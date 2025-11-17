ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
296
Время на прочтение
2 мин

Гороскоп по картам Таро на 17 ноября 2025 года: прорыв для Близнецов и гармония для Весов

17 ноября 2025 г. карты Таро показывают день, когда сила намерения и готовность действовать приносят заметные результаты. Это момент, когда стоит довериться своему опыту и сделать конкретный шаг.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © Pixabay

Начало новой недели несет конструктивную энергию: мнения становятся более упорядоченными, а идеи ближе к реализации. Это день для тех, кто не боится перемен. Даже небольшие решения сегодня способны создать эффект волны.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Маг
    У вас есть все, чтобы начать новый этап.
    Совет: действуйте с уверенностью — сейчас ваше время творить.

  • Телец — Двойка Пентаклей
    Баланс между делами или несколькими направлениями.
    Совет: не пытайтесь контролировать все – гибкость поможет удержать равновесие.

  • Близнецы — Туз Мечей
    Озарение, новая идея, четкое решение.
    Совет: не сомневайтесь — правильное решение уже внутри вас.

  • Рак — Восьмерка Кубков
    Уход от того, что исчерпало смысл.
    Совет: оставьте позади лишнее — вы готовы к лучшему.

  • Лев — Девятка Пентаклей
    Удовлетворение от стабильности, чувство собственной силы.
    Совет: оцените свои результаты — вы на правильном пути.

  • Дева — Рыцарь Жезлов
    Энергия действия, мотивация, движение вперед.
    Совет: воспользуйтесь вдохновением — сегодня день решительных шагов.

  • Весы — Звезда
    Вдохновение, вера в свой путь, гармония.
    Совет: не сомневайтесь — будущее формируете вы сами.

  • Скорпион — Король Кубков
    Контроль эмоций, внутренняя зрелость, отзывчивость.
    Совет: говорите спокойно, но уверенно вас услышат.

  • Стрелец — Восьмерка Пентаклов
    Практическая работа и внимание к деталям.
    Совет: не ищите коротких путей — качество важнее скорости.

  • Козерог — Десятка Жезлов
    Чрезмерная ответственность может истощить.
    Совет: распределите нагрузку – сила в разумном темпе.

  • Водолей — Паж Кубков
    Искренность, легкость, вдохновение.
    Совет: прислушивайтесь к сердцу – оно ведет к новым открытиям.

  • Рыбы — Королева Пентаклей
    Практичность, стабильность и забота.
    Совет: сосредоточьтесь на создании комфорта — это укрепляет основы вашего успеха.

17 ноября 2025 года — день, когда мысль переходит в действие. Это время, когда появляется ясное понимание, куда двигаться. Карты Таро напоминают: не бойтесь начинать – даже небольшой шаг сегодня запускает большие перемены.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Дата публикации
Количество просмотров
296
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie