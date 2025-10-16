Гороскоп по картам Таро на 16 октября 2025 года: уверенность для Козерогов и гармония для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

После периода внутренних колебаний наступает момент гармонии. Карты Таро на 16 октября подсказывают, что сегодня важно оставаться честными с собой, не откладывать решения и не сомневаться в собственной силе. День откроет путь к стабильности – в отношениях, работе или внутреннем мире.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Вас ждет день решительных действий. Вы готовы управлять событиями и уверенно двигаться вперед.

Совет: держите курс и не оглядывайтесь — все складывается в вашу пользу.

Телец — Девятка Пентаклей

День удовольствия, комфорта и стабильности. Вы сможете ощутить результаты своего труда.

Совет: наслаждайтесь моментом — вы заслужили покой.

Близнецы — Королева Мечей

Время ясности и независимости. Вы легко справитесь с тем, что требует логики.

Совет: говорите прямо, не боясь отстаивать свои убеждения.

Рак — Восьмерка Кубков.

Вы готовы отпустить, что больше не наполняет. Это день внутренней зрелости.

Совет: не бойтесь прощаться с прошлым — за этим всегда приходит обновление.

Лев — Солнце

День радости и вдохновения! Успех и позитивные события будут сопровождать вас.

Совет: делитесь светом — излучаемое им добро вернется.

Дева — Шестерка Жезлов

Вы получите заслуженное признание или поддержку. Ваши старания заметны.

Совет: примите похвалу с достоинством — это не конец, а только этап к большему.

Весы — Звезда

День гармонии, вдохновения и веры в себя. Вы сможете обрести покой после сомнений.

Совет: доверяйте процессу — Вселенная сейчас на вашей стороне.

Скорпион — Рыцарь Жезлов

Энергия, импульс и стремление к цели. Вы готовы рискнуть ради своего счастья.

Совет: действуйте с уверенностью, но не горячитесь — контроль важен.

Стрелец — Паж Пентаклей

День обучения, новых возможностей и увлекательных открытий.

Совет: не отказывайтесь от возможности попробовать что-нибудь новое.

Козерог — Император

Сила, структура и контроль. Вы способны привести в порядок дела и проявить авторитет.

Совет: не бойтесь управлять — сегодня мир нуждается в вашей решимости.

Водолей — Шестерка Кубков

День теплых воспоминаний и встреч. Прошедшее может напомнить о себе приятным способом.

Совет: не запертесь в прошлом — оно только учит, а не сдерживает.

Рыбы — Девятка Кубков

Гармония, признательность и удовольствие. Вы почувствуете, что жизнь постепенно становится легче.

Совет: разрешите себе просто быть счастливыми.

16 октября 2025 года — день уверенности, внутренней стабильности и тепла. Карты Таро подсказывают: действовать нужно с любовью к себе и верой в свою силу. Когда вы в балансе — мир вокруг тоже выравнивается.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

