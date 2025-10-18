Гороскоп по картам Таро на 18 октября 2025: новые ощущения для Рыб и ясность для Львов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

После нескольких активных дней Вселенная предлагает замедлиться и присмотреться к деталям. 18 октября – это день, когда стоит не торопить события. Карты Таро подсказывают: самые лучшие ответы приходят тогда, когда мы не ищем их силой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Туз Кубков

Новые эмоции, вдохновение или приятное известие.

Совет: принимайте любовь во всех ее формах.

Телец — Четверка Мечей

Нужен отдых и перезагрузка.

Совет: не давите на себя — пауза сейчас продуктивнее действия.

Близнецы — Рыцарь Пентаклей

Медленный, но уверенный прогресс.

Совет: системность и терпение принесут плоды.

Рак — Девятка Жезлов

Вы на финишной прямой, осталось немного выдержки.

Совет: не сдавайтесь — результат уже рядом.

Лев — Туз Мечев

Ясность и прозрение. Вы увидите ситуацию без иллюзий.

Совет: принимайте решение верно и смело.

Дева — Королева Кубков

Эмпатия и интуиция будут лучшими советчиками.

Совет: прислушивайтесь к собственному сердцу.

Весы — Шестерка Пентаклей

День взаимной поддержки и обмена энергией.

Совет: принимайте помощь так же, как ее простите.

Скорпион — Пятерка Кубков

Возможны воспоминания или временная меланхолия.

Совет: не застрявайте в прошлом — будущее сильнее.

Стрелец — Восьмерка Жезлов

Все начнет двигаться быстрее. Новости или важное событие.

Совет: действуйте, не сомневайтесь.

Козерог — Десятка Пентаклей

Стабильность и поддержка близких.

Совет: стройте на том, что уже создали.

Водолей — Луна

Не все сейчас очевидно. Нужно время для ясности.

Совет: полагайтесь на интуицию, а не на ужас.

Рыбы — Звезда

Вдохновение, внутреннее возрождение и вера в себя.

Совет: мечтайте смело — сейчас вас ведет свет.

18 октября 2025 года — день эмоционального раскрытия, вдумчивости и мягкого движения вперед. Для кого-то он станет паузой перед новым стартом, для других — тихим, но важным сознанием. Карты Таро советуют: не спешите — самое ценное созревает в тишине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.