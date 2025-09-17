Гороскоп по картам Таро на 17 сентября 2025: стабильность для Тельцов и новые идеи для Близнецов

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина недели будет способствовать уравновешенности и переосмыслению. Карты Таро на 17 сентября показывают: важно избегать спешки и хаоса, доверять интуиции и концентрироваться на том, что действительно ценно. Для кого-то это день стабильности в финансах, для других время новых замыслов или гармонии в личной жизни.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Мечей

День динамичен и наполнен действиями. Вы можете быстро решать сложные вопросы, если будете решительными.

Телец — Король Пентаклей

Стабильность и уверенность в деньгах. Сегодня следует заниматься практическими делами и укреплять фундамент.

Близнецы — Паж Жезлов

Новые идеи и вдохновение будут сопровождать вас. Это день, когда интересные новости могут стать стартом проекта.

Рак — Десятка Кубков

Гармония в семье и личных отношениях станет вашим ресурсом. День подарит тепло и душевный комфорт.

Лев — Восьмерка Жезлов

События будут разворачиваться быстро. Вас ждут новости, активность и неожиданные возможности.

Дева — Семерка Пентаклей

Ваши старания уже приносят первые результаты. Главное – набраться терпения и не останавливаться.

Весы — Двойка Кубков

День гармоничных встреч и искренних отношений. Возможна новая любовь или сближение с близким человеком.

Скорпион — Девятка Жезлов

Вы можете почувствовать усталость, но силы еще есть. День потребует настойчивости и выдержки.

Стрелец — Солнце

Ясность и успех будут сопровождать вас. Это день радости, оптимизма и приятных новостей.

Козерог — Иерофант

Пора обратиться к традициям и мудрости. День подходит для обучения, советов и духовного развития.

Водолей — Звезда

Оптимизм и вера в будущее помогут вам смело двигаться вперед. Благоприятное время для творчества.

Рыбы — Туз Кубков

Новые чувства и глубокие эмоции откроются вам. Это день любви и духовных открытий.

17 сентября 2025 г. станет днем стабильности, вдохновения и гармонии. Некоторые знаки ощутят душевный комфорт, другие – вдохновение для новых идей или шанс реализовать мечты. Главное – слушать сердце и не бояться смелых шагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

