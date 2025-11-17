Гороскоп по картам Таро на 17 ноября 2025 года: прорыв для Близнецов и гармония для Весов

Карты Таро / © Pixabay

Начало новой недели несет конструктивную энергию: мнения становятся более упорядоченными, а идеи ближе к реализации. Это день для тех, кто не боится перемен. Даже небольшие решения сегодня способны создать эффект волны.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Маг

У вас есть все, чтобы начать новый этап.

Совет: действуйте с уверенностью — сейчас ваше время творить.

Телец — Двойка Пентаклей

Баланс между делами или несколькими направлениями.

Совет: не пытайтесь контролировать все – гибкость поможет удержать равновесие.

Близнецы — Туз Мечей

Озарение, новая идея, четкое решение.

Совет: не сомневайтесь — правильное решение уже внутри вас.

Рак — Восьмерка Кубков

Уход от того, что исчерпало смысл.

Совет: оставьте позади лишнее — вы готовы к лучшему.

Лев — Девятка Пентаклей

Удовлетворение от стабильности, чувство собственной силы.

Совет: оцените свои результаты — вы на правильном пути.

Дева — Рыцарь Жезлов

Энергия действия, мотивация, движение вперед.

Совет: воспользуйтесь вдохновением — сегодня день решительных шагов.

Весы — Звезда

Вдохновение, вера в свой путь, гармония.

Совет: не сомневайтесь — будущее формируете вы сами.

Скорпион — Король Кубков

Контроль эмоций, внутренняя зрелость, отзывчивость.

Совет: говорите спокойно, но уверенно вас услышат.

Стрелец — Восьмерка Пентаклов

Практическая работа и внимание к деталям.

Совет: не ищите коротких путей — качество важнее скорости.

Козерог — Десятка Жезлов

Чрезмерная ответственность может истощить.

Совет: распределите нагрузку – сила в разумном темпе.

Водолей — Паж Кубков

Искренность, легкость, вдохновение.

Совет: прислушивайтесь к сердцу – оно ведет к новым открытиям.

Рыбы — Королева Пентаклей

Практичность, стабильность и забота.

Совет: сосредоточьтесь на создании комфорта — это укрепляет основы вашего успеха.

17 ноября 2025 года — день, когда мысль переходит в действие. Это время, когда появляется ясное понимание, куда двигаться. Карты Таро напоминают: не бойтесь начинать – даже небольшой шаг сегодня запускает большие перемены.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.