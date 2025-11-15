- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2025: новый шанс для Близнецов и душевное спокойствие для Рыб
15 ноября 2025 года карты Таро символизируют день восстановления, когда действия должны доставлять удовольствие, а не напряжение. Это время, чтобы найти баланс между усилием и доверием к жизни.
После насыщенной недели наступает мгновение замедления. Карты Таро подсказывают: сегодня лучше работает спокойная сосредоточенность. Она поможет почувствовать, что пора действовать — но без спешки. День способствует творческим и сердечным проявлениям, гармонизации отношений и внутреннему успокоению.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен - Туз Кубков
День новых эмоций и тепла в общении.
Совет: откройте сердце – подлинность притягивает искренность.
Телец - Десятка Жезлов
Ощущение нагрузки или усталости.
Совет: снимите с себя лишнее – не все нужно нести самостоятельно.
Близнецы — Колесо Фортуны
Неожиданный шанс, изменение в лучшую сторону.
Совет: воспользуйтесь случаем – даже мелочь может изменить ход событий.
Рак - Девятка Кубков.
Чувство благодарности, тепла и удовольствия.
Совет: позвольте себе насладиться моментом – вы этого достойны.
Лев - Пятерка Мечев
Может появиться напряжение или спор.
Совет: лучше избрать покой, чем доказывать правоту.
Дева - Иерофант
Мудрое решение, обучение, духовное равновесие.
Совет: опирайтесь на опыт – он показывает верное направление.
Весы - Двойка Кубков
Единство, взаимность, теплые отношения.
Совет: говорите просто и по-доброму – сердце вас поймет.
Скорпион - Королева Жезлов.
Сила воли, уверенность и привлекательность.
Совет: действуйте смело – сейчас у вас много поддержки.
Стрелец — Семка Пентаклов
Ожидание результатов и терпения.
Совет: не торопите процесс — то, что вызревает, обязательно проявится.
Козориг - Восьмерка Кубков
Пора отпустить то, что исчерпало себя.
Совет: новый путь начинается тогда, когда вы освобождаете пространство.
Водолей - Тройка Жезлов.
Планировка, движение вперед, новый горизонт.
Совет: готовьтесь к действиям – это только начало чего-то большего.
Рыбы - Умеренность
Спокойствие, гармония, внутреннее восстановление.
Совет: найдите свой темп и не позволяйте другим его нарушить.
15 ноября 2025 года – день покоя, уверенности и естественного движения. Карты Таро советуют не торопиться: все, что нужно уже происходит. Просто позвольте жизни раскрыться в своем ритме.
