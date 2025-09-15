ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
35
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 15 сентября 2025: новые идеи для Близнецов и гармония для Рыб

15 сентября 2025 года карты Таро обещают день открытий и внутреннего равновесия. Одни знаки получат вдохновение для новых начинаний, другие – почувствуют гармонию в личной жизни и поддержку близких.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Новая неделя начинается с энергии обновления и вдохновения. Карты Таро на 15 сентября подсказывают: важно доверять собственной интуиции, смело браться за новые дела и бояться проявлять искренность. Этот день станет особенным для тех, кто готов открыть сердце и разум для нового опыта.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Жезлов
    Энергия и решительность помогут вам двигаться вперед. Это день активности, когда следует не откладывать планы.

  • Телец — Шестерка Пентаклей
    Взаимная помощь и щедрость станет темой дня. Вы можете получить поддержку или поделиться ресурсами.

  • Близнецы — Паж Жезлов
    День вдохновения и новых идей. Возможны интересные новости или предложения, открывающие новые горизонты.

  • Рак — Девятка Кубков
    Вы испытаете удовольствие от собственных достижений. День наполнен гармонией и внутренним спокойствием.

  • Лев — Сила
    Ваша уверенность и внутренняя мощь помогут справиться с любыми трудностями. Сегодня следует действовать из-за гармонии, а не давления.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Фокус на работе и обучении. Ваши усилия и внимание к деталям принесут плоды.

  • Весы — Влюбленные
    На первый план выйдут отношения и выбор у них. День поможет укрепить партнерство или принять важное решение.

  • Скорпион — Пятерка Жезлов
    Возможны споры или конкуренция. Используйте их в качестве шанса отстоять свою позицию.

  • Стрелец — Солнце
    День радости, ясности и удачи. Вы можете получить заслуженное признание и приятные новости.

  • Козерог — Иерофант
    День традиций и мудрости. Удачное время для обучения, консультаций и духовных практик.

  • Водолей — Двойка Жезлов
    Вы будете планировать будущее и смотреть вперед. Это день для стратегических решений и смелых замыслов.

  • Рыбы — Десятка Кубков
    Гармония в семье и отношениях станет главной темой. Вы испытаете поддержку близких и искренние эмоции.

15 сентября 2025 станет днем энергии и гармонии. Кое-кто получит вдохновение для новых начинаний, другие — ощутят внутреннее спокойствие и тепло отношений. Карты Таро советуют действовать честно, слушать интуицию и не бояться перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie