеху, даже если кажется, что тяжело.

Совет: не сдавайтесь – победа ближе, чем вы думаете.

Стрелец — Колесо Фортуны.

Судьба готовит неожиданный поворот – к лучшему. Принимайте изменения с доверием.

Совет: отпустите контроль – удача сама найдет вас.

Козерог — Королева Жезлов

Вы почувствуете прилив вдохновения и уверенности. Ваш пример вдохновляет других.

Совет: не скрывайте свою силу – действуйте ярко и открыто.

Водолей — Семка Кубков

Возможна растерянность между несколькими вариантами. Не торопитесь – истинный выбор подскажет интуиция.

Совет: не все блестящее золото. Выберите то, что резонирует с душой.

Рыбы - Дурак

Новое начало, легкость и вдохновение. Вы готовы открыть новую страницу жизни.

Совет: доверьтесь Вселенной — даже самый маленький шаг сейчас важен.

14 октября 2025 года – день гармонии, интуиции и начала новых путей. Для кого-то это момент внутреннего обновления, для кого-то — первый шаг к мечте. Карты Таро напоминают: не бойтесь начинать с чистого листа – жизнь всегда поддерживает смелых.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

