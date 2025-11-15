ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 15 ноября 2025: новый шанс для Близнецов и душевное спокойствие для Рыб

15 ноября 2025 года карты Таро символизируют день восстановления, когда действия должны доставлять удовольствие, а не напряжение. Это время, чтобы найти баланс между усилием и доверием к жизни.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После насыщенной недели наступает мгновение замедления. Карты Таро подсказывают: сегодня лучше работает спокойная сосредоточенность. Она поможет почувствовать, что пора действовать — но без спешки. День способствует творческим и сердечным проявлениям, гармонизации отношений и внутреннему успокоению.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен - Туз Кубков
    День новых эмоций и тепла в общении.
    Совет: откройте сердце – подлинность притягивает искренность.

  • Телец - Десятка Жезлов
    Ощущение нагрузки или усталости.
    Совет: снимите с себя лишнее – не все нужно нести самостоятельно.

  • Близнецы — Колесо Фортуны
    Неожиданный шанс, изменение в лучшую сторону.
    Совет: воспользуйтесь случаем – даже мелочь может изменить ход событий.

  • Рак - Девятка Кубков.
    Чувство благодарности, тепла и удовольствия.
    Совет: позвольте себе насладиться моментом – вы этого достойны.

  • Лев - Пятерка Мечев
    Может появиться напряжение или спор.
    Совет: лучше избрать покой, чем доказывать правоту.

  • Дева - Иерофант
    Мудрое решение, обучение, духовное равновесие.
    Совет: опирайтесь на опыт – он показывает верное направление.

  • Весы - Двойка Кубков
    Единство, взаимность, теплые отношения.
    Совет: говорите просто и по-доброму – сердце вас поймет.

  • Скорпион - Королева Жезлов.
    Сила воли, уверенность и привлекательность.
    Совет: действуйте смело – сейчас у вас много поддержки.

  • Стрелец — Семка Пентаклов
    Ожидание результатов и терпения.
    Совет: не торопите процесс — то, что вызревает, обязательно проявится.

  • Козориг - Восьмерка Кубков
    Пора отпустить то, что исчерпало себя.
    Совет: новый путь начинается тогда, когда вы освобождаете пространство.

  • Водолей - Тройка Жезлов.
    Планировка, движение вперед, новый горизонт.
    Совет: готовьтесь к действиям – это только начало чего-то большего.

  • Рыбы - Умеренность
    Спокойствие, гармония, внутреннее восстановление.
    Совет: найдите свой темп и не позволяйте другим его нарушить.

15 ноября 2025 года – день покоя, уверенности и естественного движения. Карты Таро советуют не торопиться: все, что нужно уже происходит. Просто позвольте жизни раскрыться в своем ритме.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

