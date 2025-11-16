Гороскоп по картам Таро на 16 ноября 2025 года: обновление для Дев и покой для Стрельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

Конец недели способствует очищению пространства как внешнего, так и внутреннего. Таро советуют: сегодня не стоит планировать масштабные шаги, сосредоточьтесь на мелочах, которые возвращают ощущение стабильности. Небольшие действия сейчас создают основание для спокойного будущего.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Королева Кубков

Мягкость, поддержка, забота.

Совет: уделите внимание близким – это наполнит и вас, и их.

Телец — Восьмерка Жезлов

Быстрые новости или изменения, которые невозможно игнорировать.

Совет: реагируйте с гибкостью — события могут развиваться стремительно.

Близнецы — Паж Пентаклей

Новый интерес, обучение, начало небольшого, но перспективного проекта.

Совет: внимательно относитесь к деталям — они формируют основу.

Рак — Десятка Кубков

Тепло, единство, гармония в семье или в кругу друзей.

Совет: разделите этот день с теми, кто вам дорог.

Лев — Император

Контроль, стабильность, ответственное решение.

Совет: действуйте уверенно, но не навязывайте волю другим.

Дева — Смерть

Символ глубокого обновления и освобождения от старого.

Совет: примите изменения — они ведут к внутренней силе.

Весы — Девятка Пентаклей

Комфорт, уверенность, материальное удовлетворение.

Совет: дайте себе передышку и почувствуйте плоды своего труда.

Скорпион — Пятерка Кубков

Возможно короткое чувство печали или разочарования.

Совет: посмотрите рядом — есть то, что следует беречь.

Стрелец — Умеренность

День равновесия, покоя и обновления.

Совет: найдите свой темп и не поддавайтесь внешним ритмам.

Козерог — Шестерка Жезлов

Достижение, поддержание окружения, признание результатов.

Совет: поделитесь успехом с теми, кто был рядом в процессе.

Водолей — Тройка Мечей

Старые эмоциональные переживания могут напомнить о себе.

Совет: не отталкивайте чувства — они отпускают, если их принять.

Рыбы — Туз Жезлов

Начало нового цикла, вдохновение, прилив энергии.

Совет: запишите идею, которая появится сегодня — у нее есть потенциал.

16 ноября 2025 года – день обновления, прощания со старым и тихого старта нового этапа. Карты Таро напоминают: завершение – это всегда начало, просто в другой форме.

