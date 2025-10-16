ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
101
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп по картам Таро на 16 октября 2025 года: уверенность для Козерогов и гармония для Весов

16 октября 2025 карты Таро символизируют время внутренней устойчивости и ясности. Это день, когда старые сомнения исчезают, а на их место приходит уверенность и готовность действовать.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После периода внутренних колебаний наступает момент гармонии. Карты Таро на 16 октября подсказывают, что сегодня важно оставаться честными с собой, не откладывать решения и не сомневаться в собственной силе. День откроет путь к стабильности – в отношениях, работе или внутреннем мире.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесница
    Вас ждет день решительных действий. Вы готовы управлять событиями и уверенно двигаться вперед.
    Совет: держите курс и не оглядывайтесь — все складывается в вашу пользу.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    День удовольствия, комфорта и стабильности. Вы сможете ощутить результаты своего труда.
    Совет: наслаждайтесь моментом — вы заслужили покой.

  • Близнецы — Королева Мечей
    Время ясности и независимости. Вы легко справитесь с тем, что требует логики.
    Совет: говорите прямо, не боясь отстаивать свои убеждения.

  • Рак — Восьмерка Кубков.
    Вы готовы отпустить, что больше не наполняет. Это день внутренней зрелости.
    Совет: не бойтесь прощаться с прошлым — за этим всегда приходит обновление.

  • Лев — Солнце
    День радости и вдохновения! Успех и позитивные события будут сопровождать вас.
    Совет: делитесь светом — излучаемое им добро вернется.

  • Дева — Шестерка Жезлов
    Вы получите заслуженное признание или поддержку. Ваши старания заметны.
    Совет: примите похвалу с достоинством — это не конец, а только этап к большему.

  • Весы — Звезда
    День гармонии, вдохновения и веры в себя. Вы сможете обрести покой после сомнений.
    Совет: доверяйте процессу — Вселенная сейчас на вашей стороне.

  • Скорпион — Рыцарь Жезлов
    Энергия, импульс и стремление к цели. Вы готовы рискнуть ради своего счастья.
    Совет: действуйте с уверенностью, но не горячитесь — контроль важен.

  • Стрелец — Паж Пентаклей
    День обучения, новых возможностей и увлекательных открытий.
    Совет: не отказывайтесь от возможности попробовать что-нибудь новое.

  • Козерог — Император
    Сила, структура и контроль. Вы способны привести в порядок дела и проявить авторитет.
    Совет: не бойтесь управлять — сегодня мир нуждается в вашей решимости.

  • Водолей — Шестерка Кубков
    День теплых воспоминаний и встреч. Прошедшее может напомнить о себе приятным способом.
    Совет: не запертесь в прошлом — оно только учит, а не сдерживает.

  • Рыбы — Девятка Кубков
    Гармония, признательность и удовольствие. Вы почувствуете, что жизнь постепенно становится легче.
    Совет: разрешите себе просто быть счастливыми.

16 октября 2025 года — день уверенности, внутренней стабильности и тепла. Карты Таро подсказывают: действовать нужно с любовью к себе и верой в свою силу. Когда вы в балансе — мир вокруг тоже выравнивается.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie