Астрология
365
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 16 ноября 2025 года: обновление для Дев и покой для Стрельцов

16 ноября 2025 года карты Таро символизируют день подведения итогов и внутреннего обновления. Это время, когда стоит слушать себя, а не спешка окружающих.

Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Конец недели способствует очищению пространства как внешнего, так и внутреннего. Таро советуют: сегодня не стоит планировать масштабные шаги, сосредоточьтесь на мелочах, которые возвращают ощущение стабильности. Небольшие действия сейчас создают основание для спокойного будущего.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Королева Кубков
    Мягкость, поддержка, забота.
    Совет: уделите внимание близким – это наполнит и вас, и их.

  • Телец — Восьмерка Жезлов
    Быстрые новости или изменения, которые невозможно игнорировать.
    Совет: реагируйте с гибкостью — события могут развиваться стремительно.

  • Близнецы — Паж Пентаклей
    Новый интерес, обучение, начало небольшого, но перспективного проекта.
    Совет: внимательно относитесь к деталям — они формируют основу.

  • Рак — Десятка Кубков
    Тепло, единство, гармония в семье или в кругу друзей.
    Совет: разделите этот день с теми, кто вам дорог.

  • Лев — Император
    Контроль, стабильность, ответственное решение.
    Совет: действуйте уверенно, но не навязывайте волю другим.

  • Дева — Смерть
    Символ глубокого обновления и освобождения от старого.
    Совет: примите изменения — они ведут к внутренней силе.

  • Весы — Девятка Пентаклей
    Комфорт, уверенность, материальное удовлетворение.
    Совет: дайте себе передышку и почувствуйте плоды своего труда.

  • Скорпион — Пятерка Кубков
    Возможно короткое чувство печали или разочарования.
    Совет: посмотрите рядом — есть то, что следует беречь.

  • Стрелец — Умеренность
    День равновесия, покоя и обновления.
    Совет: найдите свой темп и не поддавайтесь внешним ритмам.

  • Козерог — Шестерка Жезлов
    Достижение, поддержание окружения, признание результатов.
    Совет: поделитесь успехом с теми, кто был рядом в процессе.

  • Водолей — Тройка Мечей
    Старые эмоциональные переживания могут напомнить о себе.
    Совет: не отталкивайте чувства — они отпускают, если их принять.

  • Рыбы — Туз Жезлов
    Начало нового цикла, вдохновение, прилив энергии.
    Совет: запишите идею, которая появится сегодня — у нее есть потенциал.

16 ноября 2025 года – день обновления, прощания со старым и тихого старта нового этапа. Карты Таро напоминают: завершение – это всегда начало, просто в другой форме.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

365
