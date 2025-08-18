Гороскоп по картам Таро на 18 августа 2025: счастье для Львов, любовь для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

18 августа – день, когда душевная ясность и сердечная открытость создают силу для положительных сдвигов. Карты Таро призывают двигаться к внутреннему покою, одновременно принимая доброжелательные сигналы от жизни.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков зодиака по картам Таро 18 августа 2025 года

Овен — Смерть

Символ глубокого обновления. Отпустите старый багаж – и подготовитесь к новому качеству жизни.

Телец — Девятка кубков

День желаний, исполнения и внутреннего удовольствия. Сегодня жить легко.

Близнецы — Звезда

Надежда и вдохновение – ваш внутренний гид. Плывите за светом своей мечты.

Рак — Шестерка жезлов

Ваши усилия подмечены и признаны. Есть радость в успехах и поддержка со стороны окружающих.

Лев — Двойка кубков

Новое эмоциональное партнерство или гармония в отношениях обещают тепло и близость.

Дева — Справедливость

День правильных решений. Баланс, честность и объективность принесут желаемое признание.

Весы — Шестерка пентаклей

Сегодня щедрость возвращается. Взаимодействие с другими сулит потенциал доброжелательности и взаимного обогащения.

Скорпион — Дурак

Новый путь открывается – сделайте первый смелый шаг. Без страха, но с открытым сердцем.

Стрелец — Десятка мечей

Завершение, хотя и эмоционально сложное, – это очищение для внутреннего возрождения.

Козерог — Королева кубков

Эмоциональная мудрость и чувственность – ваши сегодняшние сильные стороны. Они помогают увидеть истину.

Водолей — Шестерка кубков

Воспоминание из прошлого дарит тепло и вдохновение. Связь с корнями придает силу сегодня.

Рыбы — Три кубка

Радость в сообществе. Действительно, важные связи наполняют день светом и поддержкой.

18 августа — день гармонии, когда сердце и разум работают в унисон. Таро советует: позвольте себе почувствовать любовь, но оставайтесь в контакте с внутренним балансом, и тогда сегодня будет содержать потенциал настоящего счастья.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

