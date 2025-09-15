Гороскоп по картам Таро на 16 сентября 2025: уверенность для Овнов и новые возможности для Дев.

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Этот день станет временем активности и переосмысления. Карты Таро на 16 сентября подсказывают, что следует делать смелые шаги вперед, оставлять позади сомнения и сконцентрироваться на том, что действительно важно. Для кого-то это будет день лидерства, для других момент открытия новых горизонтов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Император

Уверенность и сила воли помогут вам справиться с любыми вызовами. Пора брать ответственность в свои руки.

Телец — Девятка Пентаклей

День удовольствия от собственных достижений. Вы можете оценить результаты и насладиться стабильностью.

Близнецы — Восьмерка Жезлов

События будут развиваться быстро. Вас ждут новости, активные изменения и неожиданные возможности.

Рак — Королева Кубков

Ваша интуиция и отзывчивость сегодня будут являться главными ресурсами. Прислушивайтесь к эмоциям и близким.

Лев — Шестерка Жезлей

Пора получить заслуженное признание. Ваши усилия будут отмечены, а авторитет возрастет.

Дева — Паж Пентаклей

День для обучения и развития. Возможен новый восторг или проект, который станет перспективным.

Весы — Двойка Мечей

Вы можете оказаться перед выбором. Главное – не медлить и принимать решения, опираясь на внутренний баланс.

Скорпион — Семка Жезлов

День борьбы за интересы. Вам придется отстоять позицию, но результат будет стоить усилий.

Стрелец — Солнце

Ясность и оптимизм наполнят этот день. Вы сможете реализовать свои планы и получить хорошие новости.

Козерог — Четверка Пентаклей

Фокус на стабильности и контроле. Следует осторожно подходить к финансовым вопросам.

Водолей — Звезда

Вера в будущее станет вашим проводником. День благоприятен для творчества и вдохновения.

Рыбы — Туз Кубков

Новые эмоции и чувства войдут в вашу жизнь. Это может быть день любви или духовное открытие.

16 сентября 2025 года обещает быть насыщенным днем: одни знаки ощутят уверенность и стабильность, другие получат новые идеи и открытия. Главное – оставаться открытыми и доверять своей интуиции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.