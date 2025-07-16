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Гороскоп по картам Таро на 16 июля 2025 года: Рыбам стоит добавить эмоций, а у Скорпионов возможны проблемы.
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 16 июля 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 июля 2025 года рассказывает, что Скорпионов ожидают искушения, а Девам будет больно.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 июля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях научитесь доверять друг другу. На работе следует замедлиться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В любви спрячьте сердце. На работе нужно что-то унормировать.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не устраивайте бесполезные ссоры. В отношениях не следует конфликтовать. В движении по карьерной лестнице нужно сделать перерыв.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. В рабочих моментах ожидайте новых вызовов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – новые открытия. Попытайтесь дать жажды в отношениях. На работе начните новый проект.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет так больно, что кажется, что у вас нет сил, чтобы подняться. Не позволяйте быть слабым или слабым. На работе лучше взять перерыв.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Проявляйте активность. В отношениях разрешите больше. На работе добавьте энергичность.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте много соблазнов. В любви решайте, стоит ли поддаться соблазнам. На работе ждите проблем.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет очевидным. В отношениях преодолейте собственные комплексы. В движении по карьерной лестнице вам будут мешать страхи.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте победы. В любви возможны приятные сюрпризы. А на работе стоит попробовать что-нибудь новое.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях ждите эмоций. На работе действуйте активнее.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Поработайте со своими чувствами. В любви раскройтесь по полной. В рабочих вопросах добавьте эмоции.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.