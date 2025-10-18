ТСН в социальных сетях

Гороскоп по картам Таро на 18 октября 2025: новые ощущения для Рыб и ясность для Львов

18 октября 2025 карты Таро указывают на день интуиции, мягких изменений и внутреннего принятия. Это время, когда решения приходят не из-за давления, а из-за осознания.

Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

После нескольких активных дней Вселенная предлагает замедлиться и присмотреться к деталям. 18 октября – это день, когда стоит не торопить события. Карты Таро подсказывают: самые лучшие ответы приходят тогда, когда мы не ищем их силой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Туз Кубков
    Новые эмоции, вдохновение или приятное известие.
    Совет: принимайте любовь во всех ее формах.

  • Телец — Четверка Мечей
    Нужен отдых и перезагрузка.
    Совет: не давите на себя — пауза сейчас продуктивнее действия.

  • Близнецы — Рыцарь Пентаклей
    Медленный, но уверенный прогресс.
    Совет: системность и терпение принесут плоды.

  • Рак — Девятка Жезлов
    Вы на финишной прямой, осталось немного выдержки.
    Совет: не сдавайтесь — результат уже рядом.

  • Лев — Туз Мечев
    Ясность и прозрение. Вы увидите ситуацию без иллюзий.
    Совет: принимайте решение верно и смело.

  • Дева — Королева Кубков
    Эмпатия и интуиция будут лучшими советчиками.
    Совет: прислушивайтесь к собственному сердцу.

  • Весы — Шестерка Пентаклей
    День взаимной поддержки и обмена энергией.
    Совет: принимайте помощь так же, как ее простите.

  • Скорпион — Пятерка Кубков
    Возможны воспоминания или временная меланхолия.
    Совет: не застрявайте в прошлом — будущее сильнее.

  • Стрелец — Восьмерка Жезлов
    Все начнет двигаться быстрее. Новости или важное событие.
    Совет: действуйте, не сомневайтесь.

  • Козерог — Десятка Пентаклей
    Стабильность и поддержка близких.
    Совет: стройте на том, что уже создали.

  • Водолей — Луна
    Не все сейчас очевидно. Нужно время для ясности.
    Совет: полагайтесь на интуицию, а не на ужас.

  • Рыбы — Звезда
    Вдохновение, внутреннее возрождение и вера в себя.
    Совет: мечтайте смело — сейчас вас ведет свет.

18 октября 2025 года — день эмоционального раскрытия, вдумчивости и мягкого движения вперед. Для кого-то он станет паузой перед новым стартом, для других — тихим, но важным сознанием. Карты Таро советуют: не спешите — самое ценное созревает в тишине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

