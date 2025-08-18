- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 18 августа 2025: счастье для Львов, любовь для Раков
Внешний баланс и внутренняя гармония становятся ключом к удачному дню. День анонсирует тему «счастье и любовь», подчеркиваемую картами Таро для каждого знака.
18 августа – день, когда душевная ясность и сердечная открытость создают силу для положительных сдвигов. Карты Таро призывают двигаться к внутреннему покою, одновременно принимая доброжелательные сигналы от жизни.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для знаков зодиака по картам Таро 18 августа 2025 года
Овен — Смерть
Символ глубокого обновления. Отпустите старый багаж – и подготовитесь к новому качеству жизни.
Телец — Девятка кубков
День желаний, исполнения и внутреннего удовольствия. Сегодня жить легко.
Близнецы — Звезда
Надежда и вдохновение – ваш внутренний гид. Плывите за светом своей мечты.
Рак — Шестерка жезлов
Ваши усилия подмечены и признаны. Есть радость в успехах и поддержка со стороны окружающих.
Лев — Двойка кубков
Новое эмоциональное партнерство или гармония в отношениях обещают тепло и близость.
Дева — Справедливость
День правильных решений. Баланс, честность и объективность принесут желаемое признание.
Весы — Шестерка пентаклей
Сегодня щедрость возвращается. Взаимодействие с другими сулит потенциал доброжелательности и взаимного обогащения.
Скорпион — Дурак
Новый путь открывается – сделайте первый смелый шаг. Без страха, но с открытым сердцем.
Стрелец — Десятка мечей
Завершение, хотя и эмоционально сложное, – это очищение для внутреннего возрождения.
Козерог — Королева кубков
Эмоциональная мудрость и чувственность – ваши сегодняшние сильные стороны. Они помогают увидеть истину.
Водолей — Шестерка кубков
Воспоминание из прошлого дарит тепло и вдохновение. Связь с корнями придает силу сегодня.
Рыбы — Три кубка
Радость в сообществе. Действительно, важные связи наполняют день светом и поддержкой.
18 августа — день гармонии, когда сердце и разум работают в унисон. Таро советует: позвольте себе почувствовать любовь, но оставайтесь в контакте с внутренним балансом, и тогда сегодня будет содержать потенциал настоящего счастья.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
