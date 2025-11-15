Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2025: новый шанс для Близнецов и душевное спокойствие для Рыб

Карты Таро / © ТСН.ua

После насыщенной недели наступает мгновение замедления. Карты Таро подсказывают: сегодня лучше работает спокойная сосредоточенность. Она поможет почувствовать, что пора действовать — но без спешки. День способствует творческим и сердечным проявлениям, гармонизации отношений и внутреннему успокоению.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Туз Кубков

День новых эмоций и тепла в общении.

Совет: откройте сердце – подлинность притягивает искренность.

Телец - Десятка Жезлов

Ощущение нагрузки или усталости.

Совет: снимите с себя лишнее – не все нужно нести самостоятельно.

Близнецы — Колесо Фортуны

Неожиданный шанс, изменение в лучшую сторону.

Совет: воспользуйтесь случаем – даже мелочь может изменить ход событий.

Рак - Девятка Кубков.

Чувство благодарности, тепла и удовольствия.

Совет: позвольте себе насладиться моментом – вы этого достойны.

Лев - Пятерка Мечев

Может появиться напряжение или спор.

Совет: лучше избрать покой, чем доказывать правоту.

Дева - Иерофант

Мудрое решение, обучение, духовное равновесие.

Совет: опирайтесь на опыт – он показывает верное направление.

Весы - Двойка Кубков

Единство, взаимность, теплые отношения.

Совет: говорите просто и по-доброму – сердце вас поймет.

Скорпион - Королева Жезлов.

Сила воли, уверенность и привлекательность.

Совет: действуйте смело – сейчас у вас много поддержки.

Стрелец — Семка Пентаклов

Ожидание результатов и терпения.

Совет: не торопите процесс — то, что вызревает, обязательно проявится.

Козориг - Восьмерка Кубков

Пора отпустить то, что исчерпало себя.

Совет: новый путь начинается тогда, когда вы освобождаете пространство.

Водолей - Тройка Жезлов.

Планировка, движение вперед, новый горизонт.

Совет: готовьтесь к действиям – это только начало чего-то большего.

Рыбы - Умеренность

Спокойствие, гармония, внутреннее восстановление.

Совет: найдите свой темп и не позволяйте другим его нарушить.

15 ноября 2025 года – день покоя, уверенности и естественного движения. Карты Таро советуют не торопиться: все, что нужно уже происходит. Просто позвольте жизни раскрыться в своем ритме.

