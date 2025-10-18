- Дата публикации
Гороскоп по картам Таро на 18 октября 2025: новые ощущения для Рыб и ясность для Львов
18 октября 2025 карты Таро указывают на день интуиции, мягких изменений и внутреннего принятия. Это время, когда решения приходят не из-за давления, а из-за осознания.
После нескольких активных дней Вселенная предлагает замедлиться и присмотреться к деталям. 18 октября – это день, когда стоит не торопить события. Карты Таро подсказывают: самые лучшие ответы приходят тогда, когда мы не ищем их силой.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Туз Кубков
Новые эмоции, вдохновение или приятное известие.
Совет: принимайте любовь во всех ее формах.
Телец — Четверка Мечей
Нужен отдых и перезагрузка.
Совет: не давите на себя — пауза сейчас продуктивнее действия.
Близнецы — Рыцарь Пентаклей
Медленный, но уверенный прогресс.
Совет: системность и терпение принесут плоды.
Рак — Девятка Жезлов
Вы на финишной прямой, осталось немного выдержки.
Совет: не сдавайтесь — результат уже рядом.
Лев — Туз Мечев
Ясность и прозрение. Вы увидите ситуацию без иллюзий.
Совет: принимайте решение верно и смело.
Дева — Королева Кубков
Эмпатия и интуиция будут лучшими советчиками.
Совет: прислушивайтесь к собственному сердцу.
Весы — Шестерка Пентаклей
День взаимной поддержки и обмена энергией.
Совет: принимайте помощь так же, как ее простите.
Скорпион — Пятерка Кубков
Возможны воспоминания или временная меланхолия.
Совет: не застрявайте в прошлом — будущее сильнее.
Стрелец — Восьмерка Жезлов
Все начнет двигаться быстрее. Новости или важное событие.
Совет: действуйте, не сомневайтесь.
Козерог — Десятка Пентаклей
Стабильность и поддержка близких.
Совет: стройте на том, что уже создали.
Водолей — Луна
Не все сейчас очевидно. Нужно время для ясности.
Совет: полагайтесь на интуицию, а не на ужас.
Рыбы — Звезда
Вдохновение, внутреннее возрождение и вера в себя.
Совет: мечтайте смело — сейчас вас ведет свет.
18 октября 2025 года — день эмоционального раскрытия, вдумчивости и мягкого движения вперед. Для кого-то он станет паузой перед новым стартом, для других — тихим, но важным сознанием. Карты Таро советуют: не спешите — самое ценное созревает в тишине.
